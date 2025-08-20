newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη
Ελλάδα 20 Αυγούστου 2025 | 20:00

Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη

Αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε περίοπτη θέση η αγωγή SLAPP του πρώην γ.γ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά ΜΜΕ και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Ακόμη μια διεθνής έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση στην Ελλάδα το 2024 με αναφορές σε πιέσεις προς τον Τύπο, περιστατικά κακομεταχείρισης από τις αρχές, παρατεταμένη κράτηση αιτούντων άσυλο χωρίς κατηγορίες και άλλα. Η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (για το 2024) στήνει στον τοίχο την κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιράζοντας «κίτρινες κάρτες» αλλά περιλαμβάνει και σημεία που παρατηρεί βελτιώσεις ενώ σημειώνει πως «κατά τη διάρκεια του έτους δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα».

Οι διαπιστώσεις για το καθεστώς των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα στην ετήσια Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές. Στη θεματική ελευθερία του Τύπου στέκεται ιδιαίτερα σε αναφορές από εγχώριες και διεθνείς οργανώσεις που αναφέρουν ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης υφίστανται πιέσεις να αποφεύγουν την κριτική της κυβέρνησης ή την αναφορά σε σκάνδαλα.

Η υπόθεση Δημητριάδη

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αγωγή του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συμπεριλαμβάνει στην έκθεσή του την υπόθεση σημειώνοντας πως «το δικαστήριο έκρινε ότι οι δημοσιεύσεις έγιναν προς το δημόσιο συμφέρον και δεν είχαν σκοπό να βλάψουν τη φήμη του Δημητριάδη».

Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Έκθεση για το Κράτος Δικαίου του 2024 κατέγραψε επτά περιστατικά παρενόχλησης ή εκφοβισμού δημοσιογράφων, αριθμός μικρότερος από τα 16 του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου απέρριψαν αυτή τη διαπίστωση, χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολικά θετική» και αναντίστοιχη με την «ανησυχητική πραγματικότητα» που βιώνουν καθημερινά δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.

Κατά τις οργανώσεις αυτές, η έκθεση της ΕΕ θα ενθαρρύνει την κυβέρνηση να «σκληρύνει τα μέτρα καταστολής κατά των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών».

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν και η κυβέρνηση δεν ασκεί λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης επισημαίνει τη θέσπιση μηχανισμών καταγραφής και ελέγχου των μέσων ενημέρωσης. Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ενώ οι ιστοσελίδες και τα τοπικά μέσα πρέπει να εμφανίζουν πιστοποίηση στην αρχική τους σελίδα.

Ναυάγιο Πύλου

Για το ζήτημα της παρατεταμένης κράτησης χωρίς κατηγορίες, η έκθεση αναφέρεται στην υπόθεση 36 Αιγύπτιων αιτούντων άσυλο, επιζώντες του ναυαγίου στην Πύλο, οι οποίοι παρέμεναν κρατούμενοι για δύο μήνες στην Κόρινθο, παρά την έκκληση του Συνηγόρου του Πολίτη για την απελευθέρωσή τους τον Φλεβάρη του 2024.

«Η ΜΚΟ Equal Rights Beyond Borders δήλωσε ότι μετά την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν σωματικές έρευνες και έρευνες στα δωμάτια των κρατουμένων, κάτι που η ΜΚΟ ερμήνευσε ως προσπάθεια εκφοβισμού τους» σημειώνει, μεταξύ άλλων.

Πρόσβαση στο Άσυλο

Στην ενότητα με περιστατικά βασανιστηρίων και σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η έκθεση επικαλείται «αναφορές για κακομεταχείριση και κακοποίηση από την αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών εναντίον μελών φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, μεταναστών χωρίς χαρτιά, αιτούντων άσυλο, κρατουμένων, διαδηλωτών και Ρομά».

Σημειώνει πως στις 21 Σεπτεμβρίου, ένας 37χρονος υπήκοος του Πακιστάν πέθανε ενώ βρισκόταν υπό την κράτηση της αστυνομίας της Αθήνας με την κατηγορία της πρόκλησης υλικών ζημιών. Η αστυνομία δήλωσε ότι το θύμα είχε τραυματιστεί πριν από τη σύλληψή του και στη συνέχεια τραυματίστηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια διαμάχη με άλλους κρατούμενους με την έρευνα να παραμένει σε εκκρεμότητα στο τέλος του έτους.

Για την πρόσβαση στο Άσυλο, η έκθεση παραθέτει αναφορές ΜΚΟ για κενά στις υπηρεσίες διερμηνείας και υγειονομικής περίθαλψης τα οποία «εμπόδισαν την πρόσβαση σε αξιολογήσεις ευαλωτότητας και καθυστέρησαν την παροχή προστασίας και φροντίδας».

Οι θετικές αναφορές

Η έκθεση αναγνωρίζει και σημάδια βελτίωσης όπως τη λειτουργία της Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, την κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμισης, τη σταδιακή ενσωμάτωση περαιτέρω προβλέψεων για τις Slapps αγωγές, τη δημιουργία παρατηρητηρίου για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, την αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις κατά λειτουργών της ενημέρωσης, κ.ά.

Επιπλέον, ως θετική ενέργεια περιλαμβάνει την υιοθέτηση, τον Μάρτιο του 2024, της Οδηγίας για την Ελευθερία των ΜΜΕ «με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της συντακτικής ανεξαρτησίας».

Συμπεριλαμβάνει τα τακτικά μέτρα για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία των υπαλλήλων που διέπραξαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε στις δυνάμεις ασφαλείας είτε σε άλλα κυβερνητικά όργανα.

Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Ακίνητα
Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο
Ασφαλιστικά μέτρα 20.08.25

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο

Η γυναίκα είχε ρίξει χλωρίνη στον 38χρονο, διότι όπως ισχυρίστηκε, προκαλούσε πολύ θόρυβο, ενώ βρισκόταν σε παρέα και έπιναν μπίρες. Ελεύθερη χωρίς όρους η 44χρονη που την προμήθευσε με χλωρίνη.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σήμα κινδύνου 20.08.25

Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
Λαγουβάρδος: «Απουσιάζει ο δημόσιος διάλογος μετά τις φωτιές, η αποτίμηση συνθηκών και πιθανών αστοχιών»
Αμείλικτη πραγματικότητα 20.08.25

«Λείπει ο δημόσιος διάλογος μετά τη φωτιά» - Την ανάγκη αποτίμησης συνθηκών και αστοχιών τονίζει ο Λαγουβάρδος

«Πρέπει να γίνεται μια δημόσια αποτίμηση του τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνθήκες, πώς κινήθηκε η πυρκαγιά, αν έγιναν κάποια λάθη» τονίζει ο επικεφαλής του METEO, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ – Προηγήθηκε καταγγελία
Φωτογραφίες 20.08.25

«Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική - Προηγήθηκε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε τουρίστρια που διέμενε σε κάμπινγκ στον Δήμο Σιθωνίας, με βίντεο που ανέβασε στα social - Μόνιμες κατασκευές απομακρύνονται και από παραλία του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική

Σύνταξη
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”
Ελλάδα 20.08.25

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”

Η Έδρα «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» θα λειτουργήσει στην Ιατρική Σχολή, στην Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας στην καρδιαγγειακή ιατρική.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)
Άλλα Αθλήματα 20.08.25

Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωρίζει τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι του, αλλά δεν μπορεί να τα διορθώσει, παρά την αλλαγή προπονητή – Δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο σερί νίκες από τον περασμένο Απρίλιο και έχει 2/8 στα τελευταία 10 παιχνίδια!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
«Ξεχωριστό» 20.08.25

«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας

Η Ντούα Λίπα είναι το cover story στο νέο τεύχος Global Icons του Harper's Bazaar. Στην πιο προσωπική, ίσως, συνέντευξή της η Λίπα επιβεβαίωσε τον έρωτα της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ και για τις σχέσεις που την τραυμάτισαν ενώ δηλώνει: «Πιο ευτυχισμένη από ποτέ»

Σύνταξη
Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής με τη Λετονία στο πλαίσιο του «Ακρόπολις».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή: Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας», η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας» σε υπαλλήλους της Βουλής, η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις

Σάλος με το επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» σε μερίδα υπαλλήλων της Βουλής. Οι αντιδράσεις από εποχικούς πυροσβέστες και στρατιωτικούς και τι είναι αυτό που ισχύει.

Σύνταξη
Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός
«Δεν περιμένουμε» 20.08.25

Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στη Γάζα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού. Δεκάδες χιλιάδες έφεδροι καλούνται να παρουσιαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»
Λάδι στη φωτιά 20.08.25

Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»

Ο Κρις Πρατ, για πολλούς «ο χειρότερος Κρις που έβγαλε ποτέ το Χόλιγουντ» σε νέα του συνέντευξη επιτίθεται σε όλους όσοι αμφισβητούν τις πολιτικές του Ρόμπερτ κένεντι Τζούνιορ και του Ντόναλντ Τραμπ. «Να είστε λογικοί» προτείνει στους εχθρούς τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Η Νορβηγία δωρίζει τα έσοδα του αγώνα με το Ισραήλ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Η Νορβηγία δωρίζει τα έσοδα του αγώνα με το Ισραήλ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Νορβηγία και Ισραήλ αναμετρώνται στις 11 Οκτωβρίου και η γηπεδούχος χώρα προανάγγειλε κίνηση ανθρωπιάς. Το Ισραήλ απάντησε στις δηλώσεις της προέδρου της ΠΟ Νορβηγίας

Βάιος Μπαλάφας
Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι ο Θάνος Πλεύρης «συνεχίζει το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό ντελίριο της κυβέρνησης που επέλεξε να ακολουθήσει, για να μεταστρέψει την κριτική από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο
Ασφαλιστικά μέτρα 20.08.25

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο

Η γυναίκα είχε ρίξει χλωρίνη στον 38χρονο, διότι όπως ισχυρίστηκε, προκαλούσε πολύ θόρυβο, ενώ βρισκόταν σε παρέα και έπιναν μπίρες. Ελεύθερη χωρίς όρους η 44χρονη που την προμήθευσε με χλωρίνη.

Σύνταξη
Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν στη League Phase οι Athens Kallithea, Μαρκό, Ελλάς Σύρου
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν στη League Phase οι Athens Kallithea, Μαρκό, Ελλάς Σύρου

Ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ηρακλή, την Athens Kallithea, τη Μαρκό και την Ελλάς Σύρου να είναι οι τελευταίες ομάδες που έκλεισαν το εισιτήριό τους για τη League Phase.

Σύνταξη
Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»
Κυριαρχία 20.08.25

Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»

Τα έσοδα της εταιρείας των Labubu, Pop Mart, πιθανόν να ξεπεράσουν φέτος τα 4 δισ. δολάρια με την επέλαση των λούτρινων τερατόμορφων ξωτικών να είναι θηριώδης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Λετονία – Ελλάδα
Τουρνουά Ακρόπολις 20.08.25

LIVE: Λετονία – Ελλάδα

LIVE: Λετονία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Λετονία – Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο