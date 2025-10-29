H Ρωσία δοκίμασε πυρηνική τορπίλη που προκαλεί «ραδιενεργό τσουνάμι»

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία την πυρηνοκίνητη τορπίλη Poseidon που φέρεται ικανή να καταστρέφει παράκτιες περιοχές σηκώνοντας ραδιενεργά κύματα.

Με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σκληραίνει τη ρητορική του απέναντι στη Ρωσία, ο Πούτιν επέδειξε τις ρωσικές πυρηνικές ικανότητες με τη δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και πυρηνικά γυμνάσια στις 22 Οκτωβρίου.

«Χθες, πραγματοποιήσαμε μια ακόμη δοκιμή, αυτή τη φορά ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος – του υποβρύχιου drone Poseidon», δήλωσε ο Πούτιν πίνοντας τσάι μαζί με ρώσους στρατιώτες, τραυματίες από τον πόλεμο στην Ουκρανίας, σε νοσοκομείο στη Μόσχα. «Δεν υπάρχει τρόπος αναχαίτισής του» υποστήριξε.

Λίγα είναι γνωστά από το Poseidon, ένα υβρίδιο ανάμεσα σε συμβατική τορπίλη και υποβρύχιο drone.

Γνωστό στο NATO με την ονομασία Kanyon, το Poseidon έχει μήκος 20 μέτρα, διάμετρο 1,8 μέτρων και βάρος 100 τόνων.

Σύμφωνα με Δυτικούς αναλυτές, το υποβρύχιο όπλο αψηφά τους συμβατικούς κανόνες της πυρηνικής αποτροπής και κατηγοριοποίησης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τορπίλη προωθείται από έναν μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, έχει βεληνεκές γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα και μέγιστη ταχύτητα 185 χιλιομέτρων την ώρα. Φέτεται ικανή να κινείται για εβδομάδες με χαμηλή ταχύτητα μέχρι να λάβει εντολή για επίθεση.

Παραμένει άγνωστο τι είδους πυρηνική κεφαλή σχεδιάστηκε να μεταφέρει το Poseidon, με τις εκτιμήσεις για την ισχύ της να κυμαίνονται από τους 2 έως τους 100 μεγατόνους. Συγκριτικά, το ισχυρότερο πυρηνικό όπλο που έχει δοκιμαστεί ποτέ ήταν η σοβιετική βόμβα «Τσάρος» με ισχύ γύρω στους 50 μεγατόνους.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, μια επίθεση με το Poseidon θα προκαλούσε «ραδιενεργό τσουνάμι» ύψους 500 μέτρων που θα καθιστούσε παράκτιες πόλεις μη κατοικήσιμες.

«Πρόκειται για τεράστια επιτυχία» είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του Poseidon ξεπερνά τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, τον ισχυρότερο στο ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο, γνωστό στο NATO ως Satan II.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, η Ρωσία δοκίμασε για πρώτη φορά το Poseidon το 2016, όταν η τορπίλη απελευθερώθηκε από το υποβρύχιο B-90 Sarov στον Αρκτικό Ωκεανό.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Poseidon και τον πύραυλο Burevestnik το 2018, παρουσιάζοντας τα όπλα ως απάντηση στην επέκταση του NATO, την απόσυρση των ΗΠΑ από Συνθήκη του 1972 για τους Βαλλιστικούς Πυραύλους και την προσπάθειά τους να αναπτύξουν νέα πυρηνική ασπίδα.

Μετά την πρόσφατη δοκιμή του Burevestnik, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάζει πυρηνοκίνητα όπλα.