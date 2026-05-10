Η ημέρα της νέας εβδομάδας με την υψηλότερη θερμοκρασία - Πού ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33°C

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει τους 33°C. Στο θερμό ξεκίνημα της προσεχούς εβδομάδας αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος.

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

«Πρόκειται για μια ήπια θερμή εισβολή, απόλυτα φυσιολογική για την εποχή, η οποία θα ανεβάσει τη θερμοκρασία περίπου κατά 4-5°C πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές. Η πιο θερμή ημέρα φαίνεται πως θα είναι η Τρίτη (12/05), όταν ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 32-33°C σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και κυρίως σε κλειστούς κάμπους και ευπαθείς στη ζέστη περιοχές», γράφει ο μετεωρολόγος του MEGA.

Την Τρίτη η υψηλότερη θερμοκρασία

Η θερμοκρασιακή αυτή άνοδος που θα κορυφωθεί την Τρίτη, από την Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί σε όλη την Ελλάδα αφού θα σημειωθούν φυσιολογικές τιμές για την εποχή, σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με προγνωστικά στοιχεία τη Δευτέρα (11/5) αλλά και την Τρίτη (12/5) αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, από το ύψος της βορειοδυτικής Θεσσαλίας και βορειότερα προς τη Μακεδονία και τη Θράκη, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παρόμοια εικόνα, αλλά με λιγότερα φαινόμενα, θα διατηρηθεί και την Τετάρτη (13/05) με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Την Πέμπτη (14/05) αυξάνονται οι πιθανότητες αστάθειας σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με περισσότερες τοπικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ένα φαινόμενο το οποίο θα αξιολογήσουμε τις επόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, δεν φαίνεται να προκύπτει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ή στις εναέριες κυκλοφορίες. Η Τρίτη θα είναι η ημέρα με τους πιο ενισχυμένους ανέμους, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο ακόμη και τα 7 μποφόρ. Τις υπόλοιπες ημέρες οι άνεμοι θα κυμαίνονται γενικά στα 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Αφρικανική σκόνη

Σε ό,τι αφορά στη σκόνη, κατά διαστήματα θα σημειώνονται ήπιες μεταφορές από τη Βόρεια Αφρική, με μικρές συγκεντρώσεις που δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα, παρά μόνο μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στην Κρήτη και κυρίως στον νομό Χανίων.

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 100 μg/m³, επίπεδα που μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία και αναπνευστικά προβλήματα, ειδικά σε άτομα με άσθμα, καρδιοαναπνευστικά νοσήματα, ηλικιωμένους και παιδιά.

Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, την παραμονή σε κλειστούς χώρους όσο είναι δυνατόν και τη χρήση προστατευτικής μάσκας σε περιπτώσεις έντονης έκθεσης.