ΠΑΟΚ: Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ακόμα ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (3/5), αφού ο Δημήτρης Χατσίδης υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο.
Συνεχίζονται τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δικεφάλου του Βορρά, ο Δημήτρης Χατσίδης υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο και ξεκίνησε θεραπείες, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάσει από το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (3/5, 19:00).
Απόντες από το ντέρμπι θα είναι και οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά, όλοι τους τραυματίες και οι οποίοι σήμερα ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η Πρωτομαγιά στη Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ακολούθησε δουλειά στην τακτική και τα τελειώματα και στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.
Ο Δημήτρης Χατσίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Πέμπτης, υποβλήθηκε σε μαγνητική και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο. Ο νεαρός εξτρέμ ξεκίνησε θεραπείες και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Κυριακής. Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Το Σάββατο (02.05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45. Δείτε μέσα από τον φακό του paokfc.gr τις αποκλειστικές εικόνες από την προπόνηση της Παρασκευής (01.05) στη Νέα Μεσημβρία».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις