Σε μια ακόμη επίδειξη πυγμής σε πρόσφυγες και μετανάστες, προχώρησε ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισκέφθηκε το κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα εκτοξεύοντας ξανά τις απειλές περί επιστροφής ή φυλακής.

«Επισκέφθηκα σήμερα την Αμυγδαλέζα, όπου λειτουργεί το βασικό Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) της χώρας, ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου. Με το νέο πλαίσιο, για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα οι επιλογές θα είναι δύο: φυλακή ή επιστροφή. Είναι κρίσιμο όλοι όσοι βρίσκονται στη δομή να ενημερώνονται πλήρως, ώστε να αυξηθούν οι επιστροφές. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφής, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: όποιος βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο ίδιος σε συνέντευξη στην ΕΡΤ, υπεραμύνθηκε της τροπολογίας για το άσυλο, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και διαφήμισε το νέο απάνθρωπο νομοσχέδιο που ποινικοποιεί την παραμονή, κάνοντας έκδηλη την πρόθεση να παίξει το χαρτί του ρατσισμού/εθνικισμού για να χαϊδέψει τα αυτιά του ακροδεξιού ακροατηρίου και όχι μόνο.

Σχετικά με την τροπολογία με την οποία αναστέλλεται για τρεις μήνες η δυνατότητα των μεταναστών, που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική να υποβάλλουν αίτηση ασύλου, ο κ. Πλεύρης υπενθύμισε ότι «πριν έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα». «Κανείς δεν λέει ότι με μία τροπολογία θα εκμηδενιστούν οι ροές αλλά η παράνομη παραμονή γίνεται ποινικό αδίκημα και όσοι πίστευαν ότι θα νομιμοποιηθούν, ενώ μπήκαν παράνομα και αγνόησαν τον ελληνικό νόμο θα υποστούν τις κυρώσεις», τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Καταργούμε τη δυνατότητα νομιμοποίησης όσα χρόνια κι αν παραμένουν παράνομα στη χώρα»

Πρέπει, συνέχισε, «να αυξηθούν οι οικειοθελείς επιστροφές καθώς καταργείται το πλαίσιο των 7 ετών, προβλέπεται ποινή από 2 -5 χρόνια και η μόνη δυνατότητα είναι ο παράνομος μετανάστης να συνεργάζεται για την επιστροφή του».

«Αν κάποιος δεν σέβεται τις ιδέες και τις αξίες μας δεν έχει θέση στην πατρίδα μας», είπε ερωτηθείς και σχετικά με τους οκτώ σουδανούς που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα και έχουν προσφύγει σε δικαστήριο για δικαίωμα σε άσυλο, αλλά και για το πάγωμα της αίτησης ασύλου για τον 23χρονο Αφγανό, που συνελήφθη μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει ήδη έχω ζητήσει το μητρώο», ανέφερε. «Μού κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε με επιχειρηματολογία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ».

Απειλές στους υπαλλήλους του υπουργείου

Ο κ. Πλεύρης δεν δίστασε να απειλήσει και τους υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης που αντιδρούν στα αντιμεταναστευτικά μέτρα.

Δεν συνδιαμορφώνουμε την πολιτική ούτε με υπαλλήλους του υπουργείου, που οφείλουν να υλοποιούν την πολιτική και αν δεν τους κάνει ας μην παραμείνουν. Προφανώς θα τους ακούσω σε θέματα συνδικαλιστικά, αλλά είναι αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ στις κυβερνητικές αποφάσεις».

«Επιστροφή ή φυλακή»

«Βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας το χρονικό διάστημα για την οικειοθελή επιστροφή, είναι 30 ημέρες, εμείς το μειώσαμε σε 14 γιατί εδώ έγκειται το μεγάλο κενό. Αντί να χάνεται, ο αλλοδαπός μπαίνει πλέον σε ηλεκτρονική παρακολούθηση ώστε να ξέρουμε αν έφυγε ή αν θα συλληφθεί. Το «βραχιολάκι» μπορεί να είναι και ήπιο μέτρο έναντι της διοικητικής κράτησης που ισχύει σήμερα. Τον κρατάμε στις δομές, έχει τροφή και όλα τα δικαιώματα αλλά όταν απορριφθεί το άσυλο, 5- 6 μήνες μετά, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι θα είναι τρομακτική η πίεση για να φύγει», είπε.

Σύμφωνα με τον Πλεύρη, για τους πρόσφυγες πρέπει να αλλάξει το μοντέλο επιδοματικής πολιτικής «και να στραφούν οι πόροι εκεί που έχει σημασία.

Η λογική δεν πρέπει να είναι ότι έρχεται και τον στηρίζει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, αλλά ότι όποιος παίρνει άσυλο, μπαίνει στη διαδικασία της εργασίας […] Φέραμε το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση και ως το τέλος του χρόνου θα έρθει και το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, δηλαδή να έρχονται οργανωμένα, να εργάζονται και να επιστρέφουν», είπε ο Θάνος Πλεύρης.