Εκτενές ρεπορτάζ για τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών αλλά και τη σκληρότερη νομοθεσία που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο μεταναστευτικό φιλοξενεί η Washington Post στις σελίδες της. Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει πως «η Ελλάδα παίρνει τραμπική στροφή» και σημειώνει πως η μακρόχρονη φυλάκιση των παράτυπων μεταναστών θα μπορούσε σύντομα να γίνει ο νέος κανόνας.

«Τραμπική στροφή της Αθήνας στο θέμα της μετανάστευσης» γράφει η Washington Post

Οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές της ελληνικές κυβέρνησης με κύριο εκφραστή τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη κεντρίζουν το ενδιαφέρον των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σκιαγραφώντας μια προβληματική εικόνα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας.

Οι συνθήκες διαβίωσης στην «Αμυγδαλέζα»

Στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της Washington Post γίνεται αναφορά τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο των οποίον η αίτηση έχει απορριφθεί, στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης στην Αμυγδαλέζα, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με βάση τις οποίες, αναστέλλονται οι εξετάσεις των αιτημάτων ασύλου των μεταναστών που έφτασαν στη χώρα μας διασχίζοντας το λυβικό πέλαγος με λέμβους καταπλέοντας στη Γαύδο ή την Κρήτη.

«Στο μεταναστευτικό, η Ελλάδα παίρνει τραμπική στροφή», είναι ο τίτλος του άρθρου, σύμφωνα με το οποίο στην Αμυγδαλέζα (περιγράφεται ως «Αλκατράζ του Αιγαίου»), το νέο ελληνικό «μοντέλο» εξελίσσεται πίσω από φράχτη τριών μέτρων με συρματοπλέγματα (που περιφρουρούν μαυροντυμένοι. Εκεί οι μετανάστες που διασώθηκαν στο Αιγαίο κρατούνται σε κλειστές δομές τύπου φυλακής. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται «απάνθρωπες» από δικηγόρους, οργανώσεις και μετανάστες: κοντέινερ χωρίς πόρτες στις τουαλέτες, σπασμένα κλιματιστικά και 10 άτομα σε κάθε δωμάτιο.

«Είναι μια πολύ δύσκολη ζωή», δήλωσε ένας 31χρονος άνδρας από την Υεμένη ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί επειδή φοβάται.

Χαϊδεύοντας αυτιά στα δεξιά της… δεξιάς

Για την Ελλάδα, την πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27», η μακρά φυλάκιση των παράτυπων μεταναστών θα μπορούσε σύντομα να γίνει ο νέος κανόνας, αναφέρει η εφημερίδα. «Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που υιοθετεί η χώρα, όσοι ζητούν άσυλο δεν θα διαμένουν πλέον σε ανοιχτές δομές, αλλά σε κλειστά κέντρα κράτησης σαν την Αμυγδαλέζα. Οι αιτούντες θα παραμένουν κρατούμενοι όσο διαρκεί η εξέταση του αιτήματός τους. Όσοι γίνουν δεκτοί θα αποφυλακίζονται, ενώ οι απορριφθέντες – που σήμερα ξεπερνούν το 50% – θα αντιμετωπίζουν το δίλημμα: ή «εθελοντική» επιστροφή στην πατρίδα ή ποινές φυλάκισης 2 έως 5 ετών και πρόστιμα έως 10.000 ευρώ».

Φιλοξενούνται δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη. «Νομίζω ότι η πολιτική του προέδρου Τραμπ είναι μια καλή πολιτική» ισχυρίζεται ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, προσθέτοντας ότι θα ήταν «πολύ δύσκολο» για την ελληνική κυβέρνηση να αναπτύξει το νέο σχέδιό της εάν η Ουάσινγκτον και άλλες χώρες της Ευρώπης δεν ακολουθούσαν επίσης μια πιο σκληρή γραμμή…

Ράπισμα από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ

Ο Θάνος Πλεύρης κλιμακώνει την αντιμεταναστευτική ρητορική του προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια και της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, Μαίρη Λόουλορ. Οι πρόσφατες απειλές του υπουργού σε ΜΚΟ οι οποίες στηρίζουν το δικαίωμα των προσφύγων στο άσυλο, προκάλεσαν την αντίδρασή της.

«Λαμβάνοντας ανησυχητικά νέα για σχόλια του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης που υποδεικνύουν έλεγχο αρκετών ΜΚΟ, ως άμεσα αντίποινα για το έργο τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων», σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Και υπογραμμίζει πως «το Υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς».

Ο Θάνος Πλεύρης στοχοποίησε πάνω από 100 οργανώσεις που ασκούν κριτική στην πολιτική του, αναφορικά με την τρίμηνη αναστολή κατάθεσης αιτημάτων ασύλου όσων προέρχονται από τη βόρεια Αφρική και την πρόβλεψη ότι «θα απελαύνονται άμεσα εκεί από όπου ήρθαν».

Η «ζημιά» για τη χώρα

«Τα πεπραγμένα του ακροδεξιού υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, φέρνουν για μια ακόμη φορά την Ελλάδα στα διεθνή πρωτοσέλιδα με αρνητικό πρόσημο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει πως «όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κύριο μέλημα την δημοσκοπική στεγανοποίηση της ΝΔ προς την ακροδεξιά υιοθετώντας την ατζέντα της, τέτοια δημοσιεύματα θα πληθαίνουν».

Η ζημιά όμως για τη χώρα, λέει «θα είναι τεράστια και προσβλητική για τους πολίτες της, που δεν θέλουν να ταυτίζονται με επίδοξους «Τραμπίσκους» σαν τον Θάνο Πλεύρη και άλλος εκλεκτούς του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Αλλαγή κατεύθυνσης σχεδόν σε όλη την ΕΕ

Το δημοσίευμα της WP που με ελληνικό ενδιαφέρον συνεχίζει με την αλλαγή κατεύθυνσης στο μεταναστευτικό που παρατηρείται σε όλη τη Δύση με την υποσημείωση πως «το εκκρεμές της Ευρώπης άρχισε να ταλαντεύεται προς τα δεξιά πριν από μια δεκαετία».

Σήμερα, «με αξιοσημείωτη εξαίρεση τη φιλελεύθερη Ισπανία, η οποία υιοθέτησε μια πιο φιλόξενη πολιτική για τη μετανάστευση και αποκόμισε οικονομικά οφέλη οι ευρωπαϊκές χώρες, αν και σε μεγάλο βαθμό πρόθυμες να δεχτούν εκατομμύρια λευκών, χριστιανών Ουκρανών, είναι όλο και πιο εχθρικές προς τη μετανάστευση», σημειώνει το ρεπορτάζ.