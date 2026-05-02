Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Ποδόσφαιρο 02 Μαΐου 2026, 18:38

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Άκης Στρατόπουλος
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Είναι 2 Μαΐου 2016 και η 36η αγωνιστική της Premier League για τη σεζόν 2015-16. H εν ενεργεία πρωταθλήτρια Αγγλίας, Τσέλσι, φιλοξενεί στο παραδοσιακό λονδρέζικο ντέρμπι την 2η του βαθμολογικού πίνακα Τότεναμ. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, οι «Σπερς» χρειάζονται μόνο τη νίκη για να διατηρήσουν μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο. Τον πρώτο τους τίτλο μετά το 1961.

Νωρίτερα, η πρωτοπόρος Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι και -μεταξύ άλλων- του Μαχρέζ, του Καντέ, του Βάρντι και του Σμάιχελ, έχει πάρει ισοπαλία 1-1 στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει αυξήσει τη διαφορά της στους 8 βαθμούς.

Ο αγώνας που ακολούθησε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» θα έμενε γνωστός ως η «Μάχη της Γέφυρας» (σ.σ. Battle of the Bridge) αφού πέρα από το πολύ καλό ποδόσφαιρο που παίχτηκε, κατά τα άλλα το ματς ήταν… αίμα και άμμος. Πολύ ξύλο, πολύ κλωτσιά και μια… τεράστια επιτυχία της Τότεναμ να τελειώνει το ματς με 11 παίκτες, παρότι οι 9 από τους 15 που αγωνίστηκαν δέχθηκαν κίτρινη κάρτα (συν άλλες τρεις για την Τσέλσι).

Ο άνθρωπος και η στιγμή που άλλαξε την Ιστορία  

Η Τότεναμ, με τον ενθουσιασμό και το πάθος για την κατάκτηση του τίτλου, βγήκε φουριόζα στο γήπεδο. Ένα γκολ από τον Κέιν στο 35′ και ένα από τον Σον στο 44′ την έβαλαν 2-0 μπροστά στο σκορ πριν το ημίχρονο και όλα έδειχναν πως η υπόθεση «τίτλος» θα είχε «ψωμί» ακόμη, στα δύο τελευταία ματς.

Με την έναρξη του β’ μέρους όμως, όλα άλλαξαν. Και άλλαξαν κυρίως χάρη σε μια από τις θρυλικές πλέον μορφές στην ιστορία της Τσέλσι, τον σπουδαίο Εντέν Αζάρ. Αντικατέστησε τον Πέδρο στο ημίχρονο και από τα δικά του πόδια ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το… σοκ της Τότεναμ. Ο Βέλγος έκανε αμέσως αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα από κάθε άλλον, δηλαδή να κάνει άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα. Στο 58′ η Τσέλσι μειώνει με τον Γκάρι Κέιχιλ και στέλνει μήνυμα ότι τα εναπομείναντα 32 λεπτά θα είναι δραματικά. Τόσο για την Τότεναμ, όσο και για την Λέστερ, το ρόστερ της οποίας είχε συναντηθεί στο σπίτι του Τζέιμι Βάρντι προκειμένου να δουν όλοι μαζί τον αγώνα…

Επτά λεπτά πριν το φινάλε των 90′, η Τσέλσι φεύγει στην αντεπίθεση. Μια, δυο, τρεις πάσες. Η μπάλα στον Αζάρ κάτω από τη σέντρα. Αφού αποφεύγει τους πρώτους αντιπάλους, την κατεβάζει και την σπάει προς το κέντρο στον Ντιέγκο Κόστα. Αυτός προχωράει λίγο, την επιστρέφει και πάνω στην κίνηση, ο Βέλγος πιάνει ένα υπέροχο πλασέ με το μαγικό δεξί του και στην στέλνει στο αριστερό «Γ».

Το ρολόι του αγώνα δείχνει 82:40 και είναι η στιγμή που γραφόταν Ιστορία στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στα 25 του, ο άνθρωπος που ένα χρόνο νωρίτερα -και λίγο πριν αναδειχθεί Παίκτης της Χρονιάς στην Αγγλία- σκόραρε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για να χαρίσει στην Τσέλσι τον προτελευταίο μέχρι σήμερα τίτλο της, σκοράρει ξανά απέναντι στη μισητή Τότεναμ, χαρίζει στη Λέστερ την πρώτη κούπα Premier League στα 132 χρόνια ιστορίας της και εδραιώνεται για πάντα ως ένας θρύλος των «μπλε».

Αυτό το γκολ, το πρώτο του Αζάρ μπροστά στο κοινό της Τσέλσι μετά από ένα χρόνο ήταν που σφράγισε το τελικό 2-2, αφού στις δραματικές καθυστερήσεις δεν άλλαξε τίποτα. Ήταν αυτό που στέρησε στην Τότεναμ τις μαθηματικές ελπίδες για τίτλο, αφού πλέον, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League, η διαφορά ήταν στους 7 βαθμούς.

Ο χρόνος πετάει: «Άλλη» Premier League 10 χρόνια μετά

Η Λέστερ ήταν η πρωταθλήτρια Αγγλίας και fast forward στο σήμερα, ακριβώς μια δεκαετία μετά, τίποτα δεν είναι ίδιο στο Νησί!

Για τον πρωταγωνιστή της μεγάλης βραδιάς της… Λέστερ, τον Εντέν Αζάρ, το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει. Ο σπουδαίος Βέλγος αποφάσισε να ακούσει το σώμα του και να σταματήσει πρόωρα τη μπάλα, μόλις στα 32 του, έχοντας προλάβει να χαρακτηριστεί τα προηγούμενα χρόνια ως «η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης».

Η δε Τσέλσι, αυτή τη στιγμή είναι εκτός Ευρώπης, στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα -4 αγωνιστικές πριν το φινάλε- και έχοντας προλάβει να απολύσει ήδη δύο προπονητές, τον Έντσο Μαρέσκα και τον Λίαμ Ροσένιορ.

Όσο για τους συνδιεκδικητές εκείνης της ιστορικής κούρσας για τον τίτλο το 2016, την Λέστερ και την Τότεναμ… η απόλυτη θλίψη. Οι «αλεπούδες», δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα, στις 22 Απριλίου 2026, υποβιβάστηκαν και μαθηματικά στην League One, την τρίτη κατηγορία, για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Η δε Τότεναμ, πάει και αυτή ολοταχώς για… φούντο. Εν ενεργεία κάτοχος του Europa League, 4η στη League Phase του Champions League πριν αποκλειστεί στους «16» από την Ατλέτικο Μαδρίτης και 9η ακριβότερη ομάδα στον πλανήτη, βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού με τέσσερα ματς να απομένουν. Και φυσικά, θα προτιμούσε να ξαναζήσει το… σοκ ενός «Αζάρ», παρά αυτό του πρώτου της υποβιβασμού στον «λαβύρινθο» της Championship, μετά το 1977.

Headlines:
World
Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Κόσμος
Ιράν: Πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν πόλεμο – «Είμαστε προετοιμασμένοι»

Ιράν: Πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν πόλεμο – «Είμαστε προετοιμασμένοι»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′!

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
Μπάσκετ 02.05.26

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»

Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Νέες απειλές 02.05.26

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Σύνταξη
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι

Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

Σύνταξη
Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Η θέση της γυναίκας 02.05.26

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02.05.26

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Σύνταξη
