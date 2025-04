Ο Τζέιμι Βάρντι αποχωρεί από τη Λέστερ μετά απο 13 χρόνια (pics, vids)

Μετά από 13 χρόνια ο Τζέιμι Βάρντι θα αποτελέσει παρελθόν από τη Λέστερ, καθώς ο θρύλος των «αλεπούδων» ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα.

Ο 38χρονος εντάχθηκε στη Λέστερ, από την Φλίτγουντ Τάουν για το ποσό του ενός εκατομμυρίου λιρών το 2012 και πλέον μετά από 13 χρόνια είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο «Κίνγκ Πάουερ», ο Τζέιμι Βάρντι έγραψε ιστορία με τη Λέστερ, αφού κατάφερε να κερδίσει την Premier League και το FA Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της, ενώ επίσης κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι το 2020.

Αν και τον Ιανουάριο θα κλείσει το 39ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Νησί, ο Βάρντι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, μιας και όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, επιθυμία του είναι να συνεχίσει το ποδόσφαιρο και μετά τα 40.

Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer 💙



Ο πρόεδρος της Λέστερ, Αϊγιαουάτ Σριβανταναπράμπα, δήλωσε: «Ο Τζέιμι είναι μοναδικός. Είναι ένας ξεχωριστός παίκτης και ένα ακόμα πιο ξεχωριστό άτομο. Κατέχει μια θέση στις καρδιές όλων όσων συνδέονται με τη Λέστερ Σίτι και σίγουρα τρέφει τον βαθύτατο σεβασμό και τη στοργή μου. Είμαι απεριόριστα ευγνώμων για όλα όσα έχει δώσει σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο».

🚨 BREAKING: Jamie Vardy has decided to leave Leicester City at the end of the current season.

After almost 13 years at the club and a legendary chapter at the club, it’s over.

£1m signing… not bad. 🦊💙 pic.twitter.com/e7JJCQkphP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2025