H Ρωσία δοκίμασε πυρηνική τορπίλη που προκαλεί «ραδιενεργό τσουνάμι»
Τεχνολογία 29 Οκτωβρίου 2025 | 16:52

H Ρωσία δοκίμασε πυρηνική τορπίλη που προκαλεί «ραδιενεργό τσουνάμι»

Η τορπίλη Poseidon είναι το ισχυρότερο πυρηνικό όπλο που διαθέτει η Ρωσία, δήλωσε ο Πούτιν.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία την πυρηνοκίνητη τορπίλη Poseidon που φέρεται ικανή να καταστρέφει παράκτιες περιοχές σηκώνοντας ραδιενεργά κύματα.

Με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σκληραίνει τη ρητορική του απέναντι στη Ρωσία, ο Πούτιν επέδειξε τις ρωσικές πυρηνικές ικανότητες με τη δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και πυρηνικά γυμνάσια στις 22 Οκτωβρίου.

«Χθες, πραγματοποιήσαμε μια ακόμη δοκιμή, αυτή τη φορά ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος – του υποβρύχιου drone Poseidon», δήλωσε ο Πούτιν πίνοντας τσάι μαζί με ρώσους στρατιώτες, τραυματίες από τον πόλεμο στην Ουκρανίας, σε νοσοκομείο στη Μόσχα. «Δεν υπάρχει τρόπος αναχαίτισής του» υποστήριξε.

Λίγα είναι γνωστά από το Poseidon, ένα υβρίδιο ανάμεσα σε συμβατική τορπίλη και υποβρύχιο drone.

Γνωστό στο NATO με την ονομασία Kanyon, το Poseidon  έχει μήκος 20 μέτρα, διάμετρο 1,8 μέτρων και βάρος 100 τόνων.

Σύμφωνα με Δυτικούς αναλυτές, το υποβρύχιο όπλο αψηφά τους συμβατικούς κανόνες της πυρηνικής αποτροπής και κατηγοριοποίησης.

To Poseidon σε παλαιότερη φωτογραφία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

To Poseidon σε παλαιότερη φωτογραφία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τορπίλη προωθείται από έναν μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, έχει βεληνεκές γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα και μέγιστη ταχύτητα 185 χιλιομέτρων την ώρα. Φέτεται ικανή να κινείται για εβδομάδες με χαμηλή ταχύτητα μέχρι να λάβει εντολή για επίθεση.

Παραμένει άγνωστο τι είδους πυρηνική κεφαλή σχεδιάστηκε να μεταφέρει το Poseidon, με τις εκτιμήσεις για την ισχύ της να κυμαίνονται από τους 2 έως τους 100 μεγατόνους. Συγκριτικά, το ισχυρότερο πυρηνικό όπλο που έχει δοκιμαστεί ποτέ ήταν η σοβιετική βόμβα «Τσάρος» με ισχύ γύρω στους 50 μεγατόνους.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, μια επίθεση με το Poseidon θα προκαλούσε «ραδιενεργό τσουνάμι» ύψους 500 μέτρων που θα καθιστούσε παράκτιες πόλεις μη κατοικήσιμες.

«Πρόκειται για τεράστια επιτυχία» είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του Poseidon ξεπερνά τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, τον ισχυρότερο στο ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο, γνωστό στο NATO ως Satan II.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, η Ρωσία δοκίμασε για πρώτη φορά το Poseidon το 2016, όταν η τορπίλη απελευθερώθηκε από το υποβρύχιο B-90 Sarov στον Αρκτικό Ωκεανό.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Poseidon και τον πύραυλο Burevestnik το 2018, παρουσιάζοντας τα όπλα ως απάντηση στην επέκταση του NATO, την απόσυρση των ΗΠΑ από Συνθήκη του 1972 για τους Βαλλιστικούς Πυραύλους και την προσπάθειά τους να αναπτύξουν νέα πυρηνική ασπίδα.

Μετά την πρόσφατη δοκιμή του Burevestnik, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάζει πυρηνοκίνητα όπλα.

Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.10.25

Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό

Φανταστείτε να περπατάτε σε μια πόλη στο -όχι και τόσο μακρινό- μέλλον του 2100 και να βλέπετε πώς η κλιματική αλλαγή έχει μεταμορφώσει τα τοπία γύρω σας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε απέναντι στην αδύναμη Ηλιούπολη, επικρατώντας «αγχωτικά» με 1-0 στο 90+6', χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση
ΤτΕ 29.10.25

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα -  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη δίνουν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας πως «κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Σκληρή απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Οικονομικά Αυτοδιοίκησης 29.10.25

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
