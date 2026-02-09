magazin
Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του
Live in Style 09 Φεβρουαρίου 2026, 11:30

Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του

Αν και ο Bad Bunny θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιαδήποτε μάρκα στον κόσμο για να τον ντύσει για το ημίχρονο η απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Spotlight

O Πορτορικανός σταρ και νικητής των Grammy, Bad Bunny, ήταν ο καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο ημίχρονο του Super Bowl 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Και, όπως ήταν αναμενόμενο κατέκτησε πλήρως τη σκηνή, φέρνοντας μαζί του ένα στυλ, το οποίο συζητήθηκε.

«Η παράσταση θα είναι διασκεδαστική και αβίαστη» δήλωσε ο Bad Bunny στη συνέντευξη Τύπου του NFL νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Για το μόνο που πρέπει να ανησυχούν οι άνθρωποι είναι για τον χορό».

Και, πράγματι, ο ράπερ άνοιξε την παράσταση σε ένα σκηνικό με καλαμιές με το τραγούδι «Tití Me Preguntó», μετατρέποντας την υπόλοιπη παράσταση σε μια μεγάλη γιορτή.

REUTERS/Jeenah Moon

Οι θάμνοι στο Super Bowl ήταν άνθρωποι. REUTERS/Carlos Barria

Απροσδόκητα λιτός

Ο Bad Bunny, ο οποίος τραγούδησε επίσης κομμάτια όπως τα «NUEVAYoL» και «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», συνοδεύτηκε αργότερα από άλλους σταρ καλεσμένους όπως ο Ricky Martin και η Lady Gaga, η οποία ερμήνευσε το κομμάτι του Bruno Mars, «Die With a Smile».

Υπήρξαν επίσης σπέσιαλ εμφανίσεις από σημαντικές προσωπικότητες της λατινικής κοινότητας, όπως η Toñita, ιδιοκτήτρια του Caribbean Social Club στη Νέα Υόρκη.

Δεδομένου ότι ο μουσικός είναι πάντα πρόθυμος να υιοθετήσει τολμηρές επιλογές μόδας, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι ο Bad Bunny επέλεξε ένα ξεχωριστό ντύσιμο. Το look του, σχεδιασμένο από τη Zara, ήταν απροσδόκητα λιτό.

Στυλιζαρισμένος από τους συνεργάτες του Storm Pablo και Marvin Douglas Linares, φορούσε ένα μινιμαλιστικό κρεμ σύνολο, που περιλάμβανε πουκάμισο με γιακά και γραβάτα, μια μπλούζα εμπνευσμένη από τον αθλητισμό με το όνομα Ocasio και τον αριθμό 64, παντελόνι chinos και αθλητικά παπούτσια.

Η σημασία του αριθμού 64; Οι θαυμαστές εικάζουν ότι το 1964 είναι το έτος γέννησης της μητέρας του, Lysaurie Ocasio.

H απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία: στην τελική, τα περισσότερα τραγούδια του είναι στα ισπανικά

Lady Gaga και Bad Bunny κατά τη διάρκεια του σόου του ημιχρόνου - REUTERS/Jeenah Moon

Lady Gaga και Bad Bunny κατά τη διάρκεια του σόου του ημιχρόνου – REUTERS/Jeenah Moon

Ένα κρεμ σταυρωτό σακάκι

Αν και ο Bad Bunny θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιαδήποτε μάρκα στον κόσμο για να τον ντύσει για το ημίχρονο (μόλις την περασμένη εβδομάδα φόρεσε την πρώτη ανδρική δημιουργία της Schiaparelli στα Grammy και λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε με total outfit από τη Bottega Veneta για τη συνέντευξη Τύπου του NFL), η απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία: στην τελική, τα περισσότερα τραγούδια του είναι στα ισπανικά.


«Ήταν μια καταπληκτική παράσταση» ανέφερε η Zara σε δήλωσή της σχετικά με την ένδυση του Bad Bunny. «Ο Benito έδωσε μια αξέχαστη παράσταση. Τι υπέροχο ντύσιμο!»

Αργότερα το βράδυ, άλλαξε σε ένα δεύτερο σύνολο της Zara, προσθέτοντας ένα κρεμ σταυρωτό σακάκι. Όσον αφορά τα αξεσουάρ, ο Bad Bunny φορούσε κρεμ γάντια που ταίριαζαν με το σύνολο και ένα ρολόι Royal Oak της Audemars Piguet. (Το πολυτελές ρολόι 37 mm είχε κάσα από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων με καντράν από μαλαχίτη.)

Συνδύασε το σύνολο με ένα ζευγάρι από τα δικά του sneakers «BadBo 1.0», τα οποία δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas και θα κυκλοφορήσουν αύριο, 10 Φεβρουαρίου του 2026.

YouTube thumbnail

Η εξήγηση

Η απόφαση του Bad Bunny να αψηφήσει κάθε προσδοκία για θεατρική μόδα στη σκηνή του Super Bowl ήταν απολύτως λογική, αν λάβουμε υπόψη τη μακρά ιστορία του στυλ του. Είτε στη σκηνή είτε στο κόκκινο χαλί, ο σταρ πάντα προσέγγιζε την ενδυμασία με ένα πρωτότυπο και προσωπικό στυλ.

Όπως είπε στη Vogue στο εξώφυλλο του Δεκεμβρίου 2025 «δεν μου αρέσει όταν δεν νιώθω ότι έχω ντυθεί μόνος μου».

Η εμφάνιση του Bad Bunny ήταν ιστορική για το Super Bowl: ήταν ο πρώτος τραγουδιστής που ερμήνευσε ένα σόου στο ημίχρονο εξ ολοκλήρου στα ισπανικά -μια απόφαση που προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στους συντηρητικούς κύκλους της αμερικανικής δεξιάς.

Η εμφάνισή του αυτή ακολούθησε μια μνημειώδη νίκη στα Grammy την περασμένη εβδομάδα, όταν έγινε επίσης ο πρώτος Λατίνος σταρ στην 68χρονη ιστορία της τελετής που κέρδισε το βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς (για το καινοτόμο άλμπουμ του DeBÍ TiRAR MáS FOToS).

Χρησιμοποίησε την ομιλία του στα Grammy ως ευκαιρία για να διαμαρτυρηθεί κατά της ICE. «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out. Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Απόψε, τελείωσε την εμφάνισή του στο Super Bowl φωνάζοντας τα ονόματα όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής κρατώντας μια μπάλα ποδοσφαίρου με ένα μήνυμα ενότητας: «Μαζί, είμαστε η Αμερική» έγραφε. Τόσο απλά.


*Με στοιχεία από voguearabia.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Carlos Barria 

Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

