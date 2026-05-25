25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Στιλιστική ανακούφιση – Ο Bad Bunny επαναφέρει τα κανονικού μήκους σορτς στα Zara
Live in Style 25 Μαΐου 2026, 18:00

Στιλιστική ανακούφιση – Ο Bad Bunny επαναφέρει τα κανονικού μήκους σορτς στα Zara

Μήπως η πρώτη συλλογή του Πορτορικανού σταρ, Bad Bunny, για τη Zara σηματοδοτεί το τέλος των πολύ κοντών ή πολύ μακριών σορτς;

Έφη Αλεβίζου
Οι άντρες μπορούν να αναπνεύσουν με ανακούφιση αυτή την εβδομάδα, χάρη στον Bad Bunny, η πρώτη συλλογή του οποίου για την fast fashion εταιρεία Zara περιλαμβάνει ένα στυλ εκπληκτικών, κανονικών σορτς που φτάνουν μέχρι τα μέσα του μηρού.

Ενώ τα τελευταία χρόνια τα πολύ κοντά σορτς, 12 εκ. και κάτω, απειλούσαν να μετατρέψουν κάθε outfit σε καλαμπούρι του τύπου «που είναι το υπόλοιπο;», η εικόνα του Πορτορικανού σταρ να φοράει σορτς που φτάνουν άνετα λίγα εκατοστά πάνω από το γόνατο θα σηματοδοτήσει μια ευπρόσδεκτη αλλαγή για πολλούς.

Όπως επισημαίνει ο Χίκματ Μοχάμεντ, συντάκτης ομορφιάς στο Vogue Business: «Όλοι οι τενίστες φορούν τελευταία πιο μακριά σορτς»

Ο Bad Bunny επαναφέρει τα κανονικού μήκους σορτς για τα Zara

Όπως οι τενίστες

Ο Bad Bunny, ή με το πλήρες όνομά του Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο, δεν είναι ο μόνος που επιλέγει σχετικά μακρύ μήκος στα σορτς του. Όπως επισημαίνει ο Χίκματ Μοχάμεντ, συντάκτης ομορφιάς στο Vogue Business: «Όλοι οι τενίστες φορούν τελευταία πιο μακριά σορτς».

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ υπέστη μια αναπάντεχη ήττα στο Roland Garros αυτή την εβδομάδα, φορώντας σορτς παρόμοιου μήκους με αυτά του Οκάσιο.

«Δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να φοράει κανείς μακριά σορτς» συμπληρώνει ο Οκάσιο. «Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια φυσική τάση προς αυτή την κατεύθυνση για τους άνδρες».

Θεωρεί ότι έχει να κάνει με «χαλάρωση, με το να νιώθεις ίσως πιο άνετα με το σώμα σου… είναι πιο βολικό».

«Το φαινόμενο Μεσκάλ»

Πέρυσι, τέτοιον καιρό, το λεγόμενο «καλοκαίρι των μηρών» είχε ήδη ξεκινήσει στην Ευρώπη. Ο ηθοποιός Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ εμφανίστηκε στη βρετανική πρωινή τηλεοπτική εκπομπή Lorraine με ένα καρό σορτσάκι από τον σχεδιαστή S.S. Daley.

Υποκλινόμενος μπροστά στην Βρετανίδα παρουσιάστρια, Ρανβίρ Σινγκ, ο Σκάρσγκαρντ δήλωσε: «Ήθελα να είμαι σέξι σήμερα».

Κάποιοι το αποκάλεσαν «το φαινόμενο Μεσκάλ». Πριν από πέντε χρόνια, ο Ιρλανδός ηθοποιός Πολ Μεσκάλ έγινε γνωστός σε όλους μετά τον ρόλο του στην τηλεοπτική δραματική σειρά Normal People.

Αλλά ήταν μια φωτογραφία του Μεσκάλ με ένα μικροσκοπικό σορτσάκι, που τραβήχτηκε κατά την έξοδό του από ένα σούπερ μάρκετ στο ανατολικό Λονδίνο, που τον έσπρωξε πραγματικά στο φως της δημοσιότητας. Μέσα σε μια νύχτα, τα σορτς έγιναν πιο κοντά.

«Η μόδα των κοντών σορτς άρχισε αναμφισβήτητα να κερδίζει έδαφος το 2020, όταν ο Πολ Μέσκαλ φωτογραφήθηκε να φοράει κάτι που έμοιαζε με hotpants, μια προτίμηση στο μήκος που προφανώς χρονολογείται από την εποχή που έπαιζε γαελικό ποδόσφαιρο»

Η σύγχρονη ιστορία των σορτς

Τα μακρύτερα σορτς φέτος μπορεί να έχουν κάποια σχέση με την οικονομία –εκτός από την επίδραση του Bad Bunny. «Αν και σπάνια εφαρμόζεται στην ανδρική ένδυση, σύμφωνα με τον δείκτη μήκους σορτς, το μήκος των ραφών τείνει να αυξάνεται σε περιόδους ευημερίας» σχολιάζει η Ellie Violet Bramley στον Guardian και συνεχίζει επιβεβαιώντας τη θεωρία περί Μεσκάλ, που λέγαμε παραπάνω:

«Η μόδα των κοντών σορτς άρχισε αναμφισβήτητα να κερδίζει έδαφος το 2020, όταν ο Πολ Μέσκαλ φωτογραφήθηκε να φοράει κάτι που έμοιαζε με hotpants, μια προτίμηση στο μήκος που προφανώς χρονολογείται από την εποχή που έπαιζε γαελικό ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια ενός μονολόγου στο Saturday Night Live, ο Μέσκαλ είπε κάποτε αστειευόμενος: «Πολλοί ρωτούν αν φοράμε κιλτ. Όχι, αυτό είναι των Σκωτσέζων. Παραδοσιακά, οι Ιρλανδοί φορούν κοντά σορτς».

Αυτό που για μερικούς άνδρες ήταν η τυραννία των μικροσκοπικών σορτς, για άλλους ήταν μια ευκαιρία να εκφραστούν. Το 2021, ο Αμερικανός ηθοποιός και πρωταγωνιστής της σειράς This Is Us, Μίλο Βεντιμίλια, επέλεξε ένα σορτς με μήκος λίγο μεγαλύτερο από 2,5 εκατοστά.

Ακόμη και η M&S λάνσαρε μια συλλογή από σορτς που έφταναν μέχρι τους μηρούς πέρυσι, κοινώς τα σορτς με 7,5 εκατοστά μήκος είχαν πλέον γίνει mainstream.

«Δεν είναι καθόλου κουλ»

Αλλά ανεξάρτητα από το τι φοράει ο Bad Bunny, θα υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα υποστηρίζουν τα πολύ κοντά σορτς. Σε μια πρόσφατη καμπάνια για την Peloton, ο Χάτσον Γουίλιαμς, ο πρωταγωνιστής αυτού που η εφημερίδα Guardian έχει αποκαλέσει «ηδονικό, γκέι δράμα χόκεϊ επί πάγου», φοράει ένα κοντό σορτς για προπόνηση δύναμης.

Ο Χάρι Στάιλς, ένας πιστός οπαδός των κοντών σορτς κι εμφανίστηκε ξανά με πολύ κοντό σορτς στο τελευταίο του βίντεο, το οποίο ξεκινά με ένα παρατεταμένο πλάνο στα πόδια του.

Όμως, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ, το 2026, «αν φοράς πολύ κοντά σορτς, αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι το κάνεις για να εντυπωσιάσεις. Κι αυτό δεν είναι καθόλου κουλ».

«Για όσους δεν παρακολουθούν τις τάσεις στα σορτς σαν να είναι ο δείκτης FTSE 100, τα σορτς που φοράτε εδώ και καιρό είναι μια χαρά» καταλήγει η Ellie Violet Bramley στον Guardian.


*Με στοιχεία από theguardian.com

