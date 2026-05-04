Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο
- Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
- Τοπία που κόβουν την ανάσα: Αυτά είναι όλα τα νέα γεωπάρκα της UNESCO στην Ευρώπη
- Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι σε λίμνη στην Οκλαχόμα
- Έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
Οι περισσότεροι από εμάς τη γνωρίσαμε πριν από περίπου δύο δεκαετίες όταν πρωτοεμφανίστηκε στην ιατρική σειρά House και αμέσως κέρδισε τον τίτλο της ωραίας της μικρής οθόνης. Σύντομα, όμως, η Ολίβια Γουάιλντ απέδειξε σε όλους ότι είναι πολλά περισσότερα από μια όμορφη γυναίκα.
Έσπασε γρήγορα τα σύνορα της τηλεόρασης, πέρασε στη μεγάλη οθόνη, δοκίμασε τις δυνάμεις της ως σκηνοθέτης και δικαιώθηκε. Σήμερα η 42χρονη θεωρείται μια επιτυχημένη κινηματογραφική δημιουργός και πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο για την προώθηση του νέου της φιλμ The Invite.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ωστόσο, παρά τις καλές κριτικές για την ταινία -btw στο Rotten Tomatoes έχει 92%- οι περισσότεροι στάθηκαν σε κάτι άλλο: την εμφάνισή της.
Η αλήθεια είναι ότι Ολίβια Γουάιλντ έδειχνε κάπως διαφορετική όταν μίλησε στις κάμερες από το κόκκινο χαλί, με πολλούς στα social media να την παρομοιάζουν είτε με «πτώμα» είτε το «Γκόλουμ» από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
Μετά από μερικές ημέρες, η γνωστή δημιουργός αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram με τη βοήθεια του αδερφού της, εξηγώντας την εικόνα της από το Σαν Φρανσίσκο.
Olivia Wilde reacts to being compared to ‘Lord of the Rings’ hobbit Gollum after viral red carpet look https://t.co/ISd1F0ZckN pic.twitter.com/q9WP5TyA1s
— Page Six (@PageSix) May 3, 2026
«Τι λες σε όλους υποστηρίζουν ότι μοιάζεις με πτώμα; Ήταν αυτή η καλύτερη γωνία; Ήταν η καλύτερη εμφάνισή μου; Όχι, το παραδέχομαι. Ωστόσο μιλούσε σε μια fisheye κάμερα. Το ξέρω ότι δεν έπρεπε να κάθομαι τόσο κοντά. Δεν έχω πεθάνει» είπε στο story της η Ολίβια Γουάιλντ βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.
- Τι είναι ο χανταϊός από τον οποίο πέθαναν τρεις επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Συμπτώματα και τρόποι μετάδοσης
- Tourism’s Next Chapter: Climate, Quality and Data Take Center Stage
- Σπουδαία στιγμή για τον Χάινς: Μπήκε στο Hall of Fame της Αρμάνι Μιλάνο (pics)
- Έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
- Το Mythos της Anthropic τρομάζει την Ευρώπη – Νέα εποχή στο κρατικό χάκινγκ
- Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
- Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
- Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις