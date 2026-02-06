magazin
«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» συνεχίζονται στο θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου
inTickets 06 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» συνεχίζονται στο θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

Kάθε Κυριακή στις 11:30 π.μ, σε μια παράσταση για όλη την οικογένεια που υμνεί τη φιλία, την ελευθερία και το μεγάλο ταξίδι της ζωής από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση.

Με αμείωτο ενδιαφέρον από το κοινό συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά «Οι Περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» στο Θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου.

Η αγαπημένη παράσταση, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα, εξακολουθεί να ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους.

Το κλασικό αριστούργημα του Μαρκ Τουέιν ζωντανεύει στη σκηνή από έναν ταλαντούχο οκταμελή θίασο ηθοποιών και μουσικών, προσκαλώντας το κοινό σε ένα θεατρικό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, δράση και μυστήριο, αλλά και ανεμελιά, φιλία, ελευθερία και αγάπη.

Με πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις και τραγούδια, που ερμηνεύονται ζωντανά και έχουν ήδη αγαπηθεί και τραγουδιούνται από το κοινό, καθώς και με μαγευτικά εικαστικά τοπία —συνδυασμό πραγματικού και ψηφιακού σκηνικού υψηλής αισθητικής.

UEA

Η παράσταση για όλη την οικογένεια

Η παράσταση αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο, θέματα όπως οι προκαταλήψεις, η διαφορετικότητα, το δικαίωμα των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο.

Αλλά και ζητήματα, όπως, η ταξική ανισότητα, η ένταξη στην κοινωνία και τα στερεότυπα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας άνθρωπος από την παιδική του ακόμα ηλικία.

Ταυτόχρονα όμως, προβάλλει την σημασία της εκπαίδευσης και την αξία της δικαιοσύνης, εφόδια με τα οποία ο Τομ Σόγιερ και οι φίλοι του αντιμετωπίζουν τα τρομερά διλήμματα που βρίσκονται στο δρόμο τους και τους προετοιμάζουν για την ενήλικη ζωή.

Τη φετινή χρονιά συνεργάζεται με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Καρπός της συνεργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού πάνω στις θεματικές της παράστασης, για την υλοποίησή τους από τους/τις εκπαιδευτικούς στις σχολικές τάξεις, μετά από τη σχολική επίσκεψη στην παράσταση.

Το Θεάτρου Άλφα, ένα από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας, υποδέχεται πλέον το κοινό του πλήρως ανακαινισμένο, προσφέροντας μία αναβαθμισμένη και άνετη θεατρική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Το θέατρο έχει καταστεί προσβάσιμο, με την τοποθέτηση αναβατορίου για άτομα με προβλήματα κίνησης και ΑΜΕΑ.

YouTube thumbnail

Ταυτότητα της παράστασης

Συντελεστές

Συγγραφέας: Μαρκ Τουέιν

Διασκευή: Γιώργος Τζαβάρας – Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβάρας

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Εικαστικό τοπίο: Χάρης Κοντούρης

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Κυδωνάκης, Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας

Στίχοι: Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας

Κίνηση: Άννα Ανουσάκη

Σχεδιασμός Φωτισμού: Πέτρος Φιωτάκης

Σχεδιασμός Ήχου: Έκτορας Τσολάκης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά)

Γιώργος Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Βαμβούκος, Ιωάννα Καλλιτσάντση, Γιώργος Κυδωνάκης, Μαρία Κυρώζη, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Τσαμπίκα Φεσάκη.

Πληροφορίες Παράστασης

Θέατρο Άλφα – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51, Αθήνα 104 32

Τηλ.: (210) 5221444, 5238742.

Κάθε Κυριακή στις 11:30

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

