«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Μαίρη Λόουλορ, για τις απειλές του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, σε ΜΚΟ οι οποίες στηρίζουν το δικαίωμα των προσφύγων στο άσυλο

«Λαμβάνοντας ανησυχητικά νέα για σχόλια του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης που υποδεικνύουν έλεγχο αρκετών ΜΚΟ, ως άμεσα αντίποινα για το έργο τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων», σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Και υπογραμμίζει πως «το Υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς».

Receiving disturbing news of comments by the Greek Migration Minister indicating an audit of several NGOs in direct retaliation for their work defending the rights of refugees. The Ministry should support #HRDs, not target them with arbitrary interference & restrictions… pic.twitter.com/vdCy4laEx0 — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 21, 2025

Οι απειλές Πλεύρη στις ΜΚΟ

Ο Θάνος Πλεύρης στοχοποίησε πάνω από 100 οργανώσεις που ασκούν κριτική στην πολιτική του, αναφορικά με την τρίμηνη αναστολή κατάθεσης αιτημάτων ασύλου όσων προέρχονται από τη βόρεια Αφρική και την πρόβλεψη ότι θα απελαύνονται άμεσα εκεί από όπου ήρθαν.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως όταν οι ΜΚΟ προσέφυγαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, εκπροσωπώντας Σουδανούς πρόσφυγες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα χωρίς να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα ασύλου, ο υπουργός Μετανάστευσης απείλησε πως «όποιος δεν σέβεται την απόφαση, θα υποστεί τις συνέπειες»,

«Σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει, ήδη έχω ζητήσει το μητρώο», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, προσθέτοντας πως «μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος.

«Θα πάμε με επιχειρηματολογία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ», όπως είπε.

Και η… υπερηφάνεια του Άδωνη

Τα λόγια της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, πάντως, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον γέμισαν… υπερηφάνεια για τον «αδελφό» του, όπως αποκαλεί τον Θάνο Πλεύρη.

«Όπως όλοι γνωρίζετε ο Θάνος Πλεύρης αδελφός μου. Τον αγαπώ και τον υποστηρίζω και τον πιστεύω. Αλλά σήμερα είμαι Υπερήφανος! Μεγαλύτερη τιμή από την ενόχληση αυτή της κυρίας για τις δηλώσεις του δεν θα μπορούσε να υπάρξει», δηλώνει ο «υπερήφανος αδελφός».

Και προσθέτει πως «η κυρία αυτή και όλο οι αντίστοιχοι της θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους πως η λαθρομετανάστευση είναι τεράστια παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση και ότι οι Ευρωπαϊκοί λαοί θέλουν αυτό πλέον να σταματήσει. Οι ψευτοανθρωπισμοί τους δεν μας αφορούν, έχουν και οι λαοί δικαιώματα όχι μόνον οι ΜΚΟ. Η τυραννία τους έχει λάβει τέλος και ο αυστηρός έλεγχος πρέπει να γίνει πάραυτα. Εύγε Θάνο!».