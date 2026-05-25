ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»

«Άθλιες και κυνικές είναι και οι δηλώσεις του για την «ενεργό γήρανση» που εξωραΐζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο», υπογραμμίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το δημογραφικό.

Παράλληλα, το ΚΚΕ τονίζει πως «τα νέα ζευγάρια είναι αντιμέτωπα με υπέρογκες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό, την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων της Υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γέννας που ο ίδιος επικαλέστηκε».

Επισημαίνει πως «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας».

Το ΚΚΕ καταλήγει λέγοντας ότι οι νέοι και οι νέες «επιβάλλεται να απαλλαγούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της και να βάλουν στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα».

Όσα αναφέρει το ΚΚΕ:

«Είναι τουλάχιστον αθλιότητα ο κ. Μητσοτάκης να βαφτίζει «στήριξη των νέων οικογενειών» το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ, την παιδοφύλαξη των «νταντάδων της γειτονιάς» και τα στεγαστικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης απ’ τα οποία ψαρεύουν πελατεία οι τράπεζες. Άθλιες και κυνικές είναι και οι δηλώσεις του για την «ενεργό γήρανση» που εξωραΐζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο, αλλά και για την «οργανωμένη μετανάστευση» μέσω διακρατικών συμφωνιών, δηλαδή το σύγχρονο δουλεμπόριο ώστε να εξασφαλίζουν φτηνό εργατικό δυναμικό οι μεγαλοεργοδότες.

Αντί, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης να κάνει συγκρίσεις με τη Νότια Κορέα, καλά θα κάνει να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησής του:

Χιλιάδες εποχικές εργαζόμενες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και το επίδομα, γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν τον τοκετό.

Τα νέα ζευγάρια είναι αντιμέτωπα με υπέρογκες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό, την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων της Υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γέννας που ο ίδιος επικαλέστηκε.

Οι αυτοαπασχολούμενες και οι εργαζόμενες με μπλοκάκι δεν μπορούν να πάρουν το επίδομα μητρότητας αν δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

Όσο δε για τις περιβόητες «φοροελαφρύνσεις» για τις λαϊκές οικογένειες με παιδιά που παπαγαλίζει ο πρωθυπουργός -αφού τις έχει ρημάξει με τους άμεσους και έμμεσους φόρους- ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν από τις συνέπειες της ακρίβειας, των δαπανών για την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, το κόστος στέγασης.

Το σίγουρο είναι ότι για να δημιουργήσουν οι νέοι και οι νέες οικογένεια, χρειάζεται να νοιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας, του σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη αναγκών διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, φτηνής σύγχρονης κατοικίας.

Απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας.

Γι’ αυτό και επιβάλλεται να απαλλαγούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της και να βάλουν στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα».