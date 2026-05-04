Καιρός: Έρχεται καλοκαίρι – Πότε θα δούμε τα πρώτα 30άρια
Άκρως καλοκαιρινό αναμένεται το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη
Από το πολύ κρύο στην πολύ ζέστη ο καιρός τις επόμενες ημέρες.
Μετά το τριήμερο ψύχος που εκτός από χαμηλές θερμοκρασίες είχε και χιόνια, το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας θα θυμίζει καλοκαίρι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Ο Μαρουσάκης στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό, αναφέρει χαρακτηριστικά πως το κρύο και τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, διαδέχονται τα επόμενα 24ωρα οι υψηλές θερμοκρασίες και ένα σκηνικό που θυμίζει καλοκαίρι.
Αναλυτικότερα, σταδιακά, μέρα με τη μέρα, ο καιρός θα γίνεται πιο ζεστός, καθώς θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο θα επηρεάσουν τη χώρα.
Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, συγκεκριμένα Τετάρτη με Πέμπτη, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ενδείξεις δείχνουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα σημειωθεί ακόμη μεγαλύτερη άνοδος.
Μαρουσάκης: Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες στη χώρα
Μια θερμή αέρια μάζα από τη βόρεια Αφρική κινείται προς τη χώρα μας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ανεβάζοντας τον υδράργυρο στους 26–28 βαθμούς Κελσίου μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.
Ωστόσο όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, προς το τέλος της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα να περάσει μια ασθενής διαταραχή από τα βόρεια, η οποία θα φέρει σύντομες βροχές κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές, χωρίς μεγάλη διάρκεια.
Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα, ο καιρός θα βελτιωθεί ξανά, με πιο έντονα ανοιξιάτικες συνθήκες και ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, που ίσως ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Συνολικά, η κατάσταση ομαλοποιείται μετά την πρόσφατη ψυχρή περίοδο, αν και μέσα στον Μάιο αναμένονται εναλλαγές στον καιρό μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως και να επικρατήσουν πιο ζεστές συνθήκες.
