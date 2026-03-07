Η Νύφη! – Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα

«Η Νύφη! δεν είναι καλή» γράφει ο συνεκριτικός των Times, Kevin Maher, και συνεχίζει: «Είναι μια θορυβώδης αποτυχία της ηθοποιού που έγινε σκηνοθέτιδα, Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία σε αυτό το τελευταίο φανταχτερό reboot του Φρανκενστάιν, εγκατέλειψε όλη την καλλιτεχνική ακεραιότητα που επέδειξε στο εκπληκτικό ντεμπούτο της, The Lost Daughter.

»Την έχει αντικαταστήσει με τον εύκολο θόρυβο της κούφιας στάσης, της δραματικής ασυνέπειας και της κεντρικής ερμηνείας της υποψήφιας για Όσκαρ, Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία είναι τόσο εκπληκτικά κακή και τόσο καταστροφικά λανθασμένη που σχεδόν πρέπει να τη δει κανείς με τα μάτια του στον ρόλο αυτό για να την πιστέψει».

Οι γνώμες διίστανται

Σε απόλυτη αντίθεση έρχεται η σινεκριτική του Guardian δια χειρός Peter Bradshaw: «Υπάρχει μια άλλη εντυπωσιακή ερμηνεία από την Τζέσι Μπάκλεϊ ως η απειλητική σύζυγος, που αφήνει άγρια σημάδια δαγκωμάτων σε όλο το σκηνικό και στον γενναίο συμπρωταγωνιστή της Κρίστιαν Μπέιλ. Είναι το όνομά της, όχι ο τίτλος, που αξίζει το θαυμαστικό».

Η Μπάκλεϊ υποδύεται την Ίντα, μια νεκρή φλάπερ του Σικάγου της δεκαετίας του 1930 που επανέρχεται στη ζωή για να γίνει η νύφη του αναστημένου πλάσματος του Κρίστιαν Μπέιλ, που τώρα ονομάζεται επίσημα Φρανκενστάιν και ζει σε έναν κόσμο του 20ού αιώνα όπου το μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλλεϋ του 19ου αιώνα είναι ταυτόχρονα μη μυθοπλασία και φαντασία. Η Ίντα, ωστόσο, είναι επίσης κυριευμένη από το πνεύμα της Μαίρη Σέλλεϋ.

«Αυτό σημαίνει, δυστυχώς, ότι σε όλη τη διάρκεια της ταινίας η Ίντα, συνήθως στη μέση μιας πρότασης, θα κάνει ξαφνικά ένα τρελό κούνημα του κεφαλιού και, πλήρως κυριευμένη από τη Σέλλεϋ, θα αρχίσει να μιλάει με μια τρελή και τρομακτικά σνομπ αγγλική προφορά, με αμήχανες αποχρώσεις του Στιούι από το Family Guy, ενώ θα φωνάζει ασυναρτησίες που φαίνεται να αντανακλούν μόνο την εκτίμηση της Σέλλεϋ για τα συνώνυμα» συνεχίζει ο Kevin Maher στους Times.

«Βασίζεται στην ιδέα ότι η Μαίρη Σέλλεϋ είναι ένα θυμωμένο φάντασμα, που εκτοξεύει στον σκοτεινό κάτω κόσμο την αριστοκρατική περιφρόνησή της για τους μέτριους άντρες που την περιβάλλουν στη ζωή της και λαχταρά να βρει μια κατάλληλη ζωντανή γυναίκα για να επανενταχθεί»

Αριστοκρατική περιφρόνηση

«Αυτή η νέα ιστορία για τη γυναίκα του τέρατος είναι μια θορυβώδης, βίαιη μαύρη κωμωδία με ανατροπές από το Rocky Horror και εκτεταμένες αναφορές στην κομψότητα του Young Frankenstein του Μελ Μπρουκς» λέει από την άλλη, ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Είναι επίσης μια γκανγκστερική περιπέτεια από τη φασαριόζικη δεκαετία του ’20 και του ’30, με τον κύριο και την κυρία F-M να αναπλάθονται ως μια μορφή Μπόνι και Κλάιντ μετά το θάνατο. Βασίζεται στην ιδέα ότι η Μαίρη Σέλλεϋ είναι ένα θυμωμένο φάντασμα, που εκτοξεύει στον σκοτεινό κάτω κόσμο την αριστοκρατική περιφρόνησή της για τους μέτριους άντρες που την περιβάλλουν στη ζωή της και λαχταρά να βρει μια κατάλληλη ζωντανή γυναίκα για να επανενταχθεί».

Σαν παλιός μποξέρ

«Η ταινία τελικά μετατρέπεται σε ένα θρίλερ με ζόμπι εραστές που βρίσκονται σε φυγή, με τον Φρανκενστάιν του Μπέιλ και την Ιντα της Μπάκλεϊ, που είναι κυριευμένη από τη Σέλλεϋ, να δολοφονούν κατά τη διαδρομή τους στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ακολουθώντας τα βιογραφικά βήματα του φανταστικού κινηματογραφικού είδωλου της δεκαετίας του 1930, Ρόνι Ριντ (Τζέικ Τζίλενχαλ)» εξηγεί ο Kevin Maher στους Times.

«Το τέρας του Μπέιλ είναι μια πολύ διαφορετική δημιουργία από τον ρομαντικό γόη του Τζέικομπ Ελόρντι στην πιο περίπλοκη και καλαίσθητη αφήγηση του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Έχει ραφές στο μέτωπό του που θυμίζουν το Μόνστερ, το πρόσωπό του είναι κακοποιημένο και μελανιασμένο σαν παλιός μποξέρ που έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα, και υπάρχει κάτι αρχικά ντροπαλό και σχεδόν πατρικό στην ανησυχία του για την Ίντα» παραθέτει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Η ιδέα του για το ανδρικό στυλ είναι ο κομψός σταρ του Χόλιγουντ Ρόνι Ριντ, τον οποίο υποδύεται ο Τζέικ Τζίλενχαλ. Οι νεαροί εραστές σκοτώνουν δύο κακοποιούς και στη συνέχεια δραπετεύουν μαζί, κυνηγημένοι από τον καταπονημένο αστυνομικό του Σικάγου Τζέικ Γουάιλς (Πίτερ Σάρσγκαρντ) και τη βοηθό του – και καλύτερη ντετέκτιβ – Μύρνα Μάλοου (Πενέλοπε Κρουζ)».

Κι εγώ!

«Ο Τζέικ Γουάιλς, που υποδύεται ο Σάρσγκαρντ, εκφωνεί έναν λόγο στον οποίο θρηνεί για την κατάσταση μιας κοινωνίας που αρνείται να αναγνωρίσει την ισότητα των γυναικών. Αργότερα, η Ίντα, που έχει κυριευθεί από τη Σέλι, θα στρέψει την οργή της εναντίον μιας αίθουσας γεμάτη άνδρες κακοποιητές και θα φωνάξει: «Κι εγώ! Κι εγώ! Κι εγώ! (Me Too, Me Too, Me Too)» συνεχίζει ο Kevin Maher στους Times για να καταλήξει:

«Αυτό είναι διανοητικά παραπλανητικό και ηθικά αμφίβολο. Δεν μπορείς απλά να κρύψεις την κακή τέχνη κάτω από πολιτικά μηνύματα. Ναι, χρειαζόμαστε επειγόντως ταινίες που να αντιμετωπίζουν πλήρως τον Έπσταϊν, τον Πελικό και όλα τα αρσενικά τέρατα του κόσμου, και η εξαιρετική ταινία Sound of Falling της γερμανίδας σκηνοθέτιδας Μάσα Σιλίνσκι, που βγήκε αυτή την εβδομάδα, το κάνει αυτό με το παραπάνω. Αλλά το να κολλήσεις τη φράση “Me Too” σε ένα τσαπατσούλικο, αδέξιο έργο ματαιοδοξίας δεν αρκεί.

O Peter Bradshaw στον Guardian κλείνει την κριτική του ως εξής: «Παρά όλες τις αρετές της ταινίας, φαίνεται σαν να υπάρχουν μερικές χαμένες ευκαιρίες: Μακάρι να είχαμε μια γαμήλια τελετή και μακάρι να είχαν αφήσει την Μπάκλεϊ να συνεχίσει με τη φωνή της Μαίρη Σέλλεϋ, που ήταν πολύ αστεία – αντίθετα, ο Τζίλενχαλ φαίνεται να χάνει το ενδιαφέρον του για αυτή την ιδέα μετά το πρώτο μέρος. Κρίμα.

»Αλλά η Μπάκλεϊ προσδίδει μια εξωφρενική τρέλα και ταιριάζει τέλεια με τον ατάραχο Μπέιλ, ειδικά όταν αρχίζουν να χορεύουν ανεξέλεγκτα και σπασμωδικά μαζί με τους άλλους γλεντζέδες σε μια κομψή εκδήλωση με λευκές γραβάτες. Χωρίς τη Μπάκλεϊ, αυτό θα έλειπε. Με αυτήν, είναι ένα πολύ παράξενο και απολαυστικό θέαμα συζυγικής ευτυχίας».

