Μεντιλίμπαρ: «Θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα – Σπουδαίος προπονητής ο Μπαρτζώκας»

Στο κρίσιμο ντέρμπι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (3/5, 19:00), για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στον χαμένο τελικό του Κυπέλλου για τον Δικέφαλο του Βορρά και τόνισε ότι οι Ασπρόμαυροι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν το αυριανό ντέρμπι, για να ανέβει το ηθικό τους. «Το έχουμε περάσει κι εμείς και σίγουρα τώρα θα προσπαθήσουν να μας κερδίσουν για να ανεβάσουν το ηθικό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τις δηλώσεις που έκανε για τον ίδιο, μετά το Game 2 με τη Μονακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Nova»:

Πιστεύετε στο ποδοσφαιρικό κλισέ «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει»;

«Θα δείτε αύριο!»

Έρχεται το ματς με τον ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε μια σεζόν που ο ΠΑΟΚ έχει πονέσει, έχει αρκετές απώλειες. Όλο αυτό δημιουργεί ειδικές συνθήκες στο παιχνίδι ή είναι κάτι που δεν τον απασχολεί;

«Πιστεύω πως η ατμόσφαιρα είναι πάντα ξεχωριστή, έτσι δεν είναι; Κάθε φορά που παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη. Εγώ έκανα το ντεμπούτο μου ως προπονητής του Ολυμπιακού επίσης στην Τούμπα και μου είχαν πει: “θα έχεις δυνατή αρχή”.

Είναι μια ομάδα που την τελευταία φορά που παίξαμε απέναντί της, μας κέρδισε δίκαια στο Κύπελλο· τότε βρίσκονταν σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα είναι αλήθεια πως δεν είναι τόσο καλά όσο τότε. Αποκλείστηκαν από την Ευρώπη, δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον τελικό Κυπέλλου. Όμως αυτά είναι στιγμές που περνούν όλοι οι σύλλογοι. Το έχουμε περάσει κι εμείς και σίγουρα τώρα θα προσπαθήσουν να μας κερδίσουν για να ανεβάσουν το ηθικό τους», ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός αν κατακτήσει το πρωτάθλημα θα παίξει στη League Phase του UEFA Champions League. Είναι κάτι που περιμένετε να επηρεάσει θετικά τους παίκτες σας;

«Θα τους επηρεάσει είτε για καλό είτε για κακό, φυσικά. Εγώ πιστεύω πως η σκέψη μας δεν είναι το επόμενο Champions League, αλλά το να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, η ΑΕΚ έχει αρκετούς βαθμούς διαφορά από εμάς, όμως έχουμε ακόμα παιχνίδια μπροστά μας για να μπορέσουμε να παλέψουμε. Αυτό είναι που έχουμε στο μυαλό μας. Και αν στο τέλος της σεζόν έρθει και μια μεγάλη ανταμοιβή, τότε θα είναι ακόμα καλύτερα για όλους».

Στο ματς με τη Μονακό βρέθηκαν στο ΣΕΦ ο Τζόκοβιτς, ο Αντετοκούνμπο και άλλες διασημότητες. Όταν ρωτήθηκε σχετικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε μόνο στη δική σας παρουσία. Τι είναι αυτό που σας συνδέει;

«Νομίζω πως αρχικά υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μας, ακόμη και χωρίς να γνωριζόμαστε προσωπικά. Βλέποντας ο ένας τη δουλειά του άλλου, καταλαβαίναμε ότι γίνονταν σωστά πράγματα και ότι η δουλειά γινόταν σωστά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Στη συνέχεια γνωριστήκαμε και η σχέση μεταξύ μας ήταν πολύ καλή, πραγματικά πολύ καλή. Οπότε, είμαι ευγνώμων πρώτα απ’ όλα για το σχόλιο που έκανε για μένα, αλλά κι εγώ θα έλεγα ακριβώς τα ίδια για εκείνον, γιατί πιστεύω πως πάνω απ’ όλα είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πέρα φυσικά από το ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.