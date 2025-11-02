Το Χαμπαρόβσκ, είναι ένα υποβρύχιο μεταφοράς Poseidon, δηλαδή έχει κατασκευαστεί ώστε να μπορεί να μεταφέρει το 2M39 Poseidon, ένα πυρηνικό υποβρύχιο drone με πυρηνική οπλισμό, καθώς και άλλα προηγμένα υποβρύχια και ρομποτικά οπλικά συστήματα.

Η Ρωσία πραγματοποίησε τελετή για την παρουσίαση του νέου πυρηνικού υποβρυχίου της, του «Χαμπαρόβσκ», το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Σεβεροντβίνσκ και την παρακολούθησαν ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

<br />

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για εμάς: το βαρύ πυρηνικό πυραυλοφόρο Χαμπαρόβσκ καθελκύεται από την γλίστρα του φημισμένου ναυπηγείου Σεβμάς», δήλωσε ο Μπελούσοφ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα.

«Με την μεταφορά υποβρύχιων όπλων και ρομποτικών συστημάτων, θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αποστολές που σχετίζονται με την εξασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων συνόρων της Ρωσίας και την προστασία των εθνικών της συμφερόντων σε διάφορα μέρη των ωκεανών του κόσμου», πρόσθεσε.

Το Χαμπαρόβσκ πρέπει να περάσει μια σειρά από τεστ για να βγει σε αποστολή

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το υποβρύχιο πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά από δοκιμές στη θάλασσα και ευχήθηκε περαιτέρω επιτυχία στο πλήρωμα και στους κατασκευαστές του.

Το «Χαμπαρόβσκ» «σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για το Poseidon», δήλωσε το Σάββατο ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ρωσικού Ναυτικού, ναύαρχος Βίκτορ Κραβτσένκο , στο RIA Novosti.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, το Poseidon δεν μπορεί προς το παρόν να αναχαιτιστεί με κανένα μέσο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμές με το υπερσύγχρονο drone, καθώς και με τον πύραυλο κρουζ Μπουρεβέστνικ απεριόριστης εμβέλειας, όπως ανακοίνωσε ο Πούτιν την Τετάρτη. Δεν είναι ακόμα σαφές ποια όπλα είναι απολύτως λειτουργικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος τον στρατηγικό ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα.

Ωστόσο, η Ρωσία «ακόμα δεν» βρίσκεται σε αγώνα εξοπλισμών με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ την Πέμπτη, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δοκιμές όπλων.