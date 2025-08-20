Ακόμη μια διεθνής έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση στην Ελλάδα το 2024 με αναφορές σε πιέσεις προς τον Τύπο, περιστατικά κακομεταχείρισης από τις αρχές, παρατεταμένη κράτηση αιτούντων άσυλο χωρίς κατηγορίες και άλλα. Η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (για το 2024) στήνει στον τοίχο την κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιράζοντας «κίτρινες κάρτες» αλλά περιλαμβάνει και σημεία που παρατηρεί βελτιώσεις ενώ σημειώνει πως «κατά τη διάρκεια του έτους δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα».

Οι διαπιστώσεις για το καθεστώς των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα στην ετήσια Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές. Στη θεματική ελευθερία του Τύπου στέκεται ιδιαίτερα σε αναφορές από εγχώριες και διεθνείς οργανώσεις που αναφέρουν ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης υφίστανται πιέσεις να αποφεύγουν την κριτική της κυβέρνησης ή την αναφορά σε σκάνδαλα.

Η υπόθεση Δημητριάδη

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αγωγή του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συμπεριλαμβάνει στην έκθεσή του την υπόθεση σημειώνοντας πως «το δικαστήριο έκρινε ότι οι δημοσιεύσεις έγιναν προς το δημόσιο συμφέρον και δεν είχαν σκοπό να βλάψουν τη φήμη του Δημητριάδη».

Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Έκθεση για το Κράτος Δικαίου του 2024 κατέγραψε επτά περιστατικά παρενόχλησης ή εκφοβισμού δημοσιογράφων, αριθμός μικρότερος από τα 16 του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου απέρριψαν αυτή τη διαπίστωση, χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολικά θετική» και αναντίστοιχη με την «ανησυχητική πραγματικότητα» που βιώνουν καθημερινά δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.

Κατά τις οργανώσεις αυτές, η έκθεση της ΕΕ θα ενθαρρύνει την κυβέρνηση να «σκληρύνει τα μέτρα καταστολής κατά των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών».

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν και η κυβέρνηση δεν ασκεί λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης επισημαίνει τη θέσπιση μηχανισμών καταγραφής και ελέγχου των μέσων ενημέρωσης. Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ενώ οι ιστοσελίδες και τα τοπικά μέσα πρέπει να εμφανίζουν πιστοποίηση στην αρχική τους σελίδα.

Ναυάγιο Πύλου

Για το ζήτημα της παρατεταμένης κράτησης χωρίς κατηγορίες, η έκθεση αναφέρεται στην υπόθεση 36 Αιγύπτιων αιτούντων άσυλο, επιζώντες του ναυαγίου στην Πύλο, οι οποίοι παρέμεναν κρατούμενοι για δύο μήνες στην Κόρινθο, παρά την έκκληση του Συνηγόρου του Πολίτη για την απελευθέρωσή τους τον Φλεβάρη του 2024.

«Η ΜΚΟ Equal Rights Beyond Borders δήλωσε ότι μετά την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν σωματικές έρευνες και έρευνες στα δωμάτια των κρατουμένων, κάτι που η ΜΚΟ ερμήνευσε ως προσπάθεια εκφοβισμού τους» σημειώνει, μεταξύ άλλων.

Πρόσβαση στο Άσυλο

Στην ενότητα με περιστατικά βασανιστηρίων και σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η έκθεση επικαλείται «αναφορές για κακομεταχείριση και κακοποίηση από την αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών εναντίον μελών φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, μεταναστών χωρίς χαρτιά, αιτούντων άσυλο, κρατουμένων, διαδηλωτών και Ρομά».

Σημειώνει πως στις 21 Σεπτεμβρίου, ένας 37χρονος υπήκοος του Πακιστάν πέθανε ενώ βρισκόταν υπό την κράτηση της αστυνομίας της Αθήνας με την κατηγορία της πρόκλησης υλικών ζημιών. Η αστυνομία δήλωσε ότι το θύμα είχε τραυματιστεί πριν από τη σύλληψή του και στη συνέχεια τραυματίστηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια διαμάχη με άλλους κρατούμενους με την έρευνα να παραμένει σε εκκρεμότητα στο τέλος του έτους.

Για την πρόσβαση στο Άσυλο, η έκθεση παραθέτει αναφορές ΜΚΟ για κενά στις υπηρεσίες διερμηνείας και υγειονομικής περίθαλψης τα οποία «εμπόδισαν την πρόσβαση σε αξιολογήσεις ευαλωτότητας και καθυστέρησαν την παροχή προστασίας και φροντίδας».

Οι θετικές αναφορές

Η έκθεση αναγνωρίζει και σημάδια βελτίωσης όπως τη λειτουργία της Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, την κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμισης, τη σταδιακή ενσωμάτωση περαιτέρω προβλέψεων για τις Slapps αγωγές, τη δημιουργία παρατηρητηρίου για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, την αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις κατά λειτουργών της ενημέρωσης, κ.ά.

Επιπλέον, ως θετική ενέργεια περιλαμβάνει την υιοθέτηση, τον Μάρτιο του 2024, της Οδηγίας για την Ελευθερία των ΜΜΕ «με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της συντακτικής ανεξαρτησίας».

Συμπεριλαμβάνει τα τακτικά μέτρα για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία των υπαλλήλων που διέπραξαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε στις δυνάμεις ασφαλείας είτε σε άλλα κυβερνητικά όργανα.

Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ