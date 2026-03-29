Συνελήφθησαν τρεις νεαρές που παρίσταναν ότι είναι μέλη συλλόγου κωφών και ζητούσαν χρήματα από περαστικούς

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι (28-3-2026), από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, 3 αλλοδαπές, ηλικίας 21, 15 και 14 ετών, κατηγορούμενες για απάτη κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. μεσημβρινές ώρες περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών εντόπισαν έξω από πολυκατάστημα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου τις 3 κατηγορούμενες τη στιγμή που επιχειρούσαν να αποσπάσουν από περαστικούς χρηματικά ποσά ως συνεισφορά σε σύλλογο προστασίας κωφών ο οποίος δεν υφίσταται, προσποιούμενες προβλήματα ακοής.

Η σύλληψη

Οι αστυνομικοί τις ακινητοποίησαν και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επελήφθη προανακριτικά ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -90- ευρώ και -4- σημειωματάρια με σημειώσεις συνεισφορών από περαστικούς στον υποτιθέμενο σύλλογο προστασίας κωφών.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.