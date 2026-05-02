«Κίνηση του ΠΑΟΚ για τον Καλάθη – Η αντίδραση της Παρτιζάν»
Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει την υπέρβαση αποκτώντας τον Νικ Καλάθη.
Δυνατό μπάσιμο κάνει ο ΠΑΟΚ στην αγορά προκειμένου να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να θέλει να… τινάξει την μπάνκα στον αέρα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο EuroCup με μεγάλο στόχο την είσοδό της στη EuroLeague, φέρεται να έχει στο στόχαστρό της στον Νικ Καλάθη.
Σύμφωνα με τη σερβική Mozzart ο Έλληνας γκαρντ βρίσκεται στο στόχαστρο του Δικεφάλου του Βορρά. Ωστόσο, η υπόθεσή του δεν θα είναι εύκολη. Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Παρτιζάν θέλει να καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον πολύπειρο παίκτη.
Ο Νικ Καλάθης έφτασε στο Βελιγράδι μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου και άφησε εξαιρετικά δείγματα γραφής αγωνιζόμενος με τη φανέλα της ομάδας με τον Ζοάν Πεναρόγια να τον εκτιμά ιδιαίτερα.
Trinkijeri zove Kalatesa u Solun, Partizan i dalje želi da ga zadrži https://t.co/Kv5v236644 #NikKalates #Evroliga #KKPAOK #KKPartizan via @MozzartSport
— Mozzart Sport (@MozzartSport) May 2, 2026
Η ομάδα του Βελιγραδίου θέλει να τον κρατήσει για να έχει έναν ελίτ δημιουργό και την επόμενη σεζόν, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως έχει ακόμα μία πρόταση από ομάδα της Euroleague, η οποία ωστόσο δεν κατονομάζεται.
Ο Νικ Καλάθης, που είναι πρώτος σε ασίστ στην ιστορία της EuroLeague, είχε φέτος 4.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ μέσο όρο τη φετινή σεζόν.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις