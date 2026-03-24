H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 17:05

Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.

Νίκος Κλόκας
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Χειροπέδες σε 22 μέλη του κυκλώματος που εμπλέκονται στην απάτη στον e-ΕΦΚΑ και προχωρούσε στην έκδοση εικονικών τιμολογίων, εισπράτοντας επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ πέρασαν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν για καιρό τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που διαφήμιζαν και μέσω social media τις «πετυχημένες» επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, καταφέρνοντας να «ξεσκεπάσουν» τη δράση τους.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες της απάτης είχαν δημιουργήσει συνολικά 226 νομικά πρόσωπα για την εξαπάτηση του Δημοσίου.

YouTube thumbnail

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί -πέραν των 22 που συνελήφθησαν– περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και γνωστά πρόσωπα της showbiz, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου (ΕΦΚΑ, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος) υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ.

Το modus operandi του κυκλώματος

Οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό τη μεθοδευμένη και οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, τη φοροδιαφυγή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρία μέλη, τα οποία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.

Πώς έκαναν τις απάτες

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας.

Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ, καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί.

Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του ΦΠΑ, τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για βραχυχρόνιο διάστημα, με αποτέλεσμα η παύση της δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης της οργάνωσης.

Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του ανωτέρω δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Βαρύ κατηγορητήριο εναντίον τους

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση:

• συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

• απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ,

• τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις ασφαλιστικές εισφορές των νεότερων Ν.Π. που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες,

• πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ,

• πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

• έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων με σκοπό τη φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α. και στο εισόδημα τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις χρήσεις όπου εκκρεμεί η υποβολή δηλώσεων,

• παράβαση των νομοθεσιών περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,

• κατοχή ναρκωτικών ουσιών και

• παράνομη οπλοκατοχή.

Βρήκαν και πλάκες χρυσού

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του ελληνικού FBI για τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, πλάκες χρυσού, 6 χρυσές λίρες, 9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες, ρολόγια χειρός, 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων, ποσότητα κάνναβης βάρους 9 γρ., αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει προκαλέσει το «απαράδεκτο γεγονός» στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Απερίφραστη καταδίκη» από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή.

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο
«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το υπό ανέγερση σχολείο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

