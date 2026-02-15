«Ο έμπορος της Βενετίας»: Μια σκοτεινή κωμωδία για την ανθρώπινη μισαλλαδοξία στο θέατρο 104

Η θεατρική ομάδα Contratiempo παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ο Έμπορος της Βενετίας, στο θέατρο 104, από τις 7 Φεβρουαρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ο Έμπορος της Βενετίας, ένα από τα πιο γοητευτικά και σύνθετα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, φωτίζει με οξύτητα θέματα δικαιοσύνης, ηθικής, έρωτα, εξουσίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το στόρι

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ταραχώδης σχέση του έμπορου Αντόνιο με τον Εβραίο δανειστή Σάυλοκ, μέσα σε μία Βενετία όπου το χρήμα, η τιμή και τα ανθρώπινα πάθη συγκρούονται αδυσώπητα.

Έρωτες, φιλίες, συμβόλαια και εκδίκηση υφαίνουν ένα δραματουργικό τοπίο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και χιούμορ, όπου οι ήρωες δοκιμάζονται στα όρια της ανθρωπιάς τους.

Πόσο μας αφορά σήμερα το έργο αυτό;

Ο Σάϋλοκ, ως κεντρικό πρόσωπο, μας ωθεί να προβληματιστούμε. Αυτό που είναι δίκαιο είναι και ηθικό;

Τι οδηγεί στο μίσος μεταξύ των ανθρώπων; Ποια η θέση των μειονοτήτων στην ανδροκρατούμενη καπιταλιστική κοινωνία; Ένα έργο που συνομιλεί αφοπλιστικά με τη σύγχρονη πραγματικότητα και παραμένει πάντα επίκαιρο.

Συντελεστές

Συγγραφέας: William Shakespeare

Σκηνοθεσία/Μετάφραση/Διασκευή : Θωμάς Θάνος

Σύμβουλος Δραματολόγος: Ντίνος Ψυχογιός

Επιμέλεια Κίνησης: Γαβριέλα Αντωνοπούλου

Σκηνικά/Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Βοηθός Σκηνογράφου/Ενδυματολόγου: Ηρώ Παρδαβέλλα

Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιώργος Αντωνόπουλος

Μουσική: Θωμάς Θάνος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Ενορχήστρωση/Μουσική Παραγωγή: Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Παίζουν:

Νικόλας Αλεξίου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Μανούσος Γεωργόπουλος, Ελένη Καλαφάτη, Ανδρομάχη Μακρίδου

Πληροφορίες Παράστασης

Παραστάσεις: Από Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Σάββατο στις 21.15 & Κυριακή στις 18.30

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 16€

Μειωμένο: 13€

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.