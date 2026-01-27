«Η Κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά στο θέατρο «Φίλιπ»

Η παράσταση με τη λαμπρή πορεία, που συγκινεί εντός και εκτός συνόρων, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του διεθνώς βραβευμένου συγγραφέα Γιάννη Σκαραγκά, και είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Η Αχλαδιώτη είναι η ελληνίδα, που έγινε γνωστή ως Κυρά της Ρω από το όνομα του μικρού νησιού, στο οποίο έζησε μόνη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τα βαθιά γεράματά της. Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Δέσποινα Αχλαδιώτη έγινε μια ηρωική φυσιογνωμία.

Μία σπάνια θεατρική εμπειρία, που φωτίζει τη ζωή μιας γυναίκας που έγινε θρύλος και τιμά όλα όσα αντιπροσωπεύει η κοινή μας ανθρωπιά. Πρόκειται για μια διαχρονική ιστορία για γυναίκες που αγωνίζονται να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο χωρίς μνήμη και χώρο για αυτές.

Ένα ταξίδι στα μεγάλα τραύματα αλλά και στην ανθρωπιά μιας γυναίκας κι ενός ολόκληρου λαού. Μία μυσταγωγική εμπειρία για τη δύναμη της ανθρώπινης μνήμης να κρατάει τον κόσμο στη θέση του και να ζητάει δικαιοσύνη.

Γραμμένο με ιδιαίτερη ποιητικότητα, συμπόνια και χιούμορ, με τον αέρα της καθηλωτικής ερμηνείας της Φωτεινής Μπαξεβάνη και την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Σταύρου Λίτινα, η Κυρά της Ρω είναι μια συγκλονιστική παράσταση που ξεκινά από μια εποχή και έναν τόπο για να περιγράψει μια πανανθρώπινη ιστορία.

Η Κυρά της Ρω θα κάνει την καρδιά σας να χτυπήσει δυνατά.

Το έργο από το 2017 έως σήμερα παρουσιάστηκε σε διαφορετικές παραστάσεις και εκτός Ελλάδας, στην Κύπρο, ΗΠΑ, Αυστραλία και Γερμανία. Είναι το πρώτο ελληνικό έργο που έλαβε επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Center for the Art of Performance του UCLA στο Λος Άντζελες, όπου και παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το 2020.

Ταυτότητα παράστασης:

Ερμηνεία : Φωτεινή Μπαξεβάνη

Κείμενο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία / Σκηνικά / Κοστούμια: Σταύρος Λίτινας

Μουσική / Σχεδιασμός ήχου: Φωτεινή Μπαξεβάνη

Τα τραγούδια της παράστασης: “Καστελλόριζό μου” & “Ερημοπούλι (για την Κυρά της Ρω)” σε μουσική Φωτεινής Μπαξεβάνη και στίχους Γίαννη Σκαραγκά, ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη. Κυκλοφορούν ψηφιακά από την Walnut Entertainment Greece.

Έπαιξαν οι μουσικοί: Φώτης Σιώτας (Βιολί, Βιόλα),

Δημήτρης Λάππας (Κιθάρα, Τζουράς),

Νίκος Παραουλάκης (Νέι, Πνευστά),

Βαγγέλης Καρίπης (Κρουστά)

ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ διατίθενται για την καλλιτεχνική εκπαίδευση των παιδιών αλλά και για την καταγραφή και διάσωση ιστοριών και παραδόσεων του νησιού, μέσω του Μουσείου Γρίφων του Καστελλόριζου.

Buy/stream: https://smarturl.it/erimopouli

Buy/Stream: https://smarturl.it/KastellorizoMou

Ημέρες & Ώρες: Τετάρτη 19:30 & Πέμπτη 21:00

Διάρκεια: 75 λεπτά

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Για φοιτητές, άνω των 65 ετών και ανέργους: 13€

Προπώληση: more.com και στο ταμείο του θεάτρου

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα 11257

Τηλέφωνά επικοινωνίας: 2108656155& 210 7622034

Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10:00 – 21:00

Σάββατο & Κυριακή, ώρες 14:00 – 22:00

Email: methexis.productions@gmail.com

Website: https://methexis-productions.com/