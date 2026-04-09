«The Invite»: Η νέα δραματική κομεντί με τους Ολίβια Γουάιλντ, Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ
Culture Live 09 Απριλίου 2026, 06:02

«The Invite»: Η νέα δραματική κομεντί με τους Ολίβια Γουάιλντ, Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου.

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «The Invite», σε σκηνοθεσία της Ολίβια Γουάιλντ, η οποία βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν , Πενέλοπε Κρουζ  και Έντουαρντ Νόρτον.

«The Invite»: Ποια είναι η ιστορία

Το φιλμ, το οποίο συνδυάζει στοιχεία δράματος και κωμωδίας, φέρει την υπογραφή των Γουίλ ΜακΚόρμακ (Will McCormack) και Ρασίντα Τζόουνς (Rashida Jones), στο σενάριο.

Η ιστορία ακολουθεί τον Joe και την Angela, ένα παντρεμένο ζευγάρι του οποίου η σχέση κρέμεται από μια κλωστή.

«Όταν προσκαλούν τους μυστηριώδεις γείτονες του επάνω ορόφου για ένα δείπνο, η νύχτα παίρνει μια απρόσμενη τροπή», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τη σπίθα ή άναψαν το σπίρτο που θα τα κάψει όλα;».

Η πρεμιέρα και τα σχόλια κριτικών και κοινού

Το «The Invite» έκανε πρεμιέρα στο Sundance τον Ιανουάριο και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και των εταιρειών διανομής.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία πυροδότησε έναν πόλεμο προσφορών, στον οποίο συμμετείχαν οι Focus Features, Neon, Netflix, Apple, Searchlight και η Black Bear.

Για την Ολίβια Γουάιλντ η ταινία αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική της απόπειρα μετά το «Booksmart» (2019) και το «Don’t Worry Darling» (2023) ενώ μετά την προβολή της στο φεστιβάλ, έλαβε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Μπεν Μπράουνινγκ (Ben Browning), Ντέιβιντ Πέρμουτ (David Permut) και Μέγκαν Έλισον (Megan Ellison) της Annapurna Pictures.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου.

Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Θα μας πείτε; 07.04.26

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ωρίμανση 05.04.26

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Cine-μετανάστες 05.04.26

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία
Εθνική προτεραιότητα 05.04.26

Από την απόφαση της UNESCO, που ελήφθη κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής που ειδικεύεται σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, καλύπτονται πλέον συνολικά 73 χώροι στον Λίβανο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Εξομολόγηση 05.04.26

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
Πυρά 09.04.26

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Πάσχα: Από τη Σαρακοστή στη Λαμπρή – Έθιμα και συμβολισμοί της ελληνικής παράδοσης
Αναγέννηση 09.04.26

Για την Ορθοδοξία το Πάσχα αρχίζει με τη Σαρακοστή, μακρά περίοδο σωματικής και πνευματικής προετοιμασίας, για το καινούργιο που συμβαίνει κάθε χρόνο. εξηγεί η δρ Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αδικήματα να παραγραφούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν
Κόσμος 09.04.26 Upd: 08:08

Από μία κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε πολύνεκρους βομβαρδισμούς στον Λίβανο - Το Ιράν λέει ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λογική - Ανοησία να παραβιάσετε την εκεχειρία, απαντούν οι ΗΠΑ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09.04.26

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

