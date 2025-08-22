Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ακροδεξιά στροφή στη διαχείριση του προσφυγικού είναι κάτι το αδιαμφησβήτητο. Ο υπουργός Μετανάστευσης -προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ- Θάνος Πλεύρης δεν χάνει ευκαιρία από τότε που ανέλαβε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο να λειτουργεί ως ο «μπαμπούλας» σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου, καταφεύγοντας ουκ ολίγες φορές σε φτηνά σόου προκειμένου ν’ αλλάξει την ατζέντα και να ικανοποιήσει το τοποθετημένο δεξιότερα από τη ΝΔ, πολιτικό ακροατήριο.

Απειλές και διαρροές

Μετά τις απειλές σε μετανάστες και πρόσφυγες αναφορικά με το καθεστώς ασύλου, την ψήφιση της τροπολογίας για την αναστολή στο αίτημα ασύλου, την άμεση επιστροφή των ανθρώπων στις χώρες προέλευσης χωρίς προηγουμένως την απαραίτητη καταγραφή τους, αλλά και τις ανεκδιήγητες αναρτήσεις του Θάνου Πλεύρη για τον δολοφόνο της Μυρτούς στην Πάρο (λες και το έγκλημα είναι αποκλειστικό «προνόμιο» των αλλοδαπών), πληθαίνουν τις τελευταίες μέρες οι διαρροές εκ μέρους της κυβέρνησης για έλεγχο όλων των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό.

Κι αν μιλούσαμε για απλό έλεγχο (διοικητικό ή οικονομικό) το πράγμα θα ήταν περισσότερο απλό. Αντιθέτως, αν πιστέψουμε τις διαρροές, πρόκειται για πλήρη έλεγχο των ΜΚΟ από την κυβέρνηση, στη λογική του Μπους στον πόλεμο του Κόλπου – «όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας». Με απλά λόγια όπως περιγράφουν το νέο καθεστώς δημοσιεύματα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, μια ΜΚΟ δύναται να διαγράφεται εφεξής από το επίσημο μητρώο στις κάτωθι περιπτώσεις:

Εάν διακινεί στους μετανάστες θέσεις κατά της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που προβλέπει οικειοθελή αποχώρηση και επαναπατρισμό. Εάν κινηθεί νομικά κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου. Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το υπουργείο να λέει πως ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και η ΜΚΟ να προσπαθεί να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο. Εάν αποδειχθεί πως τα χρήματα τα οποία λαμβάνει δεν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνει.

Ενόχληση

Το υπουργείο φαίνεται ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από τη δράση συγκεκριμένης ΜΚΟ, η οποία παρότρυνε μετανάστες από το Σουδάν που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα να προσφύγουν δικαστικά κατά της Πολιτείας επειδή δεν τους χορήγησε άσυλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σουδάν είναι εμπόλεμη ζώνη, γεγονός που σημαίνει ότι μετανάστες με καταγωγή από τη συγκεκριμένη χώρα πληρούν το προφίλ του πρόσφυγα λόγω πολέμου. Υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ΜΚΟ έκανε απλώς τη δουλειά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στη Βουλή σε λίγες μέρες το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και στόχος είναι να ψηφιστεί πριν από τη ΔΕΘ και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Μένει να δούμε εάν στο νομοσχέδιο θα υπάρχει κάποια ρύθμιση που να αφορά στη λειτουργία των ΜΚΟ και στον περιορισμό τους. Οι διαρροές υποστηρίζουν ότι ο κ. Πλεύρης αναμένεται να ζητήσει τη σύσταση ομάδας που θα επεξεργαστεί τη δράση και το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ.

Σε περίπτωση που αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να κλιμακώσει την επίθεση, βάζοντας πάλι στο επίκεντρο τη χώρα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόσφατη έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ήταν και τόσο κολακευτική για την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ αντίστοιχα «καμπανάκια» χτυπούν και από την Ευρώπη.

Δημοσιεύματα

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι πολλές φορές στο παρελθόν υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που επιχειρούσαν να καταγράψουν τον «ύποπτο ρόλο των ΜΚΟ» στη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποδείξουν κάτι και να μείνουν απλώς στη λογική της συκοφαντίας και της προπαγάνδας.

Έρευνα που έγινε από την Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και η οποία είχε διαφημιστεί από κάποιους ως η ευκαιρία να «ξεσκεπάσουμε τις ΜΚΟ που βγάζουν λεφτά με αφορμή τους μετανάστες» δεν έχει επιφέρει καρπούς.

«Αν και είμαστε συνηθισμένοι σε όλα αυτά, για πρώτη φορά βλέπουμε μια απειλή τόσο άμεση και ρητή», λέει στο in ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, μια οργάνωση που ανήκει στις «στοχοποιημένες» από πλευράς υπουργείου.

Στη Βουλή

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, ώστε να διαπιστωθεί «αν υπάρχει όντως κάποια τροπολογία που αφορά τις ΜΚΟ». Και προσθέτει: «Ελπίζω δηλαδή να μην έχουμε γίνει Ουγγαρία του Όρμπαν και να έχουμε φτάσει στο σημείο όπου απλώς να ξυπνάει ένα πρωί ο υπουργός και να λέει, ‘σας διαγράφω από το μητρώο’».

Στην περίπτωση πάντως που επιχειρηθεί εντός τέτοιου είδους έλεγχος από πλευράς κυβέρνησης, ο κ. Παπαγιαννάκης θεωρεί σίγουρο ότι θα υπάρξει σειρά αντιδράσεων. Μεταξύ άλλων θα υπάρξει ενημέρωση της Ε.Ε. του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και του ΟΗΕ, ενώ εκτιμά ότι θα σημειωθεί κινητοποίηση και στο εσωτερικό από την κοινωνία των πολιτών.