Κομοτηνή: Επιτήδειοι ξάφρισαν 55.000 ευρώ από ηλικιωμένη – Οι αστυνομικοί τους βρήκαν και επέτρεψαν τα χρήματα
Πού εντόπισαν τα χρήματα που απέσπασαν από την ηλικιωμένη οι αστυνομικοί
Σχεδόν 55.000 ευρώ απέσπασαν επιτήδειοι από ηλικιωμένη στην Κατερίνη, την οποία εξαπάτησαν με τον κόλπο του «λογιστή».
Μετά από άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στην παθούσα.
Το κόλπο με το οποίο απέσπασαν τα χρήματα από την ηλικιωμένη
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός των συλληφθέντων τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενη τον λογιστή και την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της σε δήθεν συνεργάτη του για «φορολογική υπόθεση».
Τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα εντοπίστηκαν σε περιοχή της Πιερίας επιβαίνοντας σε ΙΧ αυτοκίνητο και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή δυνάμεων του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας.
Τα χρήματα επεστράφησαν στην ηλικιωμένη
Τα χρήματα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στο όχημα.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί εντόπισαν καλά κρυμμένο το ποσό των 54.350 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην ηλικιωμένη. Παράλληλα κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και τρία κινητά τηλέφωνα.
Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργάτη που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, καθώς και για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις