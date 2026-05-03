Επιστροφή στην δράση για τα play offs της Stoiximan Super League, καθώς απόψε (3/5) είναι προγραμματισμένες δύο ακόμη δυνατές αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική, σε Τούμπα και Λεωφόρο, που μπορούν να κρίνουν τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Στο πρώτο χρονικά ματς (19:00), ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Οι Θεσσαλονικείς είναι 3οι με 58 βαθμούς και θέλουν τη νίκη που θα ανεβάσει την ψυχολογία τους μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ και θα τους βάλει ξανά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη 2η θέση έχοντας 61 πόντους και όντας στο -5 από την ΑΕΚ. Έτσι το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα διεκδικήσει το μεγάλο διπλό που θα μειώσει τη διαφορά από την Ένωση και θα βάλει νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Δημήτρη Χατσίδη, Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργο Γιακουμάκη, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά. Για τους Πειραιώτες εκτός λίστας ξένων έμειναν οι Κλέιτον και Μπρούνο.

Δοκιμασία για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο

Λίγη ώρα αργότερα (21:00) η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ψάχνοντας το πολύ μεγάλο διπλό που θα διατηρήσει την απόστασή της τουλάχιστον στους πέντε βαθμούς, ανάλογα φυσικά και με την εξέλιξη του αγώνα της Τούμπας.

Η Ένωση βρίσκεται στους 66 πόντους, ενώ οι «πράσινοι» έχουν μείνει στους 50 και την τέταρτη θέση, θέλοντας με τη σειρά τους το θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να κλείσουν όσο καλύτερα γίνεται τις φετινές τους υποχρεώσεις και να επικεντρωθούν στη νέα σεζόν.

Επιστροφές για τον Μάρκο Νίκολις που είδε τον Πέτρο Μάνταλο να προπονείται κανονικά, ενώ διαθέσιμοι είναι τόσο ο Λούκα Γιόβιτς, όσο και ο Τζέιμς Πενράις. Ο Ράφα Μπενίτεθ αντίθετα, είδε τον Ρενάτο Σάντσες να μένει εκτός αποστολής και να προστίθεται στους ήδη απόντες Κάτρη, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Κυριακή 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Η βαθμολογία της Super League:

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs:

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ