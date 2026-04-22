Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)

Τις χειρότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της βιώνει η Λέστερ, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου! Δέκα χρόνια μετά το θαύμα και την ανέλπιστη κατάκτηση του παρθενικού της τίτλου στην Premier League, η Λέστερ δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που σόκαρε την Αγγλία και την Ευρώπη.

Η νέα σεζόν, θα βρει τις Αλεπούδες στη League One, μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2009, καθώς σφραγίστηκε και μαθηματικά ο υποβιβασμός από την Championship!

Οι «Αλεπούδες» ζουν μια από τις πιο μαύρες ημέρες της ιστορίας τους, αφού το ισόπαλο 2-2 με τη Χαλ σήμανε τον υποβιβασμό της Λέστερ στη League One!

Το παραμύθι έγινε… εφιάλτης για τη Λέστερ

10 years on from their fairytale Premier League winning season, Leicester City are relegated to League One#lcfc pic.twitter.com/VUwGIddCbM — Carter Lowe (@BadgerVideo7) April 21, 2026

Η Λέστερ θα ακολουθήσει τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ στη Γ’ κατηγορία, με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ να είναι η επικρατέστερη για να συμπληρώσει την τριάδα. Υπενθυμίζεται πως από την ομάδα των Ανατολικών Μίντλαντς είχαν αφαιρεθεί έξι βαθμοί για οικονομικές ατασθαλίες, με την έφεση να απορρίπτεται πριν από μερικές εβδομάδες.

Για τις Αλεπούδες αυτός είναι ο δεύτερος συνεχόμενος υποβιβασμός (η πέμπτη πρώην ομάδα Premier League που έχει back to back υποβιβασμούς!), καθώς μόλις πέρσι είχαν πέσει από την Premier League και πλέον θα βρεθούν ακόμη πιο μακριά από τα… σαλόνια, πληρώνοντας τα λάθη που έγιναν τα τελευταία χρόνια και που απομάκρυναν τον σύλλογο από τις επιτυχίες.