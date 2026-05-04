magazin
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04 Μαΐου 2026, 09:50

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Spotlight

Οι περισσότεροι από εμάς τη γνωρίσαμε πριν από περίπου δύο δεκαετίες όταν πρωτοεμφανίστηκε στην ιατρική σειρά House και αμέσως κέρδισε τον τίτλο της ωραίας της μικρής οθόνης. Σύντομα, όμως, η Ολίβια Γουάιλντ απέδειξε σε όλους ότι είναι πολλά περισσότερα από μια όμορφη γυναίκα.

Έσπασε γρήγορα τα σύνορα της τηλεόρασης, πέρασε στη μεγάλη οθόνη, δοκίμασε τις δυνάμεις της ως σκηνοθέτης και δικαιώθηκε. Σήμερα η 42χρονη θεωρείται μια επιτυχημένη κινηματογραφική δημιουργός και πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο για την προώθηση του νέου της φιλμ The Invite.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Wilde (@oliviawilde)

Ωστόσο, παρά τις καλές κριτικές για την ταινία -btw στο Rotten Tomatoes έχει 92%- οι περισσότεροι στάθηκαν σε κάτι άλλο: την εμφάνισή της.

Η αλήθεια είναι ότι Ολίβια Γουάιλντ έδειχνε κάπως διαφορετική όταν μίλησε στις κάμερες από το κόκκινο χαλί, με πολλούς στα social media να την παρομοιάζουν είτε με «πτώμα» είτε το «Γκόλουμ» από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Μετά από μερικές ημέρες, η γνωστή δημιουργός αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram με τη βοήθεια του αδερφού της, εξηγώντας την εικόνα της από το Σαν Φρανσίσκο.

«Τι λες σε όλους υποστηρίζουν ότι μοιάζεις με πτώμα; Ήταν αυτή η καλύτερη γωνία; Ήταν η καλύτερη εμφάνισή μου; Όχι, το παραδέχομαι. Ωστόσο μιλούσε σε μια fisheye κάμερα. Το ξέρω ότι δεν έπρεπε να κάθομαι τόσο κοντά. Δεν έχω πεθάνει» είπε στο story της η Ολίβια Γουάιλντ βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Κόσμος
Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Χουντίνι 03.05.26

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Η θέση της γυναίκας 02.05.26

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα - συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός - Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies