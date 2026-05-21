Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας

Ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης κήρυξε το σώμα της ισπανικής διαιτησίας, αποφασισμένο να υπερασπιστεί την τιμή και την επαγγελματική του ακεραιότητα. Μετά το αίτημα που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την πειθαρχική δίωξη του Φλορεντίνο Πέρεθ, το συνδικάτο των διαιτητών (AESAF) έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, παραπέμποντας τόσο τον ισχυρό άνδρα των «μερένχες» όσο και το επίσημο κανάλι του συλλόγου (Real Madrid TV) στην κρατική Επιτροπή Κατά της Βίας.

«Συστηματική απαξίωση και υποκίνηση βίας»

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η AESAF ξεκαθαρίζει ότι οι καταγγελίες εντάσσονται στο πλαίσιο της θεσμικής προστασίας των Ισπανών διαιτητών. Το συνδικάτο υπογραμμίζει ότι η συνεχής αναπαραγωγή δημόσιων μηνυμάτων που αμφισβητούν και απαξιώνουν συστηματικά το διαιτητικό σώμα δημιουργεί ένα εξαιρετικά τοξικό κλίμα, το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει καταστάσεις έντασης, εχθρότητας ή ακόμα και φυσικής βίας εναντίον των διαιτητών μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Στο σκεπτικό της πρώτης προσφυγής τους, οι διαιτητές ξεκαθαρίζουν ότι οι δηλώσεις του Πέρεθ ξεπερνούν τα όρια της κριτικής: «Αυτές οι τοποθετήσεις δεν μπορούν να καλυφθούν κάτω από το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου ή της αθλητικής κριτικής, καθώς ο κ. Πέρεθ δεν περιορίζεται στην επισήμανση μεμονωμένων διαιτητικών λαθών, αλλά αποδίδει στο διαιτητικό σώμα την τέλεση του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος της διαφθοράς για δύο δεκαετίες».

Η AESAF απαιτεί πλέον από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της να εκδώσουν επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας θα ζητούν δημόσια συγγνώμη από το σύνολο της ισπανικής διαιτησίας.

Αν και το Real Madrid TV ασκεί εδώ και χρόνια σκληρή κριτική στις διαιτητικές αποφάσεις, οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ, με αφορμή την υπόθεση Νεγκρέιρα, ήταν αυτές που εξόργισαν το διαιτητικό κατεστημένο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε εξαπολύσει βαρύτατες κατηγορίες, δηλώνοντας: «Βρίσκομαι εδώ για πολλές σεζόν και έχω κερδίσει 7 Champions League και 7 Πρωταθλήματα, επειδή τα υπόλοιπα μου τα έχουν κλέψει. Υπήρχε συστημική διαφθορά για δύο δεκαετίες και οι διαιτητές παραμένουν οι ίδιοι».

Λίγο αργότερα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta, ο Πέρεθ συνέχισε στο ίδιο ύφος, ισχυριζόμενος ότι οι ίδιοι διαιτητές συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια πράγματα ξεδιάντροπα και ότι μόνο κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, «έκλεψαν» από τη Ρεάλ Μαδρίτης 16 με 18 βαθμούς.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων πειθαρχικών και κρατικών οργάνων, απειλώντας να τινάξει στον αέρα τις ισορροπίες του ισπανικού ποδοσφαίρου.