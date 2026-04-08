«Super Mario Galaxy» – Μια ταινία χειρότερη από την τεχνητή νοημοσύνη

«Μοιάζει με βαρετό σποτ σε αίθουσα αναμονής» σχολιάζει ο Peter Bradshaw στον Guardian και συνεχίζει: «Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να βγάλουν εύκολα λεφτά τις διακοπές του Πάσχα. Μιλάμε για μια αδρανή και αδιάφορη συνέχεια της ταινίας The Super Mario Bros Movie, βασισμένη στο κλασικό βιντεοπαιχνίδι με πρωταγωνιστές τους δύο τρελούς υδραυλικούς από το Μπρούκλιν με ιταλικές ρίζες, τον Μάριο και τον Λουίτζι, στους οποίους δίνουν φωνή οι Κρις Πρατ και Τσάρλι Ντέι -προφανώς, αυτό το είδος στερεότυπου είναι το τελευταίο στον κόσμο της mainstream ψυχαγωγίας που θεωρείται προσβλητικό».

Τώρα, αυτοί και η πριγκίπισσα Πιτς (με τη φωνή της Άνια Τέιλορ-Τζόι), η ηγεμονίδα του βασιλείου των μανιταριών, πρέπει να σώσουν τη Ροζαλίνα (Μπρι Λάρσον), τη θετή μητέρα των πλασμάτων που μοιάζουν ελαφρώς με τα Minions και ονομάζονται Lumas.

Έχει απαχθεί από τον Μπράουζερ Τζούνιορ (Μπένι Σαφντί), τον γιο της κακιάς χελώνας Μπράουζερ (Τζακ Μπαλ), ο οποίος έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα στην προηγούμενη ταινία.

Αδιάφορη παραλλαγή

«Φυσικά απευθύνεται σε μικρά παιδιά, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόταν να είναι μια ταινία τόσο οπτικά βαρετή όσο μια οθόνη αναμονής, με ακόμα πιο έντονη την κιτς, ευρωπαϊκή απομίμηση της πρώτης ταινίας» παρατηρεί ο Peter Bradshaw.

«Και, πάλι, η έλλειψη της αστείας ατάκας αποτελεί πραγματικό αίνιγμα. Η τελευταία ταινία μας έδωσε μια συντονισμένη προσπάθεια να παρωδήσει τα 2D γραφικά του παιχνιδιού και την κίνηση του gameplay από αριστερά προς τα δεξιά, με το τρέξιμο και τα άλματα, μετατρέποντας σε κωμικό πλεονέκτημα το πόσο παράλογο φαίνεται.

»Τώρα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά, μόνο μια αρκετά αδιάφορη παραλλαγή της πρώτης ιστορίας, μια γενική περιπέτεια αναζήτησης, της οποίας το περιστασιακό σημείο της πλοκής σχετικά με τον υποτιθέμενο έρωτα του Μάριο για την Πριγκίπισσα Πιτς δεν δημιουργεί απολύτως κανένα ενδιαφέρον».

Ένα μόνο αστέρι

Είναι πλέον συνηθισμένο να συγκρίνουμε τέτοιου είδους προγραμματισμένα περιεχόμενα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτό αποτελεί σχεδόν ένα δεύτερο βήμα προς τα κάτω στην εξελικτική κλίμακα.

Φαίνεται σαν οι άνθρωποι, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, να προσπάθησαν να αντιγράψουν κάτι που αρχικά είχε δημιουργηθεί από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ένα ανιαρό, απλοϊκό πρότυπο που μπορεί να πωληθεί σε όλες τις αγορές του κόσμου, όπου μπορεί να μεταγλωττιστεί από τοπικούς ηθοποιούς φωνής.

«Είναι σίγουρα ένας τρόπος να αποσπάσουν χρήματα από τις οικογένειες για τις διακοπές του Πάσχα» καταλήγει στη σινεκριτική του ο Peter Bradshaw στον Guardian -και δίνει στην ταινία ένα μόνο αστέρι.

*Η ταινία «Super Mario Galaxy» παίζεται στις κινηματογραφικές αίθουσες.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Γιόσι (Ντόναλντ Γκλόβερ), ο Μάριο (Κρις Πρατ) και ο Λουίτζι (Τσάρλι Ντέι) στην ταινία «The Super Mario Galaxy Movie». Φωτογραφία: Nintendo και Illumination/AP