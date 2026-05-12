Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)

Προκήρυξη εκλογών, στοχοποίηση δημοσιογράφων, αλλά και ευθεία επίθεση στους εσωτερικούς, σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και εξωτερικούς εχθρούς της Ρεάλ Μαδρίτης περιλάμβανε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας, μιλώντας για τις ερχόμενες εκλογές, κάλεσε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να τον νικήσει να θέσει υποψηφιότητα, με τον 79χρονο μάλιστα να αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.

«Ζητώ εκλογές και περιμένω να υπάρξουν υποψήφιοι. Αυτός ο κύριος, που μιλάει με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και έχει νοτιοαμερικάνικη προφορά, ας είναι υποψήφιος. Μιλάει με μεξικάνικη προφορά. Λένε ότι είμαστε κακοί, ότι είμαστε δικτάτορες. Ας είναι υποψήφιος αυτός ο κύριος, για τον οποίο μιλάμε, αλλά και όποιος άλλος θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σε ποιον αναφερόταν; Στον Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες.

Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Cox Energy. Μιας ισπανικής εταιρείας φωτοβολταϊκών, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2014 και πλέον διαθέτει γραφεία και κάνει έργα σε Μεξικό, Χιλή, Παναμά, Κολομβία και φυσικά στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ο Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες γεννήθηκε στο Αλικάντε, είναι μόλις 37 ετών (9/1/1989) και θεωρείται ως ένας από τους πρωτοπόρους επιχειρηματίες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας στη Λατινική Αμερική.

Η Grupo Cox επικεντρώνεται στο νερό και την ενέργεια, ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές, την αφαλάτωση, την επαναχρησιμοποίηση του νερού και την επεξεργασία του. Η Cox εισήχθη στο Ισπανικό Χρηματιστήριο τον Νοέμβριο του 2024. «Η επιχειρηματική μου δραστηριότητα ήταν πάντα συνδεδεμένη με την κοινωνική δέσμευση και την υποστήριξη ταλέντων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας στη σελίδα του στο LinkedIn.

Φανατικός υποστηρικτής της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τους τελικούς σε Μιλάνο, Κίεβο και Κάρντιφ, λάτρης της Formula Ε και χρηματοδότης της Team Rafa, που ανήκει στον Ραφαέλ Ναδάλ και αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα UIM E1, τον πρώτο παγκόσμιο διαγωνισμό ηλεκτρικών σκαφών αναψυχής.

Ο Ενρίκε Ρικέλμε μπήκε δυναμικά στην αθλητική σκηνή το 2021, όταν παρουσιάστηκε από κάποιους ως ο ιδανικός για να τεθεί αντιμέτωπος με τον Φλορεντίνο Πέρεθ στις εκλογές του συλλόγου. Ο νεαρός Ισπανός επιχειρηματίας, ο οποίος είναι μέλος της Βασίλισσας για πάνω από 20 χρόνια, όπως ορίζει το σχετικό καταστατικό για κάθε υποψήφιο πρόεδρο της Ρεάλ, εξέφρασε την επιθυμία του να προσφέρει μια εναλλακτική λύση για την προεδρία της ισπανικής ομάδας, αλλά τελικά δεν έκανε το μεγάλο βήμα και ο Φλορεντίνο Πέρεθ κέρδισε τις εκλογές. Αυτή τη φορά, όμως, ίσως τα πράγματα να είναι και να δούμε τελικά τον Ενρίκε Ρικέλμε να θέτει υποψηφιότητα, θέτοντας τον εαυτό του στην κρίση των Μαδριλένων.

Οι προϋποθέσεις για να διεκδικήσει κάποιος την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης

Το καταστατικό της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ αυστηρό, όσον αφορά τις προϋποθέσεις για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την προεδρία της Βασίλισσας.

Ο σύλλογος ορίζει μια σειρά από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί κάθε υποψήφιος, πριν δηλώσει συμμετοχή στις εκλογές του συλλόγου (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, μέλη του Δ.Σ).

Αναλυτικά:

1) Το να είναι Ισπανός

2) Να είναι ενήλικος

3) Να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κοινωνικά του καθήκοντα.

4) Να είναι μέλος του Συλλόγου τουλάχιστον για 20 έτη, στην περίπτωση υποψηφιότητας για πρόεδρος, 15 για αντιπρόεδρος και 10 για όλες τις άλλες ιδιότητες.

5) Να μην υπόκειται σε καμία κύρωση που τον αποκλείει από την κατοχή διευθυντικών θέσεων.

6) Να μην κατέχει διευθυντική θέση σε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, ούτε να είναι ενεργός παίκτης, διαιτητής ή προπονητής κατά το χρόνο της ανακήρυξης της υποψηφιότητάς του.

7) Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τραπεζική εγγύηση από Τράπεζα της Ισπανίας, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το 15% του γενικού προϋπολογισμού λειτουργίας του συλλόγου. Αυτή η εγγύηση θα περάσει στο ταμείο του συλλόγου, εάν κερδίσει τις εκλογές. Η εγγύηση βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική περιουσία του υποψηφίου.