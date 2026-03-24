H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων

Χειροπέδες σε 22 μέλη του κυκλώματος που εμπλέκονται στην απάτη στον e-ΕΦΚΑ και προχωρούσε στην έκδοση εικονικών τιμολογίων, εισπράτοντας επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ πέρασαν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν για καιρό τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που διαφήμιζαν και μέσω social media τις «πετυχημένες» επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, καταφέρνοντας να «ξεσκεπάσουν» τη δράση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες της απάτης είχαν δημιουργήσει συνολικά 226 νομικά πρόσωπα για την εξαπάτηση του Δημοσίου.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί -πέραν των 22 που συνελήφθησαν– περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και γνωστά πρόσωπα της showbiz, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου (ΕΦΚΑ, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος) υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ.

Το modus operandi του κυκλώματος

Οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό τη μεθοδευμένη και οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, τη φοροδιαφυγή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρία μέλη, τα οποία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.

Πώς έκαναν τις απάτες

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας.

Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ, καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί.

Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του ΦΠΑ, τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για βραχυχρόνιο διάστημα, με αποτέλεσμα η παύση της δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης της οργάνωσης.

Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του ανωτέρω δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Βαρύ κατηγορητήριο εναντίον τους

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση:

• συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

• απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ,

• τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις ασφαλιστικές εισφορές των νεότερων Ν.Π. που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες,

• πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ,

• πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

• έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων με σκοπό τη φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α. και στο εισόδημα τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις χρήσεις όπου εκκρεμεί η υποβολή δηλώσεων,

• παράβαση των νομοθεσιών περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,

• κατοχή ναρκωτικών ουσιών και

• παράνομη οπλοκατοχή.

Βρήκαν και πλάκες χρυσού

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του ελληνικού FBI για τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, πλάκες χρυσού, 6 χρυσές λίρες, 9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες, ρολόγια χειρός, 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων, ποσότητα κάνναβης βάρους 9 γρ., αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.