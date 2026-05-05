Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Τρία βαρομετρικά συστήματα πίσω από την άνοδο της θερμοκρασίας και τη μεταφορά σκόνης
Την κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την Ελλάδα διαδέχεται η άνοδος της θερμοκρασίας και η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η Σαχαριανή σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Την Πέμπτη η αφρικανική σκόνη αναμένεται να επηρεάσει και την Ανατολική Ελλάδα.
Αιτία αποτελεί ο συνδυασμός τριών επιφανειακών βαρομετρικών συστημάτων (χαμηλό – υψηλό – χαμηλό), ενισχυμένων από τη μεταφορά αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Σύμφωνα με το AtmoHub, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.
Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα αναμένεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.
Προς το τέλος της εβδομάδας, υπάρχει πιθανότητα η εξέλιξη του φαινομένου να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθηκών.
