Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Νέες ταινίες: Από τη Νύφη του Φρανκενστάιν στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν
inTickets 07 Μαρτίου 2026, 08:40

Νέες ταινίες: Από τη Νύφη του Φρανκενστάιν στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν

Τι παίζει στις σκοτεινές αίθουσες; Αυτές είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας.

Έχετε το δικό σας στέκι; Η επιστήμη λέει ότι κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Έχετε το δικό σας στέκι; Η επιστήμη λέει ότι κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Spotlight

Λίγες και καλές είναι οι νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας στις σκοτεινές αίθουσες.

‘Όλα τα βλέμματα πέφτουν πάνω στο φιλμ Η Νύφη στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ, από όπου περνούν ουκ ολίγοι σταρ του Χόλιγουντ. Την ίδια ώρα, Η Τούρτα του Προέδρου μας μεταφέρει στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν – ενώ μπορεί να περηφανευτεί ότι είναι η πρώτη ιρακινή ταινία προσκλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και τιμήθηκε με τη Χρυσή Κάμερα.

Η Νύφη!

YouTube thumbnail

Αισθηματική ταινία τρόμου, αμερικάνικης παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Μάγκι Τζίλενχαλ, με τους Κρίστιαν Μπέιλ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζέικ Τζίλενχαλ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Πενέλοπε Κρουζ, Άνετ Μπένινγκ κα.

«Η Νύφη!», έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα της διαφήμισής της, προκαλώντας αδιαμφισβήτητα μία περιέργεια για το θέμα της, αλλά και με το παρασκήνιο της παραγωγής. Και αυτό γιατί απ’ τη μια, το στόρι περιστρέφεται γύρω από το γοτθικό εμβληματικό έργο της Μαίρης Σέλεϊ «Φρανκεστάιν» και είναι επηρεασμένο από το, κλασικό σήμερα, φιλμ του 1935 «Η Νύφη του Φρανκεστάιν» και απ’ την άλλη, για την απόφαση ενός μεγάλου στούντιο να εμπιστευτεί πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, στη σκηνοθέτιδα (και ηθοποιό) Μάγκι Τζίλενχαλ, στη μόλις δεύτερη ταινία της και να της εξασφαλίσει ένα ζηλευτό καστ – από Κρίστιαν Μπέιλ και Τζέσι Μπάκλεϊ μέχρι Πενέλοπε Κρουζ και Άνετ Μπένιγνκ.

Όμως, η οθόνη είναι αποκαλυπτική. Το φιλμ, που μπλέκει μάλλον άγαρμπα τη φαντασία με το καταραμένο ρομάντζο, την αστυνομική βίαιη περιπέτεια και τον εξπρεσιονισμό με την πανκ ροκ αισθητική και μια δόση μιούζικαλ, αποδεικνύεται ως ένα εγχείρημα, απλωμένο υπερβολικά και χωρίς αίσθηση του κινδύνου, σε κινηματογραφικούς χώρους και ιδέες, που θέλουν τουλάχιστον την ικανότητα ενός Τιμ Μπάρτον.

Παρά την εντυπωσιακή εικονογραφία του και την πλούσια παραγωγή του, τους ικανότατους πρωταγωνιστές και την εμπειρία του διευθυντή φωτογραφίας Λόρενς Σερ, το πομπώδες φιλμ της Τζίλενχαλ, τις περισσότερες φορές μοιάζει αναποφάσιστο, αν θα ρίξει το βάρος της στο σκοτεινό ρομάντζο και την περιπέτεια του καταραμένου ζευγαριού ή στον τρόμο και στην εύστοχη ιδέα των κοινωνικών αναταράξεων της δεκαετίας του ‘30 και του μεγάλου «κραχ», που μένει σε μεγάλο βαθμό τελικά αναξιοποίητη.

Στο Σικάγο του ‘30 και των κοινωνικών αναταραχών, το τέρας του Φρανκεστάιν ζητά από τον Δρ Γιουφρόνιους να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Μαζί θα δώσουν ζωή σε μία όμορφη κοπέλα, που έχασε τη ζωή της σε ένα φαινομενικό ατύχημα, καθώς κατέβαινε μία σκάλα, για να βρεθεί σε μια λίμνη από αίμα. Το παράξενο παραμορφωμένο ζευγάρι, μια γυναίκα που έχει χάσει τη μνήμη της και ένας τεράστιος, γεμάτος ουλές άντρας, θα βρεθεί να διώκεται από τις αρχές και όχι μόνο, και θα αναγκαστεί να σκοτώσει όποιον θα σταθεί εμπόδιο στον έρωτά τους, πυροδοτώντας μία βίαιη και ορισμένες φορές αποτρόπαιη σκοτεινή περιπέτεια εγκλήματος.

Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, το τέρας του Φρανκενστάιν ζητά από τον Δρ Γιουφρόνιους να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Δίνουν τότε ζωή σε μια δολοφονημένη γυναίκα, πυροδοτώντας τον ρομαντισμό, αλλά και μια βίαιη περιπέτεια

Η έμπνευση της Τζίλενχαλ να μεταφέρει τη γοτθική ιστορία της Σέλεϊ στο Σικάγο της ταραχώδους δεκαετίας του ‘30, μπορεί να αποκτά μία γοητεία και να έρχεται κοντά στο φιλμ του 1935 και την επίδραση που είχε η Έλσα Λάντσεστερ (στον ομώνυμο ρόλο) στο κοινό, παρά τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής της στην οθόνη, αλλά η ταινία της φαίνεται να δημιουργεί συνεχώς σκηνοθετικά και σεναριακά σταυροδρόμια και η σκηνοθέτιδα να παίρνει τις περισσότερες φορές τον λάθος δρόμο.

Στο φιλμ, που μοιάζει με το τέρας του Φρανκεστάιν να συναντά την Μπόνι και τον Κλάιντ, δεν αφήνει να αναπνεύσει η παθιασμένη ιστορία. Φορτωμένη από ακαθόριστες εμπνεύσεις, καταδιώξεις με αυτοκίνητα, υπαρξιακό τρόμο, κορεσμένα χρώματα, έντονο μακιγιάζ, κοστούμια εποχής (έξοχα), ακόμη και με τραγούδια και χορευτικά κομμάτια, που τις περισσότερες φορές μοιάζουν ξεκάρφωτα, η ιστορία χάνει τη συνοχή της και η σκηνοθέτιδα το μέτρο.

Το φιλμ, που πάσχει αφηγηματικά, δείχνει αποπροσανατολισμένο και μοιράζει σκόρπιες αναφορές για τις κοινωνικές αναταραχέςς της εποχής, μοιάζει να χάνει τον πυρήνα του πνεύματος του έργου της Σέλεϊ και τον έλεγχο από το φλύαρο στόρι, αλλά κυρίως κυρίως να πέφτει στην παγίδα του εντυπωσιασμού, δίχως κανένα υπόβαθρο για να το στηρίξει.

Το πολυπρόσωπο καστ δείχνει και αυτό να βολοδέρνει, με τον Κρίστιαν Μπέιλ να τα πηγαίνει καλύτερα, αναδεικνύοντας την τραγικότητα της ύπαρξής του, στηριζόμενος και στο πιο καλογραμμένο και καθαρό χαρακτήρα της ιστορίας.

Η Τούρτα του Προέδρου

YouTube thumbnail

Δραματική ταινία, ιρακινής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Χασάν Χάντι, με τους Μπανέν Αχμάντ Ναγιέφ, Σαγιάντ Μοχάμαντ Κάσεμ, Γουαγέντ Τάμπετ Χρεϊμπάτ, Ραχίμ Αλ Χαγί κα.

Η πρώτη ιρακινή ταινία που διαγωνίστηκε και μάλιστα κέρδισε το βραβείο κοινού και τη Χρυσή Κάμερα, στο Τμήμα Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών, στις Κάννες, είναι τούτη η καλογυρισμένη δραματική κομεντί του Χασάν Χάντι, στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Ένα φιλμ, που διαθέτει μία φρέσκα ματιά, θυμίζοντας κάπως τον πρώιμο Αμπάς Κιαροστάμι και μας μεταφέρει στη δεκαετία του ‘90 στο Ιράκ της απόλυτης εξουσίας του Σαντάμ Χουσεΐν και των βάναυσων οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβάλλει οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους, στην ασιατική χώρα και τον ταλαίπωρο λαό της, έπειτα από έναν μακροχρόνιο πόλεμο με το Ιράν και τη μεγάλη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους το 1991.

Ο Χασάν Χάντι, θα μας διηγηθεί, τα δικά του παιδικά βιώματα, μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού, μία ιστορία επιβίωσης και βίαιης ενηλικίωσης, αποκαλύπτοντας σταδιακά τον παραλογισμό και τις δυσκολίες της ιρανικής κοινωνίας, αλλά και τις αυταρχικές μεθόδους ενός καθεστώτος που αισθάνεται περικυκλωμένο από εχθρούς και δεν διστάζει να δείξει τη σκληρότητά του επί δικαίων και αδίκων.

Η μικρή Λάμια είναι η άτυχη της χρονιάς, καθώς θα κληρωθεί στην τάξη της να κάνει το κέικ προς τιμήν του προέδρου της χώρας, όπως είχε καθιερωθεί επί Σαντάμ. Σε μια εποχή, που οι άνθρωποι έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα, καθώς το Ιράκ χειμάζεται από τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, η 9χρονη Λάμια, που ζει με τη γιαγιά της, θα πρέπει να βρει τα υλικά για να φτιάξει το υποχρεωτικό γενέθλιο γλύκισμα για τον πρόεδρο και να αποφύγει τη βαρύτατη τιμωρία. Έτσι, η Λάμια, που δεν έχει τίποτα πέρα από τον αγαπημένο της κόκορα, θα ταξιδέψει στην πόλη αναζητώντας ζάχαρη, αυγά, αλεύρι και ό,τι άλλο χρειάζεται, έχοντας μόνο τη βοήθεια του φίλου της Σαΐντ, ο οποίος θα αναλάβει να κλέψει τα φρέσκα φρούτα για το κέικ.

Στη δεκαετία του 1990 και κάτω από το αυστηρό καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν, ένα εννιάχρονο κορίτσι επιλέγεται από το σχολείο της για να φτιάξει την υποχρεωτική γενέθλια τούρτα για τον πρόεδρο

Αυτή η μικρή Οδύσσεια της ηρωίδας, δίνει την ευκαιρία στον Χάντι να μιλήσει για τα όσα έζησε ένας λαός εκείνη την ακανθώδη εποχή, που απ’ τη μια πλήττεται από τις οικονομικές κυρώσεις και από την άλλη από τη σκληρότητα του καθεστώτος, που είχε γεμίσει τους δρόμους και τις πλατείες με τα αγάλματα του προέδρου, ως επιβολή της ισχύος του.

Οι συναντήσεις της μικρής Λάμια, αναδεικνύουν το κοινωνικό μωσαϊκό της χώρας, με ανθρώπους διαφορετικών χαρακτήρων: άλλοι ευγενικοί, καλοσυνάτοι, φοβισμένοι και άλλοι ύπουλοι, αδυσώπητοι ή και αρπακτικοί, κάτω από ένα καθεστώς φόβου και συνεχούς ανησυχίας.

Ο Σάντι, θα φτιάξει ένα συναρπαστικό φιλμ, με χιούμορ και συγκινητική ανθρωπιά, βρίσκοντας μία βολική χρυσή τομή, αφηγούμενος, όπως αρκετοί συνάδελφοί του, μέσα από την οπτική ενός παιδιού. Και ως εκ τούτου αποφεύγοντας το ρίσκο να εμβαθύνει στα αμφιλεγόμενα ιστορικά γεγονότα, που προκάλεσαν την καταστροφή του ιρακινού λαού και τα γεωστρατηγικά, οικονομικά παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων.

Αν και το καστ δεν είχε πρότερη εμπειρία με τον κινηματογράφο, αποδεικνύεται εξαιρετικό και ειδικά η μικρή πρωταγωνίστρια, ενώ στα θετικά και ότι τα γυρίσματα έγιναν εξ ολοκλήρου στο Ιράκ και σε φυσικούς χώρους.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Στη δεκαετία του 1990 και κάτω από το αυστηρό καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν και τα βαθιά οικονομικά πλήγματα από τις διεθνείς κυρώσεις, ένα εννιάχρονο κορίτσι επιλέγεται από το σχολείο της για να φτιάξει την υποχρεωτική γενέθλια τούρτα για τον πρόεδρο. Μια επικίνδυνη αποστολή που συνεπάγεται φυλάκιση και σωματική τιμωρία σε περίπτωση αποτυχίας.

Dog of God

YouTube thumbnail

Ταινία κινούμενων σχεδίων, λετονικής και αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ράιτις και Λάουρις Άμπελε.

Τολμηρό, αλληγορικό, αυστηρώς ενήλικο animation, από τη νέα σχολή κινουμένων σχεδίων της Λετονίας, που έκανε το «μπαμ» πέρυσι με το έξοχο « Flow: Η Γάτα Που Δεν Φοβόταν Το Νερό», κερδίζοντας το Όσκαρ κινουμένων σχεδίων και αμέτρητες άλλες διακρίσεις.

Βέβηλο, ιερόσυλο, μία σωστή κατάβαση στην άβυσσο των ανθρώπινων αδυναμιών, μία καυστική σάτιρα της υποκρισίας των ανθρώπων, το φιλμ εξερευνά τη δυναμική της εξουσίας, της ντροπής και της καταδίκης, μέσα από το πρίσμα της θρησκοληψίας, του σεξ και της μαγείας, με τα αδέλφια Άμπελε να ξεπερνούν τα όρια ή για την ακρίβεια να τα αγνοούν εντελώς.

Βασισμένη σε ένα αληθινό περιστατικό του 17ου αιώνα στη Λιβονία, στις ανατολικές ακτές της Βαλτικής, η ταινία μιλά για τη μοναδική καταγεγραμμένη δίκη ανθρώπου που θεωρήθηκε λυκάνθρωπος, μία ιστορία που έχει περάσει στη λαϊκή παράδοση της χώρας.

Σε ένα χωριό της Λιβονίας, μέσα σε μια καταρρακτώδη βροχή, οι αγρότες πίνουν μέχρι αναισθησίας και μαζί τους οι αριστοκράτες της περιοχής, που ενδίδουν στις σαρκικές απολαύσεις. Στο μεταξύ, η θρησκευτική κάστα – υποκριτικά – τους παρακαλεί να μετριάσουν τις αμαρτίες τους. Όταν ένα αρχαίο κειμήλιο εξαφανίζεται, μια γυναίκα κατηγορείται για μαγεία, γεγονός που ωθεί τον αυτοαποκαλούμενο Λυκάνθρωπο – γνωστό και ως «Σκύλο του Θεού» – να εμφανίσει ένα μοναδικό δώρο, τους «όρχεις του Διαβόλου», βυθίζοντας την κοινότητα στην τρέλα, στον άκρατο ηδονισμό, σε έναν βάλτο σεξ και βίας.

Σε ένα λετονικό χωριό του 17ου αιώνα, η κλοπή ενός ιερού κειμηλίου πυροδοτεί κατηγορίες για μαύρη μαγεία, ενώ εμφανίζεται ένας 80χρονος, αυτοαποκαλούμενος λυκάνθρωπος, γνωστός ως ο Σκύλος του Θεού, φέρνοντας μαζί του ένα μυστηριώδες δώρο: τους Όρχεις του Διαβόλου

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το στόρι και πολύ περισσότερο η εικονογράφηση, δεν προσφέρεται για το ευρύ κοινό, καθώς οι σκηνές πολλές φορές γίνονται σκληρές στα όρια του γκραν γκινιόλ και ταυτόχρονα, με γκροτέσκα διάθεση, χωρίς όμως να χάνει την τόλμη της και τη διείσδυση στην ανθρώπινη φύση. Μια ιστορία για τη μαγεία, την καταπίεση της εξουσίας, τον Χριστιανισμό, το σεξ, που συνδυάζει τον μεσαιωνικό μυστικισμό με τη σύγχρονη ψυχεδέλεια.

Γυρισμένο με την χειροποίητη τεχνική rotoscope animation, με την οποία οι δημιουργοί σχεδιάζουν πάνω σε πραγματικά βίντεο, με αληθινούς ηθοποιούς, καρέ – καρέ, για να φτάσουν κοντά στη ρεαλιστική κίνηση, αλλά και μιας αληθοφάνειας που ακουμπά στη σημερινή πραγματικότητα.

Μία κινηματογραφική εμπειρία, που θα αγκαλιάσουν όσοι ελκύονται από το παράξενο, το σουρεαλιστικά ανησυχητικό σύμπαν, που δημιουργούν ανάγωγα και αμετανόητα οι αδελφοί Άμπελε.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες

Scarlet

Ένα ξεχωριστό animation από την ιαπωνική σχολή και τον Μαμόρου Χοσόντα, τον υποψήφιο για Όσκαρ «Mirai», με μια ενδιαφέρουσα ιστορία εκδίκησης, εμπνευσμένη από τον Σαίξπηρ, που ταξιδεύει ανά τους αιώνες. Ένα χειροποίητο περιπετειώδες animation, συνδυασμός παραδοσιακών και ψηφιακών τεχνικών, που θέλει την ηρωίδα Σκάρλετ, μία πριγκίπισσα της μεσαιωνικής εποχής, να ξεκινά μία επικίνδυνη αποστολή για να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα της. Εξαιρετική εικονογραφία, χορταστικό θέαμα, μηνύματα για την οργή, τη συντροφικότητα και την πίστη και το θάρρος, σε ένα φιλμ που μπορεί να μην φτάνει στα επίπεδα του «Mirai», αλλά είναι αξιοπρόσεκτο και θα ικανοποιήσει μικρούς και μεγάλους.

Στον Κόσμο των Ζώων

Διασκεδαστικό ψηφιακό animation (2026) της Pixar και πρώτη δουλειά του Ντάνιελ Τσονγκ. Η φιλόζωη νεαρή Μέιμπελ χρησιμοποιεί μια ευφυή νέα τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να «μετατρέπει» την ανθρώπινη συνείδηση σε ρομποτικά ζώα που μοιάζουν με αληθινά, και αποκτά ως άβαταρ έναν κάστορα, αποκαλύπτοντας μυστήρια μέσα στον ζωικό κόσμο πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσε να φανταστεί. Το φιλμ προβάλλεται και μεταγλωττισμένο στα ελληνικά με τις φωνές των: Λυδία Τζανουδάκη, Νικορέστη Χανιωτάκη, Βαλάντης Γαούτσης, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντιγόνη Ψυχράμη, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Ζαπατίνας κα.

Φίλοι για Πάντα

Η δεύτερη ταινία της νεότευκτης ελληνικής εταιρείας παραγωγής Iconic Films μέσα σε λίγους μήνες, με την οποία κάνει το ντεμπούτο του ο Κωνσταντίνος Μουσούλης και πρωταγωνιστεί ο συμπαθής Θανάσης Σαλταμπάσης. Μία κομεντί, που θέλει να μιλήσει για τη φιλία και το περιεχόμενό της, με αφορμή έναν γάμο που πήγε στραβά, καθώς ο γαμπρός εμφανίζεται τύφλα στο μεθύσι και εξελίσσεται σε μία κωμωδία παρεξηγήσεων, ταξιδεύοντας ως την Κρήτη. Εκτός από τον πρωταγωνιστή, παίζουν και οι Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Γιάννης Απέργης, Τάκη Παπαματθαίου, Λούις Μάντιλορ κα.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

Έχετε το δικό σας στέκι; Η επιστήμη λέει ότι κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Έχετε το δικό σας στέκι; Η επιστήμη λέει ότι κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean's Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή
Παρουσιαστές 06.03.26
Παρουσιαστές 06.03.26

Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με την Ακαδημία να ανακοινώνει μια νέα λίστα κορυφαίων ονομάτων που θα ανέβουν στη σκηνή ως παρουσιαστές

Σύνταξη
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας
Financial Times 04.03.26
Financial Times 04.03.26

Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας

Μπορούν μια θήκη κινητού, το ατελείωτο scroll και τα πέντε αστέρια αξιολόγησης να αλλάζουν τον τρόπο που κρίνουμε; ;Ετσι υποστηρίζει ο Ισπανός εφευρέτης Πεπ Τόρες

Σύνταξη
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ' τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ποδόσφαιρο 07.03.26
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση

Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)
Μπάσκετ 07.03.26
Μπάσκετ 07.03.26

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Πίσω φαίνεται πως έχει αφήσει μία για πάντα τις δύσκολες μέρες ο Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τη ρήξη αχιλλείου και έβαλε 15 πόντους στη νίκη των Σέλτικς.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
Έκκληση 07.03.26
Έκκληση 07.03.26

«Ένα σημάδι του θέλω»: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος από τις Σέρρες - Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…», λέει η μητέρα του - O 44χρονος από τις Σέρρες έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες – Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη
Επιθέσεις και στον Λίβανο 07.03.26 Upd: 10:35
Επιθέσεις και στον Λίβανο 07.03.26 Upd: 10:35

Το Ιράν ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες - Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07.03.26
Διεθνής Οικονομία 07.03.26

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν – Tουλάχιστον 4 νεκροί
Στις ΗΠΑ 07.03.26
Στις ΗΠΑ 07.03.26

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια στο Μίσιγκαν, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα

Σύνταξη
Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ

Ζητεί το ποσό των 41.600 ευρώ για υπερωρίες υπό δύσκολες συνθήκες και άλλες απαιτητικές εργασίες που είχαν επιπτώσεις και στην υγεία της

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Ελλάδα 07.03.26
Ελλάδα 07.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στην Αττική Οδό και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Σύνταξη
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
