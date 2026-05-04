Οι περισσότεροι από εμάς τη γνωρίσαμε πριν από περίπου δύο δεκαετίες όταν πρωτοεμφανίστηκε στην ιατρική σειρά House και αμέσως κέρδισε τον τίτλο της ωραίας της μικρής οθόνης. Σύντομα, όμως, η Ολίβια Γουάιλντ απέδειξε σε όλους ότι είναι πολλά περισσότερα από μια όμορφη γυναίκα.

Έσπασε γρήγορα τα σύνορα της τηλεόρασης, πέρασε στη μεγάλη οθόνη, δοκίμασε τις δυνάμεις της ως σκηνοθέτης και δικαιώθηκε. Σήμερα η 42χρονη θεωρείται μια επιτυχημένη κινηματογραφική δημιουργός και πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο για την προώθηση του νέου της φιλμ The Invite.

Ωστόσο, παρά τις καλές κριτικές για την ταινία -btw στο Rotten Tomatoes έχει 92%- οι περισσότεροι στάθηκαν σε κάτι άλλο: την εμφάνισή της.

Η αλήθεια είναι ότι Ολίβια Γουάιλντ έδειχνε κάπως διαφορετική όταν μίλησε στις κάμερες από το κόκκινο χαλί, με πολλούς στα social media να την παρομοιάζουν είτε με «πτώμα» είτε το «Γκόλουμ» από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Μετά από μερικές ημέρες, η γνωστή δημιουργός αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram με τη βοήθεια του αδερφού της, εξηγώντας την εικόνα της από το Σαν Φρανσίσκο.

«Τι λες σε όλους υποστηρίζουν ότι μοιάζεις με πτώμα; Ήταν αυτή η καλύτερη γωνία; Ήταν η καλύτερη εμφάνισή μου; Όχι, το παραδέχομαι. Ωστόσο μιλούσε σε μια fisheye κάμερα. Το ξέρω ότι δεν έπρεπε να κάθομαι τόσο κοντά. Δεν έχω πεθάνει» είπε στο story της η Ολίβια Γουάιλντ βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.