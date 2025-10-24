Η Γαλλία σχεδιάζει να προμηθεύσει την Ουκρανία με επιπλέον πυραύλους εδάφους-αέρος Aster και μαχητικά αεροσκάφη Mirage, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων» για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπλέον πυραύλους Aster, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και νέα Mirage», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων στο κοινωνικό δίκτυο X.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία, μαζί με ορισμένα άλλα μέλη του συνασπισμού, θα «επιβεβαιώσει ορισμένες πρόσθετες πρωτοβουλίες».

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε επίσης ότι η «συμμαχία των προθύμων» «θα χρειαστεί επίσης να υποστηρίξει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας».

Ο Μακρόν τόνισε ότι η «συμμαχία των προθύμων» έχει κοινούς στόχους: να διασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, η στρατιωτική βοήθεια πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεράμυνας, των δυνατοτήτων μεγάλου βεληνεκούς, των drones και των συστημάτων αντι-drones.

«Θέλω να επιβεβαιώσω, Βολοντίμιρ, ότι θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπλέον πυραύλους Aster, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και νέο Mirage. Θα επιβεβαιώσουμε, με ορισμένους άλλους συναδέλφους, ορισμένες πρόσθετες πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτήν την κορυφαία προτεραιότητα», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πύραυλοι Aster

Οι πύραυλοι Aster είναι μια οικογένεια κατευθυνόμενων πυραύλων εδάφους-αέρος (μια γαλλο-ιταλική ανάπτυξη MBDA) που χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών στόχων.

Στο σύστημα SAMP/T, χρησιμοποιούνται πύραυλοι Aster 30, ικανοί να χτυπήσουν στόχους σε αποστάσεις έως και 120 χλμ. και σε υψόμετρα έως και 20 χλμ.

Η Ουκρανία παρέλαβε τουλάχιστον μία συστοιχία SAMP/T το 2023, με την Ιταλία να υπόσχεται να παραδώσει ένα ακόμη σύστημα.

Αεροσκάφη Mirage για την Ουκρανία

Η μεταφορά γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Mirage στην Ουκρανία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Ο ακριβής αριθμός των αεροσκαφών που παραδόθηκαν δεν έχει αποκαλυφθεί.

Μέχρι τον Μάρτιο, αναφέρθηκε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη Mirage για πρώτη φορά για να καταστρέψουν εναέριους στόχους κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επιδρομής.