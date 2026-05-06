Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με κύρια χαρακτηριστικά την έλευση αφρικανικής σκόνης και τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται πως από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η Σαχαριανή σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Την Πέμπτη η αφρικανική σκόνη αναμένεται να επηρεάσει και την Ανατολική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το AtmoHub, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβερινές – απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχώς τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο. Στα νότια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν στα ορεινά της Θεσσαλίας να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στην Κρήτη δυτικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στα νότια 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.