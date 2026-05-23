Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων

Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ έβαλε τέλος την Παρασκευή σε ποινική υπόθεση σε βάρος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία. Του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ η δικαστική οδύσσεια του οποίου στις ΗΠΑ τον μετέτρεψε για πολλούς σε σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δικαστής έκρινε πως η δίωξη σε βάρος του από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς αποτελούσε «κατάχρηση εξουσίας» από πλευράς τους.

Today, a federal judge determined what we’ve known all along, the Trump admin was engaged in a vindictive prosecution against Kilmar Abrego Garcia. This is a win for all our rights & the Constitution. pic.twitter.com/NsxzXeF9pZ — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) May 22, 2026



Η υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ, παντρεμένου με Αμερικανίδα, αποκρυστάλλωσε το 2025 τη σύγκρουση της αμερικανικής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορήθηκε για παρακώλυση της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων όταν έρχονται σε αντίθεση με την πολιτική των μαζικών απελάσεων.

Η ιστορία του

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία αρχικά απελάθηκε στο Σαλβαδόρ, μαζί ακόμη 250 ανθρώπους. Η αμερικανική κυβέρνηση αρχικά προφασίστηκε αδυναμία να φέρει πίσω στις ΗΠΑ τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία. Εκείνος, όπως και άλλοι άνθρωποι, κατηγορούνταν στην πλειονότητά τους για υποτιθέμενη ένταξη σε συμμορία ιδρυθείσα στη Βενεζουέλα. Εντέλει, έπειτα από πιέσεις η κυβέρνηση Τραμπ τον παρέλαβε και τον επανέφερε στην αμερικανική επικράτεια την 6η Ιουνίου.

Εισαγγελικοί λειτουργοί του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης παραδέχθηκαν πως διαπράχθηκε «σφάλμα» στην υπόθεσή του.

Όμως, με την επιστροφή του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία στο αμερικανικό έδαφος, του ασκήθηκε ποινική δίωξη από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη. Τον κατηγορούσαν για υποτιθέμενη βοήθεια στην παράνομη διαμονή μεταναστών και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση στο Τενεσί.

More than a year ago, I flew to El Salvador to stand up for Kilmar Abrego Garcia after the Trump administration wrongfully deported him. Today, a federal judge threw out the criminal case against Mr. Abrego Garcia, ruling the prosecution was vindictive — brought not to seek… — Congresswoman Maxine Dexter (@RepDexterOR) May 22, 2026



Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της δίωξης αυτής. Οι συνήγοροί του τόνισαν πως δεν επρόκειτο παρά για εκδικητική ενέργεια των αρχών εξαιτίας των δικαστικών αγώνων του για να αποφύγει την οριστική απέλασή του.

Ομοσπονδιακός δικαστής του Τενεσί, ο Γουέβερλι Κρένσο, του έδωσε δίκιο χθες.

«Τα αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου (…) δείχνουν ότι αν δεν είχε γίνει η προσφυγή του που επέτρεψε να αποφύγει την έκδοσή του στο Σαλβαδόρ, η εισαγγελία δεν θα είχε ασκήσει την ποινική δίωξη», εξήγησε στην ετυμηγορία του.

Παρά τη νίκη του αυτή σε επίπεδο ποινικής δικαιοσύνης ωστόσο, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία δεν έχει ξεπεράσει οριστικά τον κίνδυνο απέλασης, μολονότι διαφορετική δικαστική απόφαση έχει παγώσει το ενδεχόμενο προς το παρόν.

Αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο, με απόφαση δικαστηρίου, αφού παρέμεινε υπό κράτηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο πρόεδρος Τραμπ αναγόρευσε την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, επικαλούμενος κάποια υποτιθέμενη «εισβολή» στις ΗΠΑ από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό». Επίσης φρόντισε να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ οι απελάσεις μεταναστών.

Όμως το πρόγραμμά του για τις μαζικές απελάσεις εμποδίζουν ή φρενάρουν σειρά αποφάσεων της δικαιοσύνης, που τονίζει πως οφείλουν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων υπό διωγμό.