Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 02:24

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων

Η υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ, παντρεμένου με Αμερικανίδα, αποκρυστάλλωσε το 2025 τη σύγκρουση της αμερικανικής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης Τραμπ.

Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ έβαλε τέλος την Παρασκευή σε ποινική υπόθεση σε βάρος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία. Του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ η δικαστική οδύσσεια του οποίου στις ΗΠΑ τον μετέτρεψε για πολλούς σε σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δικαστής έκρινε πως η δίωξη σε βάρος του από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς αποτελούσε «κατάχρηση εξουσίας» από πλευράς τους.


Η υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ, παντρεμένου με Αμερικανίδα, αποκρυστάλλωσε το 2025 τη σύγκρουση της αμερικανικής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορήθηκε για παρακώλυση της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων όταν έρχονται σε αντίθεση με την πολιτική των μαζικών απελάσεων.

Η ιστορία του

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία αρχικά απελάθηκε στο Σαλβαδόρ, μαζί ακόμη 250 ανθρώπους. Η αμερικανική κυβέρνηση αρχικά προφασίστηκε αδυναμία να φέρει πίσω στις ΗΠΑ τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία. Εκείνος, όπως και άλλοι άνθρωποι, κατηγορούνταν στην πλειονότητά τους για υποτιθέμενη ένταξη σε συμμορία ιδρυθείσα στη Βενεζουέλα. Εντέλει, έπειτα από πιέσεις η κυβέρνηση Τραμπ τον παρέλαβε και τον επανέφερε στην αμερικανική επικράτεια την 6η Ιουνίου.

Εισαγγελικοί λειτουργοί του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης παραδέχθηκαν πως διαπράχθηκε «σφάλμα» στην υπόθεσή του.

Όμως, με την επιστροφή του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία στο αμερικανικό έδαφος, του ασκήθηκε ποινική δίωξη από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη. Τον κατηγορούσαν για υποτιθέμενη βοήθεια στην παράνομη διαμονή μεταναστών και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση στο Τενεσί.


Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της δίωξης αυτής. Οι συνήγοροί του τόνισαν πως δεν επρόκειτο παρά για εκδικητική ενέργεια των αρχών εξαιτίας των δικαστικών αγώνων του για να αποφύγει την οριστική απέλασή του.

Ομοσπονδιακός δικαστής του Τενεσί, ο Γουέβερλι Κρένσο, του έδωσε δίκιο χθες.

«Τα αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου (…) δείχνουν ότι αν δεν είχε γίνει η προσφυγή του που επέτρεψε να αποφύγει την έκδοσή του στο Σαλβαδόρ, η εισαγγελία δεν θα είχε ασκήσει την ποινική δίωξη», εξήγησε στην ετυμηγορία του.

Παρά τη νίκη του αυτή σε επίπεδο ποινικής δικαιοσύνης ωστόσο, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία δεν έχει ξεπεράσει οριστικά τον κίνδυνο απέλασης, μολονότι διαφορετική δικαστική απόφαση έχει παγώσει το ενδεχόμενο προς το παρόν.

Αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο, με απόφαση δικαστηρίου, αφού παρέμεινε υπό κράτηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο πρόεδρος Τραμπ αναγόρευσε την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, επικαλούμενος κάποια υποτιθέμενη «εισβολή» στις ΗΠΑ από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό». Επίσης φρόντισε να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ οι απελάσεις μεταναστών.

Όμως το πρόγραμμά του για τις μαζικές απελάσεις εμποδίζουν ή φρενάρουν σειρά αποφάσεων της δικαιοσύνης, που τονίζει πως οφείλουν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων υπό διωγμό.

Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
Έρευνες διάσωσης 23.05.26

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον 16 από τους εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι θάνατοι προκλήθηκαν όταν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα υπερέβησαν τα όρια συναγερμού.

Σύνταξη
Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο
Κλιματική αλλαγή 23.05.26

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο

Τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί η δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 23.05.26

Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο

Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου
Λόγω Ιράν 23.05.26

Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου

Στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιταλίας, εκτός από τα καύσιμα, συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
«Είναι απογοητευμένος» 22.05.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Σύνταξη
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
«Σημείο καμπής» 22.05.26

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέα βίντεο 22.05.26

UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

