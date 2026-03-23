Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε από το πρωί της Δευτέρας στην Αττική η Αστυνομία για την εξάρθρωση κυκλώματος που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου

Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018. Τα μέλη του δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες και εξέδιδαν η μία στη άλλη εικονικά τιμολόγια.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Εμφάνιζαν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Παράλληλα εισέπρατταν επιστροφή ΦΠΑ χωρίς να δικαιούνται.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το κύκλωμα προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δραστηριότητά των εικονικών εταιρειών προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».

Μέλη της showbiz

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ένας άνδρας, ο οποίος έχει παίξει στο παρελθόν σε ριάλιτι επιβίωσης, ο πρώην σύζυγος γνωστής ινφλουένσερ, ενώ έχουν συλληφθεί ένας ιδιοκτήτης κέντρων αισθητικής και αλυσίδας καταστημάτων καφέ, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής και ένας TikToker, που επίσης έχει επιχείρηση μασάζ.