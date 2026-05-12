Η Ρωσία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο «RS-28 Sarmat» έως το τέλος του έτους ανέφερε διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων μετά από μια δοκιμαστική εκτόξευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (12/05).

Ο στρατηγός Σεργκέι Καρακάγιεφ ανέφερε ότι «η εκτόξευση ήταν επιτυχής και οι στόχοι της αποστολής επιτεύχθηκαν».

«Sarmat»: «Το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα στον κόσμο»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να θέσει τον πύραυλο «Sarmat» σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βεληνεκές του πυραύλου μπορεί να φτάσει τα 35.000 χιλιόμετρα.

«Ο Σαρμάτ είναι το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα στον κόσμο, καθώς η συνολική του ισχύς υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές την ισχύ οποιουδήποτε δυτικού αναλόγου», σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

⚡️President #Putin: Following successful test of #Sarmat – world’s most powerful missile system – its payload yield is over 4× any Western counterpart It can travel on ballistic & suborbital trajectories, extending range beyond 35,000 km while improving accuracy. pic.twitter.com/GLJTVcsqXz — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) May 12, 2026

Ο Πούτιν παρουσίασε για πρώτη φορά τον «Sarmat» το 2018, ισχυριζόμενος ότι διαθέτει σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και την ικανότητα να παρακάμπτει προηγμένα αμυντικά συστήματα πυραύλων. Ωστόσο, παραδέχτηκε τον περασμένο Οκτώβριο ότι ο πύραυλος δεν ήταν ακόμη επιχειρησιακά έτοιμος.

Σχεδιασμένος να μεταφέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές

Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οπλοστασίου της Ρωσίας.

Αποτελεί το πιο προηγμένο σύστημα διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) της Ρωσίας. Σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τον παλαιότερο σοβιετικό R-36M (Satan) και αποτελεί το «βαρύ» πυρηνικό όπλο της ρωσικής στρατηγικής αποτροπής.