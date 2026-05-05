Μετά την ψυχρή Πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών ο υδράργυρος πήρε την ανιούσα και σε πολλές περιοχές της χώρας σκαρφάλωσε στους 30 βαθμούς κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Χαλάστρα, τη Σίνδο και το Μακροχώρι Βέροιας με 29,9 °C.

Τους 29,6 βαθμούς έδειξε ο υδράργυρος και στο Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθλιας αλλά και και στα Γιαννιτσά, ενώ στο Κορδελιό η θερμοκρασία έφθασε τους 29μ4 βαθμούς.

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν επίσης σε Στυλίδα και Αγία Τριάδα Φθιώτιδας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχίσουν και στις επόμενες μέρες ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτη, η Σαχαριανή σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Την Πέμπτη η αφρικανική σκόνη αναμένεται να επηρεάσει και την Ανατολική Ελλάδα.

Αιτία αποτελεί ο συνδυασμός τριών επιφανειακών βαρομετρικών συστημάτων (χαμηλό – υψηλό – χαμηλό), ενισχυμένων από τη μεταφορά αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με το AtmoHub, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα αναμένεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Προς το τέλος της εβδομάδας, υπάρχει πιθανότητα η εξέλιξη του φαινομένου να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθηκών.