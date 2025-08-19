Νέο αντιμεταναστευτικό μένος από τον Πλεύρη – Τι λέει για άσυλο για επιδόματα

Το αντιμεταναστευτικό του μένος επέδειξε για ακόμη μια φορά ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης, που απείλησε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ουσιαστικά τον βίο αβίωτο στους ξεριζωμένους, προς τέρψιν και του ακροδεξιού ακροατηρίου.

«Η τροπολογία της τρίμηνης αναστολής ασύλου έθεσε σε μια ζυγαριά τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών να ζητούν άσυλα και το δικαίωμα των Ελλήνων, οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν καραβιές να έρχονται και μια κυβέρνηση να μην αντιδρά», είπε στο MEGA.

«Την ψηφίσαμε μόνοι μας χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Έχει ένα τρίμηνο χρονικό πλαίσιο ακριβώς, γιατί συνδέεται και με την περίοδο που οι ροές μπορεί να είναι πολύ αυξημένες λόγω του καιρού, άρα ήταν πλήρως τεκμηριωμένη και από εκεί και πέρα να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε χώρα ανοιχτών συνόρων ή χώρα που αυτοί οι οποίοι θα έρχονται θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια», συνέχισε υπεραμυνόμενος των απάνθρωπων μέτρων της κυβέρνησης.

Αντιμεταναστευτικό μένος

«Ποινικοποιούμε πια την παράνομη παραμονή», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό. «Όποιος έρχεται εδώ πέρα και αιτείται άσυλο, θα πρέπει να σέβεται την χώρα που είναι εδώ. Αν δεν τη σέβεται τη χώρα, σταματούν οι διαδικασίες και απελαύνεται», συμπλήρωσε και απείλησε με κόψιμο των πενιχρών επιδομάτων που δίνονται στους αιτούντες άσυλο.

«Υπάρχουν πολλά προγράμματα για αυτούς που παίρνουν άσυλο τώρα και προσπαθούν να τους εντάξουν. Αυτά τα προγράμματα – και εδώ θα είναι μια αλλαγή που θα κάνουμε από εδώ και πέρα – στηρίζονται κυρίως σε μια επιδοματική πολιτική. Επιδόματα ενοικίου, επιδόματα να ζουν. Σιγά σιγά η στροφή πρέπει να γίνει αλλού. Σταματάνε τα επιδόματα, μαθαίνεις τον άνθρωπο δεξιότητες που έχει πάρει άσυλο και πάει να δουλέψει».

Και συνέχισε το αντιμεταναστευτικό ντελίριο: «Η λογική πια σιγά σιγά είναι ότι ‘κύριε, εσύ εδώ μόλις πάρεις το άσυλο, δεν θα έχεις ένα σκασμό επιδόματα. Σιγά σιγά θα πρέπει να μάθεις κάτι, να μάθεις ελληνικά, να μάθεις μια εργασία, να πας να δουλέψεις, για να μην ζεις εις βάρος των φορολογουμένων που φρόντισαν να πάρεις άσυλο επειδή έρχεσαι από εμπόλεμη ζώνη’».

Ο κ. Πλεύρης μίλησε για πτωτική πορεία των μεταναστευτικών ροών: «Την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου είχαμε αφίξεις 2.642 ατόμων μέσα σε μια βδομάδα και τότε ήταν που πήραμε την απόφαση της τρίμηνης αναστολής του ασύλου. Από τις 9 Ιουλίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου, είχαμε 913 άτομα. Μετά την τροπολογία έχουμε σε τρεις βδομάδες τεράστια πτωτική πορεία και το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου έχουμε κάτω από 400 αφίξεις σε έναν μήνα».

«Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει μια δουλειά και από την τροπολογία και από τη διπλωματία, γιατί γίνεται συνεχώς διπλωματικές κινήσεις και από τον υπουργό Εξωτερικών, τον κο Γεραπετρίτη, με το κομμάτι της Ανατολικής Λιβύης, αλλά έχει δοθεί και ένα μήνυμα ότι πλέον η Ελλάδα δεν εξετάζει άσυλο, κρατούνται όσοι έρχονται, μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης και δημιουργούνται και συνθήκες να βγουν οι πράξεις της απέλασης», είπε.

Για

Για Ουκρανία και ΔΕΘ

Αναφερόμενος στις χθεσινές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι «σταθερή θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία» και ότι «η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος αυτής της λύσης. Ήταν σημαντικό ότι έστω και σε αυτές τις συναντήσεις συμμετείχε η Ευρώπη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και μακάρι να μπορέσει να υπάρξει μια εκεχειρία».

Σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε:

«Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα, γιατί προφανώς οι ανακοινώσεις γίνονται από τον πρωθυπουργό, είναι ότι η έμφαση η οποία δίνεται είναι ότι τα χρήματα τα οποία έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψουν πίσω και ακούω μια λογική, η οποία θα είναι λογική ελαφρύνσεων στο κομμάτι των φόρων».

Όπως ισχυρίστηκε ο κ. Πλεύρης «ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πηγαίνει στη ΔΕΘ για να κάνει προεκλογικές εξαγγελίες, πηγαίνει στη ΔΕΘ προκειμένου να μοιράσει τα χρήματα τα οποία κερδίσαμε με κόπο και με θυσίες και με την ανάπτυξη της οικονομίας όλο το προηγούμενο διάστημα».