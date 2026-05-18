Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία

Χρειάστηκε να απομένει χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα για να κλείσει η FIFA συμφωνία με Κινεζική εταιρία για τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης του Μουντιάλ 2026 στην χώρα. Αυτά είναι τα καλά νέα, έστω και αργά, καθώς τα κακά νέα είναι ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν θα εισπράξει τα χρήματα που έβαλε ως στόχο.

Πιο συγκεκριμένα η τιμή ζήτησης ήταν 300 εκατ. δολάρια και η συμφωνία με την China Media Group (CMG) έκλεισε στα 60 εκατομμύρια δολάρια. Όμως, υπάρχει εξήγηση. Ο ένας λόγος οφείλεται στην διαφορά ώρας της διεξαγωγής των αγώνων και ο άλλος ότι η Κίνα δεν προκρίθηκε στο τουρνουά των 48 ομάδων.

«Είναι πραγματική χαρά που καταλήξαμε σε συμφωνία με την CMG», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, σε γραπτή δήλωσή του. Και πρόσθεσε: «Η κινεζική αγορά έχει πολύ μεγάλη σημασία για την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Γνωρίζουμε το πάθος των Κινέζων οπαδών του ποδοσφαίρου και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για τη συνεργασία μας με την CMG για να φέρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA σε όλους τους οπαδούς στην Κίνα».

Ένα ακόμη καλό νέο για την FIFA είναι ότι η συμφωνία με την China Media Group περιλαμβάνει τα δικαιώματα για τα επόμενα δύο Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών και γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών του καλοκαιριού του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

🚨REPORT: FIFA has settled on a broadcasting deal with China for $60M just 27 days out from the tournament FIFA originally wanted $300M for the deal pic.twitter.com/rMdtoE88QL — Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 16, 2026

«Η CMG υπήρξε ισχυρός συνεργάτης τα τελευταία 50 χρόνια και η συμφωνία για τις δύο επόμενες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών της FIFA θα βελτιώσει πραγματικά τον τρόπο μετάδοσης του τουρνουά», δήλωσε επίσης ο γενικός γραμματέας της.

Στα αξιοσημείωτα ότι κινεζικές εταιρείες Lenovo, Mengniu και Hisense είναι χορηγοί του παγκόσμιου διοικητικού φορέα, όμως μετά την πανδημία του κορονοϊού, η Κίνα μείωσε τις επενδύσεις και τις εταιρικές της φιλοδοξίες στο παιχνίδι.

Κακό νέο για την FIFA είναι ότι ενώ απομένουν λιγότερες από 25 ημέρες για την έναρξη του Μουντιάλ 2026, δεν έχει υπογραφεί ακόμη συμφωνία για τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ινδία. Εκπρόσωποί της έχουν πάει στην χώρα για να λύσουν το θέμα έστω και αργά.

Ούτε από την Ινδία η FIFA θα εισπράξει τα χρήματα που είχε βάλει ως στόχο. Η κοινοπραξία «Reliance-Disney» φέρεται να έχει προσφέρει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι απαιτήσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας κυμαίνονταν μεταξύ 60 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Κι εδώ ο λόγος έχει να κάνει με το ότι οι ζώνες ώρας που δεν ευνοούν το ινδικό τηλεοπτικό κοινό.