Καιρός: Χειμώνας μέσα στον Μάιο – Στα λευκά Πάρνηθα, Καλάβρυτα και Μέτσοβο

Μπορεί να βρισκόμαστε αρχές Μαΐου όμως ο καιρός θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη, μετά την ψυχρή εισβολή που έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη Μάη μήνα

Από αύριο Δευτέρα (04/05) η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα λευκά Πάρνηθα και Παρνασσός

Στην Πάρνηθα τα χιόνια έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση και σε πολλά σημεία το έχει στρώσει κανονικά. Μάλιστα, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Ίδιο το σκηνικό και στον Παρνασσό, όπου το έχει στρώσει για τα καλά. Το τοπίο είναι μαγευτικό αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη, καθώς είναι όλα καλυμμένα με χιόνι, από το οδόστρωμα μέχρι και τα δέντρα έχουν ντυθεί κυριολεκτικά στα λευκά.

Χειμωνιάτικες εικόνες σε Καλάβρυτα, Ζήρεια Κορινθίας, Πήλιο, Ανώγεια και Μέτσοβο

Χειμωνιάτικες συνθήκες και στην Αχαΐα, με το χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα, αν και κλειστό, να είναι γεμάτο χιόνι.

Όσοι βρέθηκαν στην περιοχή των Καλαβρύτων αυτό το τριήμερο για την Πρωτομαγιά, παρότι δεν θα είχαν στο μυαλό τους ότι θα συναντήσουν χιόνι, ανέβηκαν μέχρι το χιονοδρομικό για να χαρούν το πρωτοφανές σκηνικό.

Δεν ήταν λίγοι και αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε μονοήμερες εκδρομές είτε από την Πάτρα είτε από άλλους κοντινούς προορισμούς, προκειμένου να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο.

Χιόνι έπεσε και στη Ζήρεια στην Ορεινή Κορινθία, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο για την εποχή σκηνικό. Από τα χωριά Τρίκαλα και πάνω, ο δρόμος έχει αρκετό χιόνι, με τους οδηγούς να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ο δρόμος γλιστράει. Χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες από κάποια σημεία και μετά.

Χιόνια έχουν πέσει και στο Πήλιο με το θερμόμετρο στους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν πιο ψηλά από τα Χάνια, προς την περιοχή του χιονοδρομικού, καλό είναι να έχουν και τις αντιολισθητικές αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους.

Στα Ανώγεια το σκηνικό έγινε ξανά χειμωνιάτικο, με το χιόνι να πέφτει και να καλύπτει τα ορεινά σημεία. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εικόνα αρχές του Μαΐου.

Χιόνια έχουν πέσει και στο Μέτσοβο