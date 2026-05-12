Ρωσία: Σύντομα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο «Sarmat» – Ο διηπειρωτικός πύραυλος με εμβέλεια 35.000 χλμ.
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 23:17

Δοκιμάστηκε με επιτυχία ο διηπειρωτικός πύραυλος «Sarmat». Ανοίγει ο δρόμος για να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.

Η Ρωσία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο «RS-28 Sarmat» έως το τέλος του έτους ανέφερε διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων μετά από μια δοκιμαστική εκτόξευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (12/05).

Ο στρατηγός Σεργκέι Καρακάγιεφ ανέφερε ότι «η εκτόξευση ήταν επιτυχής και οι στόχοι της αποστολής επιτεύχθηκαν».

«Sarmat»: «Το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα στον κόσμο»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να θέσει τον πύραυλο «Sarmat» σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βεληνεκές του πυραύλου μπορεί να φτάσει τα 35.000 χιλιόμετρα.

«Ο Σαρμάτ είναι το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα στον κόσμο, καθώς η συνολική του ισχύς υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές την ισχύ οποιουδήποτε δυτικού αναλόγου», σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο Πούτιν παρουσίασε για πρώτη φορά τον «Sarmat» το 2018, ισχυριζόμενος ότι διαθέτει σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και την ικανότητα να παρακάμπτει προηγμένα αμυντικά συστήματα πυραύλων. Ωστόσο, παραδέχτηκε τον περασμένο Οκτώβριο ότι ο πύραυλος δεν ήταν ακόμη επιχειρησιακά έτοιμος.

Σχεδιασμένος να μεταφέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές

Ο  πύραυλος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οπλοστασίου της Ρωσίας.

Αποτελεί το πιο προηγμένο σύστημα διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) της Ρωσίας. Σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τον παλαιότερο σοβιετικό R-36M (Satan) και αποτελεί το «βαρύ» πυρηνικό όπλο της ρωσικής στρατηγικής αποτροπής.

Το μήνυμα Λέτα από την Αθήνα: Δεν πρέπει να χάσουμε το momentum

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
Μέση Ανατολή 12.05.26

Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Κόσμος 12.05.26

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Πακιστάν: Δέκα νεκροί μετά από έκρηξη σε αγορά, σύμφωνα με την αστυνομία
Κόσμος 12.05.26

Το Σάββατο, στο Πακιστάν, 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους όταν καμικάζι βομβιστής πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον της αστυνομίας

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ
«Κόκκινο χαλί» 12.05.26

«Το ζήτημα είναι ότι το σχέδιό του Κιρ Στάρμερ το οποίο διευκολύνθηκε σε κάθε βήμα από τους βουλευτές που τώρα επιδιώκουν να τον απομακρύνουν, είναι τόσο αντιδημοφιλές όσο και ξεκάθαρα επικίνδυνο»

Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Ποπ διάθεση 12.05.26

Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 12.05.26

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Πολιτική 12.05.26

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
Μετανάστευση - Παλιννόστηση 12.05.26

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

