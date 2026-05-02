Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»

Την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ζητά η Νέα Αριστερά, μετά τις αποκαλύψεις του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η Νέα Αριστερά σημειώνει επίσης ότι ο κ. Τζαβέλλας «απέδειξε κατ’ εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης». Ενώ για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει ότι «θα πιει σίγουρα το πικρό ποτήρι» της πλήρους διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών.

Η ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρει τα εξής:

«Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία

Το σημερινό ρεπορτάζ του in.gr, για την κατάθεση του κ. Τζαβέλλα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το 2022, αποκαλύπτει πως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου των υποκλοπών. Ο ίδιος μάλιστα, ως εισαγγελέας της ΕΥΠ, είχε υπογράψει για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, μετά τη μήνυση του οποίου έγινε η δίκη την οποία τώρα προσπαθεί να θάψει ο κ. Τζαβέλλας.

Με τη δική του υπογραφή παρακολουθούνταν επίσης οι: Κωστής Χατζηδάκης (υπουργός Εργασίας), Γιώργος Μυλωνάκης (υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ), Τίνα Μεσσαροπούλου (δημοσιογράφος-παρουσιάστρια, σύζυγος του κ. Μυλωνάκη), Γιάννης Ολύμπιος (συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O), Θωμάς Βαρβιτσιώτης (συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O), Κωνσταντίνος Μουσουρούλης (συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης), Μανώλης Γραφάκος (γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων), Αργυρώ Ξαγοράρη (στενή συνεργάτιδα Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη) και Νικόλαος Σιγάλας (συνεργάτης κ. Χατζηδάκη).

Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του. Απέδειξε κατ’ εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης.

Όσο για τον Πρωθυπουργό, τον αρχιερέα των παρακολουθήσεων και της διαφθοράς, να γνωρίζει πως θα το πιει το ποτήρι της διερεύνησης του σκανδάλου των παρανόμων παρακολουθήσεων».