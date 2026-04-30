Κίνδυνος τιμωρίας για τον ΠΑΟΚ – Τον κάλεσε σε ακρόαση η ΔΕΑΒ για σπασμένα καθίσματα

Με τιμωρία έδρας στα πλέι οφ κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ εξαιτίας της συμπεριφοράς των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Συγκεκριμένα, η ΔΕΑΒ κάλεσε τον Δικέφαλο σε ακρόαση (6/5) για 160 σπασμένα καθίσματα που κατέγραψαν οι παρατηρητές και αν τιμωρηθεί θα παίξει χωρίς κόσμο στο παιχνίδι της προτελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ με την ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 06/05/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου, κατά τη διάρκεια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, που διεξήχθη σε αυτό στις 25/04/2026 και διοργάνωσε η Ε.Π.Ο, από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με βίαιη πρόκληση φθοράς περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

O Σότσα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Η Super League ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τα προσεχή ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των playoffs, αυτούς για το 5-8, αλλά και για την 6η των playouts.

Στην Τούμπα, για το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα, ενώ στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και πάλι ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, λίγες μέρες μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, της προηγούμενης αγωνιστικής.

Αναλυτικά οι ορισμοί στα playoffs της Super League:

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Σότσα, βοηθοί: Τρινκιέρι, Φοντάνι, τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο, Φουρνέου

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Μελέρ, βοηθοί: Ουγιαρτσάν, Οζκαρά, τέταρτος: Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ