TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

Η κατάρρευση της δικτατορίας των συνταγματαρχών της Αθήνας το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία. Υποτίθεται ότι ήταν η καλύτερη δημοκρατία που υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Και ήταν – μέχρι που ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα Taz, που δημοσιεύει ένα ιδιαίτερα αιχμηρό κείμενο για τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ήδη από τη δεκαετία του 2010, όπως αναφέρει η Taz, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έκανε «τα δικά του» στην Αθήνα, όταν η Ελλάδα τέθηκε υπό κηδεμονία λόγω της κρίσης του ευρώ. Από τον Ιούλιο του 2019, ο Μητσοτάκης, αρχηγός του συντηρητικού κόμματος της ΝΔ, κρατά τα ηνία της χώρας ως πρωθυπουργός. Η προσέγγισή του: «να κυβερνήσει με σιδηρά πυγμή».

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει τώρα πολλή βρωμιά στα χέρια του. Πρώτα, ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, ύστερα τη συγκάλυψη μετά από ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα (σ.σ. Τέμπη) και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ», υπογραμμίζει η γερμανική εφημερίδα, η οποία δεν καταπιάνεται για πρώτη φορά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο κανόνας είναι πάντα: μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση. Οι οπαδοί του και ο ίδιος γλιτώνουν πάντα ατιμώρητοι. Χάρη στα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης και τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης (η τέταρτη εξουσία), χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας της Αθήνας (η τρίτη εξουσία), χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία (η δεύτερη εξουσία)».

«Η τελική μαχαιριά του Μητσοτάκη στην πλάτη της Δημοκρατίας: Ανάγκασε πέντε δωδεκάδες κυβερνητικούς βουλευτές στη Βουλή των Αθηνών να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, προκειμένου να απορριφθεί το εμφατικό αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για το προαναφερθέν σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ», επισημαίνει η Taz.

«Νεποτισμός και αχαλίνωτη διαφθορά»

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ελληνικής Βουλής, εξηγεί η γερμανική εφημερίδα, η επιστολική ψήφος επιτρέπεται μόνο εάν μία βουλευτής είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ή μόλις γέννησε ή αν ένας βουλευτής βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα για βάσιμους λόγους.

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίζει, «ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία. Είτε πρόκειται για ανεξέλεγκτο πελατειακό σύστημα, νεποτισμό, είτε για αχαλίνωτη διαφθορά, αυτό το εκρηκτικό μείγμα κρατά τον Μητσοτάκη, γόνο μιας παλαιάς πολιτικής δυναστείας, στην εξουσία – σε βάρος της πλειοψηφίας».

Μάλιστα, όπως καταλήγει περιπαικτικά η γερμανική εφημερίδα, «αν μπορούσε να λαδώσει τον ελκυστικό για τα μέσα ενημέρωσης σκύλο του, τον Peanut, πιθανότατα θα το έκανε, θα μπορούσε κανείς να αστειευτεί», για να καταλήξει «αφήνοντας κατά μέρος την πλάκα», πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρέσκεται να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστής. Στην πραγματικότητα, είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα».