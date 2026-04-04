Τι λέει ο 59ρονος που έπεσε θύμα απάτης και του έκλεψαν δύο πλάκες χρυσού – Βίντεο ντοκουμέντο

Με αμείωτη ένταση οι κακοποιοί συνεχίζουν τις απάτες.

Με το γνωστό κόλπο της δήθεν διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος κατάφεραν να κλέψουν πλάκες χρυσού και χρυσαφικά από το σπίτι 59χρονου μαθηματικού και της συζύγου του.

Βίντεο ντοκουμέντο

H στιγμή που ο ένας από τους δράστες που εξαπάτησαν 59χρονο και του απέσπασαν πλάκες χρυσού αξίας 160 χιλιάδων ευρώ, κοσμήματα και μετρητά, πηδά την μάντρα του σπιτιού για να πάρει τη λεία του, έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφεται λίγα δευτερόλεπτα μετά να βγαίνει κρατώντας τη σακούλα με τον χρυσό και τα χαρτονομίσματα που η γυναίκα του ιδιοκτήτη είχε βγάλει στον κήπο, όπως της είχαν υποδείξει.

Τι λέει το θύμα

Όλα ξεκίνησαν από ένα απλό τηλεφώνημα. Το θύμα περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA την παγίδα που του έστησαν για να τον εξαπατήσουν.

-Χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο με άπταιστα ελληνικά σας παρακαλώ είμαστε από τον ΔΕΔΔΗΕ ότι θα κοπεί το ρεύμα σας.

-Σας καθοδηγούσαν να κάνετε κάποιες κινήσεις;

-Να κάνω κάποιες κινήσεις, πόσες πρίζες έχω, να ανοίγω και κλείνω διακόπτες. Όλο αυτό γινόταν υποτίθεται για να ρίξουμε την κατανάλωση.

Έπειτα προφασιζόμενοι κάποιες δοκιμές με υψηλή τάση ρεύματος που θα έκαναν, ζήτησαν από τον 59χρονο και την σύζυγό του να βάλουν σε αλουμινόχαρτο χρήματα και ότι μεταλλικό είχαν, λέγοντάς τους ότι από αυτά θα μπορούσε να προκληθεί έκρηξη. Ταυτόχρονα, τους προέτρεψαν να μπουν σε διαφορετικά δωμάτια.

Οι κινήσεις τους όμως καταγράφονται. Δύο άνδρες παραμένουν στο αυτοκίνητο που μόλις έχει φτάσει έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Ο ένας με γρήγορες κινήσεις μπαίνει στον κήπο παίρνει τις 2 πλάκες χρυσού βάρους 2 κιλών, τα κοσμήματα και 2.500 ευρώ μετρητά και γίνεται καπνός με τους συνεργούς του.

«Βλέπω ότι η σακούλα είναι εξαφανισμένη και συνεχίζει να μου μιλάει αυτός εκεί πέρα λέω είσαστε απατεώνες μην τα λέτε αυτά τα πράγματα πόσα λεφτά ήταν αυτά που χάθηκαν γιατί κάτι μου έλεγε είμαστε συνδεδεμένοι με την αστυνομία», προσθέτει το θύμα.

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να συλλάβουν στο Ζεφύρι έναν 23χρονο Ρομά. Το θύμα της απάτης καταγγέλλει όμως πως αφέθηκε ελεύθερος.

«Έπρεπε κανονικά να προφυλακιστεί τουλάχιστον ο ένας».

Οι άλλοι δύο δράστες παρά τις έρευνες της αστυνομίας παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται.