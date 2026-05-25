Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 21:18
Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Πολιτική Γραμματεία 25 Μαΐου 2026, 17:57

«Άθλιες και κυνικές είναι και οι δηλώσεις του για την «ενεργό γήρανση» που εξωραΐζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο», υπογραμμίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το δημογραφικό.

Παράλληλα, το ΚΚΕ τονίζει πως «τα νέα ζευγάρια είναι αντιμέτωπα με υπέρογκες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό, την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων της Υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γέννας που ο ίδιος επικαλέστηκε».

Επισημαίνει πως «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας».

Το ΚΚΕ καταλήγει λέγοντας ότι οι νέοι και οι νέες «επιβάλλεται να απαλλαγούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της και να βάλουν στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα».

Όσα αναφέρει το ΚΚΕ:

«Είναι τουλάχιστον αθλιότητα ο κ. Μητσοτάκης να βαφτίζει «στήριξη των νέων οικογενειών» το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ, την παιδοφύλαξη των «νταντάδων της γειτονιάς» και τα στεγαστικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης απ’ τα οποία ψαρεύουν πελατεία οι τράπεζες. Άθλιες και κυνικές είναι και οι δηλώσεις του για την «ενεργό γήρανση» που εξωραΐζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο, αλλά και για την «οργανωμένη μετανάστευση» μέσω διακρατικών συμφωνιών, δηλαδή το σύγχρονο δουλεμπόριο ώστε να εξασφαλίζουν φτηνό εργατικό δυναμικό οι μεγαλοεργοδότες.

Αντί, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης να κάνει συγκρίσεις με τη Νότια Κορέα, καλά θα κάνει να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησής του:

Χιλιάδες εποχικές εργαζόμενες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και το επίδομα, γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν τον τοκετό.

Τα νέα ζευγάρια είναι αντιμέτωπα με υπέρογκες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό, την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων της Υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γέννας που ο ίδιος επικαλέστηκε.

Οι αυτοαπασχολούμενες και οι εργαζόμενες με μπλοκάκι δεν μπορούν να πάρουν το επίδομα μητρότητας αν δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

Όσο δε για τις περιβόητες «φοροελαφρύνσεις» για τις λαϊκές οικογένειες με παιδιά που παπαγαλίζει ο πρωθυπουργός -αφού τις έχει ρημάξει με τους άμεσους και έμμεσους φόρους- ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν από τις συνέπειες της ακρίβειας, των δαπανών για την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, το κόστος στέγασης.

Το σίγουρο είναι ότι για να δημιουργήσουν οι νέοι και οι νέες οικογένεια, χρειάζεται να νοιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας, του σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη αναγκών διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, φτηνής σύγχρονης κατοικίας.

Απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας.

Γι’ αυτό και επιβάλλεται να απαλλαγούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της και να βάλουν στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα».

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η επιστολή 25.05.26

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 25.05.26 Upd: 14:56

«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Δημήτρης Τερζής
Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
«Ο κόσμος του» 25.05.26

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Βάιος Μπαλάφας
Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό
Κόσμος 25.05.26

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)
Μπάσκετ 25.05.26

H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Νεκρό σώμα 25.05.26

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
InShorts 25.05.26

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν Τζέρι Καρντινάλε πήρε σκούπα και απέλυσε όλους τους διευθυντές επειδή η ομάδα δεν βγήκε στο Champions League. Παρελθόν και ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Ελλάδα 25.05.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Στράτος Ιωακείμ
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

