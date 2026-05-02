Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»
«Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», επισημαίνει η Νέα Αριστερά μετά το ρεπορτάζ του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης».
- Το σχέδιο, τα όπλα και οι πυροβολισμοί – Ολη η απολογία του 89χρονου «πιστολέρο» για την επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
- Τα σπίτια που «εκτυπώνονται»: Η νέα εποχή στην κατοικία
- Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
- Ιράν: Στο νοσοκομείο η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ζητά η Νέα Αριστερά, μετά τις αποκαλύψεις του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Η Νέα Αριστερά σημειώνει επίσης ότι ο κ. Τζαβέλλας «απέδειξε κατ’ εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης». Ενώ για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει ότι «θα πιει σίγουρα το πικρό ποτήρι» της πλήρους διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών.
Η ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά
Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρει τα εξής:
«Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία
Το σημερινό ρεπορτάζ του in.gr, για την κατάθεση του κ. Τζαβέλλα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το 2022, αποκαλύπτει πως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου των υποκλοπών. Ο ίδιος μάλιστα, ως εισαγγελέας της ΕΥΠ, είχε υπογράψει για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, μετά τη μήνυση του οποίου έγινε η δίκη την οποία τώρα προσπαθεί να θάψει ο κ. Τζαβέλλας.
Με τη δική του υπογραφή παρακολουθούνταν επίσης οι: Κωστής Χατζηδάκης (υπουργός Εργασίας), Γιώργος Μυλωνάκης (υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ), Τίνα Μεσσαροπούλου (δημοσιογράφος-παρουσιάστρια, σύζυγος του κ. Μυλωνάκη), Γιάννης Ολύμπιος (συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O), Θωμάς Βαρβιτσιώτης (συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O), Κωνσταντίνος Μουσουρούλης (συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης), Μανώλης Γραφάκος (γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων), Αργυρώ Ξαγοράρη (στενή συνεργάτιδα Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη) και Νικόλαος Σιγάλας (συνεργάτης κ. Χατζηδάκη).
Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του. Απέδειξε κατ’ εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης.
Όσο για τον Πρωθυπουργό, τον αρχιερέα των παρακολουθήσεων και της διαφθοράς, να γνωρίζει πως θα το πιει το ποτήρι της διερεύνησης του σκανδάλου των παρανόμων παρακολουθήσεων».
- Modern Whore: Τι συμβαίνει πραγματικά στη ζωή μιας σεξεργάτριας;
- Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2: Αρκάδες για παραμονή με «τεσσάρα»
- Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές
- Νέα βασίλισσα στη Μαδρίτη η Κόστιουκ – Πανηγύρισε με backflip (vids)
- Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
- Ελλάδα – Ολλανδία 8-12: Ήττα για την Εθνική Γυναικών πόλο και κρίσιμο παιχνίδι με την Αυστραλία
- Met Gala 2026: Οι ασύλληπτες τιμές των εισιτηρίων, η επιστροφή μιας σούπερ σταρ και το «όχι» του Μαμντάνι
- Χεζμπολάχ εναντίον… Angry Birds! Γιατί έγινε πυρ και μανία με το βιντεοπαιχνίδι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις