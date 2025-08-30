newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 07:00

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Spotlight

O Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία είναι ένας από τους ανθρώπους που κυνηγά αδυσώπητα, σχεδόν σαδιστικά η κυβέρνηση Τραμπ.

Δεν είναι πολιτικός της αντίπαλος, ούτε εχθρός των ΗΠΑ.

Είναι ένας 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, που στα 16 του εισήλθε χωρίς χαρτιά επί αμερικανικού εδάφους για να γλιτώσει από τη βία των συμμοριών τη χώρα του, οι οποίες απειλούσαν την οικογένειά του.

Προορισμός του ήταν το Μέριλαντ, όπου ζούσε ο μεγαλύτερος αδελφός του, Αμερικανός πολίτης.

Ο Κιλμάρ έγινε εργάτης στις οικοδομές. Ερωτεύτηκε μια Αμερικανίδα. Παντρεύτηκαν. Εκαναν οικογένεια και παιδιά.

Το 2019 υπέβαλε αίτηση για άσυλο, έπειτα από μια άδικη σύλληψή του, όταν ένας πληροφοριοδότης της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ τον ανέφερε ως ύποπτο μέλος της MS-13.

Μιας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, που έχει τις «ρίζες» στην Καλιφόρνια, παρέχοντας τη δεκαετία του ’80 προστασία σε μετανάστες από το Ελ Σαλβαδόρ.

Η υπόθεση σε βάρος του κατέπεσε -ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε κατηγορία.

Παραδόθηκε στην ICE και τότε υπέβαλε πρώτη φορά αίτηση ασύλου.

Ο δικαστής μετανάστευσης που ανέλαβε την υπόθεση απέρριψε το αίτημά του για γραφειοκρατικούς λόγους. Είχε περάσει πάνω από ένας χρόνος από την παράτυπη είσοδό του στις ΗΠΑ.

Κρίθηκε ως εκ τούτου επιλέξιμος για απέλαση, αλλά όχι στην πατρίδα του, το Ελ Σαλβαδόρ, όπου ο δικαστής αναγνώρισε ότι η ζωή του Κιλμάρ θα ήταν σε κίνδυνο από τοπικές συμμορίες.

Αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος, με υποχρέωση να αναφέρεται στην ICE κάθε χρόνο.

Όπως και έκανε, εξασφαλίζοντας ομοσπονδιακή άδεια εργασίας.

Όμως εν έτει 2025 έμελλε να γίνει σύμβολο της βάναυσης μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιστορία του συμπυκνώνει την ακρότητα της μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου, συνδυασμένη με έναν καφκικό παραλογισμό.

Επί της ουσίας, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να τον απελάσει με κάθε κόστος, προς τέρψιν της MAGA εκλογικής βάσης της κι εν μέρει από… άχτι.

O Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία μαζί με τη σύζυγό του και υποστηρικτές του, λίγο πριν από τη νέα σύλληψή του στη Βαλτιμόρη, στις 25 Αυγούστου (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Ανελέητο ανθρωποκυνηγητό

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να απελάσει τον Αμπρέγο Γκαρσία πάση θυσία, ειδικά αφότου το επιχείρησε και έφαγε τα μούτρα της τον περασμένο Μάρτιο.

Αψηφώντας τη δικαστική προστασία που απολαμβάνει από το 2019, η ICE τον συνέλαβε σε επιχείρηση-σκούπα και τον απέλασε με συνοπτικές διαδικασίες εκεί ακριβώς όπου απαγορευόταν: στο Ελ Σαλβαδόρ.

Κι όχι όπου κι όπου, αλλά στις γιγαντιαίες φυλακές-κολαστήριο Cecot.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέμενε ότι ο Κιλμάρ είναι μέλος της συμμορίας MS-13.

Αλλά στις ΗΠΑ η γυναίκα του, οργανώσεις και στελέχη των Δημοκρατικών κίνησαν νομικές διαδικασίες για αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας και για την επιστροφή του.

Μέχρι και απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ χρειάστηκε για να αναγκαστεί η κυβέρνηση Τραμπ για να τον φέρει πίσω, τον Ιούνιο.

Στην αρχή ψέλλισε «διοικητικό λάθος» και στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο Κιλμάρ έπρεπε να δικαστεί επί αμερικανικού εδάφους για φερόμενα εγκλήματα.

Τις κατηγορίες «ξέθαψε» -σύμφωνα με κατάθεσή του- ένας πράκτορας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ανατρέχοντας σε έναν έλεγχο της τροχαίας το 2022, στο Τενεσί.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν τότε ότι στο SUV του Κιλμάρ υπήρχαν εννέα επιβάτες και ότι ο ίδιος είχε πάνω του 1.400 δολάρια σε μετρητά, γεγονός που τους κίνησε υποψίες.

Αν και ο έλεγχος έληξε με απλή σύσταση για υπερβολική ταχύτητα, το περιστατικό αποτέλεσε βάση για να του απαγγελθούν κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων.

Φυλακίστηκε στο Τενεσί. Η δίκη του ορίστηκε για τον προσεχή Ιανουάριο.

Ομοσπονδιακός δικαστής τον άφησε ωστόσο προσωρινά ελεύθερο προ εβδομάδας, κρίνοντας ότι δεν ήταν ύποπτος φυγής.

Μόλις τρεις ημέρες μετά ο Κιλμάρ συνελήφθη εκ νέου, με το που πάτησε το πόδι του στα γραφεία της ICE στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, σε κανονισμένη συνάντηση για διαπραγματεύσεις.

Τώρα η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να τον εκδώσει -πριν καν τη δίκη του- στη μακρινή Ουγκάντα, βάσει πρόσφατης διμερούς, αμφιλεγόμενης συμφωνίας υποδοχής στην αφρικανική χώρα απελαθέντων μεταναστών από τις ΗΠΑ.

«Ο Κιλμάρ πρέπει να ζήσει με την οικογένειά του, όχι στην Ουγκάντα» αναγράφεται σε πλακάτ διαδήλωσης υπέρ του 30χρονου μετανάστη, στο Μέριλαντ (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Μικροκομματική βεντέτα

«Η κυβέρνηση Τραμπ συνέχισε να καταδιώκει τον Αμπρέγο, παρά την προφανή αθωότητά του», γράφει στον Guardian η Αμερικανίδα αρθρογράφος Μόιρα Ντόνεγκαν, «επειδή βλέπει την κατακραυγή για την τυχαία σύλληψη και απέλασή του ως απαράδεκτα ενοχλητική κηλίδα στην αντιμεταναστευτική ατζέντα της» και «ως απόδειξη της κακοήθους ηλιθιότητάς της».

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, «πρέπει να είναι ένοχος, επειδή η κυβέρνηση Τραμπ τον συνέλαβε και δεν μπορεί να κάνει λάθος. Επειδή είναι μετανάστης και η αθωότητα με τη μετανάστευση αλληλοαποκλείονται», γράφει με ειρωνεία.

»Επειδή η υπόθεσή του ανάγκασε την κυβέρνηση να κάνει κάτι που δεν ήθελε: να παραδεχτεί ένα λάθος, να αντιμετωπίσει δημόσια πίεση, να αντιστρέψει μια πράξη και -το χειρότερο- να δείξει αδυναμία.

»Πρέπει επίσης να είναι ένοχος, επειδή έχει γίνει σύμβολο όλων των μεταναστών που [η κυβέρνηση Τραμπ] σχεδιάζει να απελάσει, όλων των Αμερικανών των οποίων τα δικαιώματα σκοπεύει να καταπατήσει, όλων των προηγούμενων και μελλοντικών θυμάτων του προγράμματός της».

Αλλά ο Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία συνεχίζει.

Κατόπιν προσφυγής των δικηγόρων του για να διασφαλίσουν ότι μπορεί να ασκήσει το συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα αντίθεσης στην απέλαση, ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ όρισε τη σχετική ακροαματική διαδικασία για τις 6 Οκτωβρίου, απαγορεύοντας μέχρι τότε την απέλασή του.

Μένει να φανεί εάν θα τη σεβαστεί μια κυβέρνηση, που διαρκώς, επιδεικτικά και παρανόμως αγνοεί όσες δικαστικές αποφάσεις δεν την εξυπηρετούν, δοκιμάζοντας τα όρια των θεσμών.

Απτόητος, ο Αμπρέγο Γκαρσία ανακοίνωσε μέσω των δικηγόρων του ότι θα ζητήσει εκ νέου άσυλο στις ΗΠΑ.

Λίγο πριν συλληφθεί στα γραφεία της ICE, στη Βαλτιμόρη, μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος των υποστηρικτών του, τους ζήτησε να αναλάβουν μια δέσμευση.

Ανεξάρτητα από του τι θα του συμβεί, είπε, «υποσχεθείτε μου το εξής: θα συνεχίσετε να αγωνίζεστε, να προσεύχεστε, να πιστεύετε στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία».

«Όχι μόνο για μένα. Για όλους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Business
Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom): Στόχος το 2026 η αναβάθμιση της μετοχής μας

Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom): Στόχος το 2026 η αναβάθμιση της μετοχής μας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Xinhua 30.08.25

Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται στις διεθνείς κυρώσεις, τονίζει ο Πούτιν

Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων ενέκριναν οι ΗΠΑ
Αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων 30.08.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot στην Ουκρανία

Την πιθανή πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Σύνταξη
Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
Αρθρο για Γουίτκοφ 30.08.25

Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico για «επιχείρηση ξένης ανάμιξης»

Το άρθρο του Politico για τον Στιβ Γουίτκοφ «είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης», δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τζέιμς Μπλερ επισημαίνει τον «γερμανικό έλεγχο» του ιστοτόπου.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, διαβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 30.08.25

«Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι»

Απαντώντας σε δηλώσεις του Μακρόν για εξαπάτηση του Τραμπ από τον ρώσο πρόεδρο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθεις για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι.

Σύνταξη
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Fear and Loathing 30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
Αυξάνουν την πίεση 29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Xinhua 30.08.25

Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται στις διεθνείς κυρώσεις, τονίζει ο Πούτιν

Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων ενέκριναν οι ΗΠΑ
Αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων 30.08.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot στην Ουκρανία

Την πιθανή πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Σύνταξη
Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
Αρθρο για Γουίτκοφ 30.08.25

Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico για «επιχείρηση ξένης ανάμιξης»

Το άρθρο του Politico για τον Στιβ Γουίτκοφ «είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης», δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τζέιμς Μπλερ επισημαίνει τον «γερμανικό έλεγχο» του ιστοτόπου.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, διαβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 30.08.25

«Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι»

Απαντώντας σε δηλώσεις του Μακρόν για εξαπάτηση του Τραμπ από τον ρώσο πρόεδρο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθεις για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι.

Σύνταξη
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Fear and Loathing 30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο