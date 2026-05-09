Αφρικανική σκόνη: Έκκληση ειδικών για περιορισμό μετακινήσεων – «Αποφεύγουμε την έντονη σωματική άσκηση»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανησυχία προκαλεί η έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, με τους ειδικούς να απευθύνουν αυστηρές συστάσεις προς τους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το φαινόμενο μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την υγεία, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, καλώντας το κοινό να παραμένει όσο το δυνατόν περισσότερο σε κλειστούς χώρους και να λαμβάνει μέτρα προστασίας.

Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, τόνισε ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες έξοδοι, όπως το περπάτημα ή η επίσκεψη παιδιών σε παιδικές χαρές.

Όπως υπογράμμισε, συνιστάται οι πολίτες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους με τα παράθυρα κλειστά, ώστε να μειώνεται η έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια.

«Τα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα προκαλούν σοβαρή φθορά στον βλεννογόνο της αναπνευστικής οδού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συνέδεσε την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι «τέτοιες εικόνες τον Μάιο και με τόσο μεγάλη συχνότητα δεν τις θυμόμαστε στο παρελθόν».

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα των πολιτών, υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη σχολαστικού πλυσίματος φρούτων και λαχανικών, αλλά και της τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής.

Αφρικανική σκόνη: Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε άτομα με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, όπως ασθενείς με άσθμα, ΧΑΠ και σοβαρές καρδιοπάθειες. Σύμφωνα με την ίδια, τα σωματίδια της σκόνης μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στο αναπνευστικό σύστημα, βήχα και αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμη και σε άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Η κ. Παγώνη συνέστησε, όπου είναι απαραίτητη η μετακίνηση, τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας και τόνισε ότι το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο με τρεις ημέρες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, ο οποίος σημείωσε ότι, παρότι το φαινόμενο στην Κρήτη δεν εμφανίζεται τόσο έντονο όσο σε προηγούμενα επεισόδια αφρικανικής σκόνης, απαιτείται αυξημένη προσοχή.

Ο ίδιος συνέστησε να αποφεύγονται οι χειρωνακτικές εργασίες, η έντονη άσκηση και οι αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα από άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπάθειες, εγκύους και μικρά παιδιά. «Αν χρειαστεί να βγούμε έξω, καλό είναι να χρησιμοποιούμε μάσκα υψηλής προστασίας, όπως εκείνες που χρησιμοποιούσαμε την περίοδο της πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.