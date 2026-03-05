magazin
Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
«Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων»: Η παράσταση χορού του Σπύρου Κουβαρά στο ΔΘΠ
inTickets 05 Μαρτίου 2026, 08:00

«Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων»: Η παράσταση χορού του Σπύρου Κουβαρά στο ΔΘΠ

Το έργο «Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων» έρχεται για 6 μόνο παραστάσεις - από τις 16 έως και τις 21 Απριλίου, στη Σκηνή Ωμέγα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Αντλώντας έμπνευση από τον ομώνυμο εμβληματικό πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Ιερώνυμου Μπος, ο χορογράφος διερευνά τις έννοιες της τέρψης, της επιθυμίας και της εγγύτητας μέσα από την παράσταση «Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων», προτάσσοντας την ιδέα ότι οι απολαύσεις δεν αποτελούν εκτροπή ή αμαρτία, αλλά μια φυσική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης.

Επί σκηνής ένας αναδυόμενος τόπος αποκαλύπτεται, στον οποίο οι αισθήσεις περιπλανώνται μεταξύ ιερού και βέβηλου, φύσης και τεχνολογίας, φαντασίας και πραγματικότητας.

Η παράσταση

Μέσα από τη μνήμη, το αρχέτυπο και το ασυνείδητο, ένα συναισθηματικό “τοπίο σωμάτων” μάς τυλίγει στο “δέρμα” του μ’ έναν χορό επιβίωσης.

Εκεί οι ερμηνευτές δεν είναι απλώς οντότητες, αλλά “κινητικοί κήποι” που μοιάζουν να προσδοκούν μια αργοπορημένη αναγέννηση. Αναδυόμενη κοινότητα ή μια χαμένη ουτοπία;

Σ’ έναν κόσμο που σήμερα φαίνεται ολοένα και πιο δυστοπικός, «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» του Σπύρου Κουβαρά μάς προσκαλεί σ’ ένα βιβλικό φτερούγισμα της φαντασίας, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα για έναν πολιτισμό που αναζητά ξανά ένα νόημα: πού βρίσκονται η καθαρή χαρά και η ευδαιμονία, όταν όλα γύρω μας τελούν υπό κατάρρευση;

Συντελεστές

Ιδέα, Χορογραφία, Σκηνικός Σχεδιασμός: Σπύρος Κουβαράς

Πρωτότυπη Μουσική: Θανάσης Κουμεντέρης

Χορευτές: Μάγδα Αργυρίδου, Σεμίνα Ρίζου, Σπύρος Κουβαράς

Καλλιτεχνική Συνεργάτις: Κορίνα Κοτσίρη

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Θωμάς Οικονομάκος

Κοστούμια: Kenneth Haarstring – Hoodie Lab

Visuals: DreamDropper

Βοηθός Χορογράφου: Μίνα Ανανιάδου

Φωτογραφίες, Βιντεογράφηση: Γιώργος Μπακάλης

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Δανάη Παρουνιάδη

Παραγωγή: Synthesis 748 Dance Co.

Πληροφορίες

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Πρεμιέρα: Πέμπτη 21 Απριλίου, ώρα έναρξης: 20:30

Παραστάσεις: Πέμπτη | Παρασκευή| Σάββατο | Δευτέρα | Τρίτη στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104143310

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος, 12€ μειωμένο (ΑΜΕΑ, άνεργοι, φοιτητές, + 65)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Κόσμος
Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν

Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν

inWellness
inTown
Stream magazin
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας
Financial Times 04.03.26

Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας

Μπορούν μια θήκη κινητού, το ατελείωτο scroll και τα πέντε αστέρια αξιολόγησης να αλλάζουν τον τρόπο που κρίνουμε; ;Ετσι υποστηρίζει ο Ισπανός εφευρέτης Πεπ Τόρες

Σύνταξη
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία
Σενάρια και αλήθειες 04.03.26

Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία

Κάπου ανάμεσα στην αυτοχειρία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα και της εξόντωσης του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η ισραηλινή σειρά που καθήλωσε τον πλανήτη μοιάζει ως ανατριχιαστικό προσχέδιο μιας παγκόσμιας ανάφλεξης -αν δεν την προκάλεσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
Ουρλιαχτά 04.03.26

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»
Αντιπολεμικός λόγος 03.03.26

Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»

H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιν Φόντα παρευρέθηκε σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Λος Άντζελες, όπου και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «θλιβερό».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 03.03.26

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Σύνταξη
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
