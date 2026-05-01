Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Ο Τζάνι Ινφαντίνο ετοιμάζεται να επεκτείνει την κυριαρχία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ανακοινώνοντας επίσημα ενώπιον των 211 ομοσπονδιών-μελών του Κογκρέσου της FIFA την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2027.

Ο νυν πρόεδρος, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία το 2016 σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης και σκανδάλων, επιδιώκει πλέον την τέταρτη θητεία του, εμφανιζόμενος πιο ισχυρός από ποτέ και έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη δύο στρατηγικών ηπειρωτικών μπλοκ: της Αφρικής (CAF) και της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL).

Στην ομιλία του, ο Ινφαντίνο στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή της δημόσιας εικόνας της FIFA, υποστηρίζοντας πως η ομοσπονδία έχει μετατραπεί σε έναν οργανισμό «αξιόπιστο και πραγματικά παγκόσμιο», που πλέον συνομιλεί ισότιμα με τον ΟΗΕ, κυβερνήσεις και οικονομικούς κολοσσούς.

Ωστόσο, το πραγματικό «κλειδί» της επιτυχίας του και της ευρείας αποδοχής που απολαμβάνει βρίσκεται στην οικονομική στρατηγική που ακολουθεί. Μέσω του προγράμματος «FIFA Forward», η ομοσπονδία έχει επενδύσει περί τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία δεκαετία, ενώ για τον κύκλο 2027-2031 προβλέπεται νέα αύξηση των κονδυλίων κατά 20%, αγγίζοντας τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η ροή χρηματοδότησης, που προσφέρει στις εθνικές ομοσπονδίες έως και οκτώ φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με την προ-Ινφαντίνο εποχή, αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα για την επανεκλογή του. Η ομόφωνη στήριξη των 54 αφρικανικών ομοσπονδιών στο Κογκρέσο του Βανκούβερ, σε συνδυασμό με την προγενέστερη δέσμευση της CONMEBOL, δημιουργούν ένα τείχος προστασίας γύρω από την υποψηφιότητά του, καθιστώντας τον το απόλυτο φαβορί. Παρά τις κατά καιρούς επικρίσεις για τη διεύρυνση των διοργανώσεων, ο Ινφαντίνο φαίνεται να κεφαλαιοποιεί την ικανότητά του να παράγει πλούτο και να τον διανέμει στη βάση της ποδοσφαιρικής πυραμίδας, διασφαλίζοντας την παραμονή του στο κορυφαίο αξίωμα του αθλήματος μέχρι το 2031.